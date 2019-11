Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Spillsenteret: Vi har vurdert torsdagens Europa League-kamper

Oddssingel Europa League: Rosenborg jakter opptur i Europa

Oddssingel Europa League: Gerrard med sensasjonell statistikk på Ibrox

V5/V4 Øvrevoll: Siste torsdagsstevne for året

Håndball-VM kvinner: Oversikt over kamper, tider og lagene som skal møtes

Torsdagens langoddsprogram byr på 23 kamper fra fjerde runde i gruppespillet i Europa League. Både Rosenborg, FC København, Manchester United og Malmö er blant lagene som skal i aksjon og det er bra med spennende objekter. Ellers er det tre landskamper i Karjala Cup i ishockey og natt til fredag er det hele ti kamper i NHL.

Fredag er det ca 803 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

Rangers - Porto H 2,55 (spillestopp kl 20.55)

Rangers spilte 1-1 i Portugal for 14 dager siden. Alfredo Morelos scoret sesongens tiende mål i Europa da han utlignet til 1-1 like før pause.

Porto har tapt de to tidligere oppgjørene på Ibrox, og Rangers er ubeseiret i syv hjemmekamper mot lag fra Portugal. Skottene har vært solide hjemme i Glasgow i Europa League. Steven Gerrard sitt lag har nemlig vunnet alle fem hjemmekampene i Europa League denne sesongen.

Jevn gruppe

Young Boys topper gruppe G med seks poeng, mens Feyenoord har tre poeng på de tre første kampene. De to lagene møtes i Rotterdam. Dette er en utrolig jevn gruppe. Det skiller kun tre poeng mellom topp og bunn. På Ibrox møtes Rangers og Porto som ligger henholdsvis på andre- og tredjeplass, begge med fire poeng.

Rangers har en klar målsetting om å gå videre fra gruppespillet. Det ville være en stor prestasjon av Steven Gerrard om de skulle klare det. Skottene har grunn til å være selvsikre før torsdagens kamp. De har nemlig en imponerende Europa League-statistikk etter at Steven Gerrard tok over som manager. Rangers har ennå til gode å tape på 13 Europa League-kamper hjemme på Ibrox under den tidligere Liverpool-stjernen. Ikke nok med det. The Gers, som klubben kalles, har også holdt nullen i seks av de siste syv hjemmekampene i denne turneringen. Det er et bra utgangspunkt.

Porto er satt til favoritt

Porto er oddsfavoritter i denne kampen på bakgrunn av tidigere meritter, men gjestene har ikke imponert i gruppespillet så langt. De tapte mot bunnlaget Feyenoord og spilte uavgjort hjemme mot Rangers i de to siste kampene. Med fire tap på de seks siste kampene i Europa League, ligger kampen i Skottland an til å bli en svært vanskelig oppgave for de portugisiske gigantene.

Siden det forrige møte mellom lagene,har Porto slått Famalicao og Aves foranm egne fans, og de har spilt uavgjort borte mot Maritimo Seieren gjorde at de klatret opp på andreplass i ligaen, to poeng bak Benfica.

Rangers havnet bakpå mot Motherwell på Ibrox, men snudde og vant kampen 2-1. I forrige uke feide de over Ross County og vant kampen 5-0, og deretter slo de Hearts i søndagens ligacupsemifinale. Laget er nå klar for den skotske ligacupfinalen.

Brandon Barker er tilbake etter en skulderskade, så vingen Jordan Jones er eneste på skadelisten før kampen mot Porto. Portugiserne mangler kraftspissen Moussa Marega, som har vært ute siden disse lagene møttes i slutten av oktober. I tillegg er midtbanespillerne Romario Baro og Sergio Oliveira ute.

Formen til Rangers er vanskelig å ignorere før torsdagens match, særlig siden bortestatistikken til Porto i Europa League er under pari. Før torsdagens kamp står portugiserne uten seier i de syv siste bortekampene i Europa League. Historien forteller også at Porto har tapt fire av de siste seks kampene mot skotske lag i alle turneringer, men dette er første gang siden 2-3-tapet mot Rangers i 2005-2006-sesongen i Champions League at portugiserne besøker kilt-landet. Steven Gerrard vil vinne denne, og 2,55 i odds på hjemmelaget er ok.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset