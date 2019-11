Gigantmøte i England på søndagskupongen

Ukens søndagskupong består av seks kamper fra Eliteserien, én kamp fra 1. Bundesliga, to kamper fra Serie A, to kamper fra La Liga og sit men ikke minst storkampen i England mellom Liverpool og Manchester City. Bonuspotten ble utbetalt på lørdag, så derfor er det bare 250 000 kroner i bonuspotten. Innleveringsfristen er søndag kl 17.25. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

Onsdag er det ca 104 millioner kroner i Vikinglotto-potten Lever kupongen din her!

1. Liverpool—Manchester City

Liverpool har skaffet seg en luke på fem poeng ned til Manchester City og Leicester, og det betyr at de ikke trenger å vinne denne kampen Samtidig må City for alt i verden unngå tap.Med det utgangspunktet høres det ut som denne matchen ender uavgjort, men jeg tror ikke det.

Jurgen Klopp sitt mannskap er i eventyrlig form. De er ubeseiret i de 28 siste Premier League-kampene, og de har vunnet 19 av de siste 20 kampene. Det eneste Liverpool-tapet på de siste 50 kampene i Premier eague kom mot Manchester City i januar, men den kampen ble spilt på Etihad.

På Anfield har de et jerngrep på Pep Guradiola sine menn. Statistikken viser at Liverpool kun har tapt én av de siste 28 toppseriekampene mot Manchester City foran egne fans. De er ubeseiret i de siste 16 kampene Fasiten viser imponerende elleve seire og fem uavgjorte for Liverpool hjemme i Beatles-byen. Ikke nok med det. Liverpool har ikke tapt mot de regjerende Premier League-mesterne på Anfield siden et 1-0-tap mot Manchester United for tolv år siden.

City har en vanskelig jobb. Merseyside-laget har nemlig spilt 45 hjemmekamper på rad nå uten tap. Pep Guardiola har også tapt syv av de siste 17 kampene mot Jürgen Klopps menn i alle turneringer. Han har ikke tapt så mange kamper mot noen annen manager.

Guardiola har en del skader som gir ham hodebry. Aymeric Laporte er savnet i forsvaret. City må også klare seg uten keeper Ederson. Han pådro seg en skade mot Atalanta i Champions League, og vil bli erstattet Claudio Bravo. David Silva spiller heller ikke på Anfield. Han er ennå ikke friskmeldt.

Liverpool-spillerne Jordan Henderson og Virgil van Dijk, som måtte stå over treninger tidligere denne uken, er begge spilleklare, men Joel Matip, Nathaniel Clyne og Xherdan Shaqiri er ute.

Manchester City har ikke hatt marginene på sin side denne sesongen, og svakhetene i Pep Guardiolas mannskap har etter hvert kommet til syne. Defensivt har de vært rufsete i flere kamper Liverpool på sin side virker sterkere og sterkere, og de viser mestertakter med å vinne på dårlige dager. Liverpool vil øke forspranget med seier, og det er det jeg tror kommer til å skje. Vi tror Liverpool vinner gigantoppgjøret, men garderer likevel. HU

Klikk her for å levere din tippekupong!

2. Rosenborg—Bodø/Glimt

Eirik Horneland og Rosenborg er desperate etter å sikre seg tredjeplassen, ettersom den gir trønderne mulighet til å kvalifisere seg for Europaligaen i 2020. Men trønderne har kun vunnet én av de fem siste seriekampene. Selvtilliten er neppe på topp hos trønderne som tapte 0-2 mot Sporting Lisboa hjemme på Lerkendal torsdag. Det var RBK sitt fjerde strake tap i Europa League denne høsten.

Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt har fortsatt en teoretisk mulighet til å ta seriegullet, men med åtte poeng opp til Molde virker lite sannsynlig. Nordlendingene har sluttet å vinne fotballkamper. De er ubeseiret i de syv siste seriekampene, men seks av dem har endt med poengdeling. Glimt må etter alt og dømme konsentere seg om å sikre seriesølvet Etter at Odd tapte 0-1 i Bergen fredag kan Kjetil Knutsen sine karer øke forspranget til fem poeng med seier på Lerkendal. Det er slett ikke umulig. De slo RBK 2-0 i det omvendte møtet denne sesongen.

Nå er Odd hakk i hæl, kun to poeng bak i kampen om sølvet, og med tap her så er Rosenborg bare tre poeng bak Glimt. Nordlendingen har alt å spille for i Trondheim. Bjørkan er suspendert, og Sveen er ute. RBK sliter, og selv om Glimt-laget har hatt problemer med å avgjøre kamper de siste ukene, så er det mer futt i bodøværingene. Dennekampen er vidåpen. HUB

3. Kristiansund BK—Sarpsborg 08

Det er bare å ta av seg hatten for det de har klart å få til i Kristiansund. Også denne sesongen har de med begrensede midler levert imponerende resultater. Selv om de kun har én seier på de seks siste kampene, ligger de helt oppe på en syvendeplass. Kristiansund kan verken rykke ned eller ta medalje, men det betyr ikke at de ikke har noe å spille for. Med en god sluttspurt er det nemlig fullt mulig å avansere et par plasser på tabellen.

På hjemmebane har nordmøringene vist at de kan slå hvem som helst. De har vunnet mot serieleder Molde (3-2) og Brann (1-0), og de har spilt uavgjort mot Odd (1-1) og Rosenborg (2-2). I forrige hjemmekamp slo de høytflyvende Viking 4-2, men siddisene hadde rotert mye på laget, for å satse på semifinalen i cupen mot Ranheim.

Etter kun ett tap på de åtte siste kampene, har sarpingene kommet seg over nedrykksstreken. Før søndagens kamper er østfoldingene fire poeng foran Mjøndalen som er på nedrykksplass, men de har ikke sikret plassen ennå. Det virker som de nye spillerne nå er begynt å finne hverandre, og spillemessig har de løftet seg flere hakk. Sarpingene har et overkommelig kampprogram. De har Haugesund hjemme og LSK borte i de to siste matchene. Horn, Tveita og Males er på skadeliten hos gjestene, mens Askar er tvilsom. 1-5-7 på bortebane for sarpingene. Det er ingen grunn til å gi dem tillit her KBK er sterke hjemme. H

4. Lillestrøm—Stabæk

Lillestrøm er fortsatt ikke sikker på å overleve i Eliteserien. De har bare tre poeng ned til Strømsgodset som ligger på nedrykkskvalik. Formen er elendig. Romerikingene står med åtte strake kamper uten seier nå. Fasiten viser 0-4-4 i dette tidsrommet. Kanarifuglene krasjlandet i Stavanger sist og tapte 0-3. Dermed har de gått målløse av banen i tre av de fire siste kampene. At laget ikke scorer mål burde gi grunn til bekymring.

LSK har også slitt hjemme mot Stabæk. Statistikken viser at bæringene kun har tapt én av de fire siste kampene på Åråsen. Med tap søndag vil kanarifansen måtte belage seg på noen uker med neglebiting Da er LSK for alvor i nedrykksstriden. LSK mangler Salquist Han har vært lagets beste stopper denne sesongen. Det er et stort minus.

Stabæk har vært så solide etter at Jan Jönsson tok over på Nadderud. Ett tap på sine åtte siste kamper, og i den kampen de tapte mot serielder Molde. De er også ubeseiret i de fire siste bortekampene, hvor de blant annet har spilt 3-3 mot Glimt. De har vunnet begge de to siste bortekampene 2-0 mot henholdsvis VIF og Ranheim.

Demidov er usikker, men eller er bæringene fulltallig. Stabæk har imponert meg i det siste. Jeg tror de kan lage trøbbel for et LSK-lag som begynner å merke presset. B

Klikk her for å levere din tippekupong!

5. Mjøndalen—Ranheim

Det er duket for en ellevill nedrykksthriller i Eliteserien denne sesongen, og dette er en slags nedrykksfinale. Med tre serierunder igjen er det kun fem poeng som skiller bunnlaget Ranheim og Lillestrøm på ellevteplass. Mjøndalen og Ranheim ligger på henholdsvis nest sisteplass og sisteplass, begge med 24 poeng. Begge lagene vil gjøre alt for å vinne her. Laget som eventuelt taper denne kampen vil nok være ute av kampen om å holde seg.

Mjøndalen var veldig nær tre poeng i Skien. De lå seg bakpå, slik de alltid gjør på bortebane, og kontret på Odd. Buskerud-laget tok ledelsen to ganger, men de klarte ikke å holde på den. På hjemmebane har de vært vanskelige å slå. De har bare tapt fire av 13 hjemmekamper, men seks av dem har endt uavgjort.

Ranheim imponerte stort sist sesong, men denne sesongen har de ikke levert på samme nivå. I høst har trønderne vært svake. De har kun vunnet én av de siste ti seriekampene. Seieren kom borte mot Haugesund (1-0). Med tre poeng mot Mjøndalen er det håp. Taper de her så tror jeg de rykker ned, så brutalt tror jeg det er. Rosenborg-legenden Nils Arne Eggen var i garderoben hos Trondheim-laget tidligere denne uken for å motivere dem, men jeg tror ikke det holder til seier mot Mjøndalen. Sorry! H

6. Molde—Strømsgodset

Erling Moe kan sikre seriegull til Molde i sin første hele sesong som sjef. På motsatt banehalvdel venter et desperat Strømsgodset, som sårt trenger poeng i kampen for å overleve i den øverste divisjonen. Romsdalingene har nøyaktig det samme utgangspunktet foran søndagens kamp som klubben hadde i 2011. Da kom Strømsgodset til Aker stadion og ble festbrems. Det skjer ikke denne gangen, tror jeg. Molde har vært bunnsolide på hjemmebane. De står med 11-2-0 og 33-8 i målforskjell.

Godset ligger på kvalikplassen, men de har vist fremgang under danske Henrik Pedersen. Drammenserne har kun tapt én av de syv siste kampene, men de er fortsatt det dårligste bortelaget i Eliteserien. De har bare vunnet én av 13 bortekamper så langt. Så det ville være en bombe om de skulle ta tre poeng i Molde søndag. De har spilt uavgjort mot Lillestrøm, Haugesund og Rosenborg i de tre siste kampene. Både mot LSK og RBK var de gode, men ikke gode nok. De har et vanskelig kampprogram igjen. Søndag er det Molde, deretter møter de Brann og Kristiansund. Det blir ikke lett. De trenger hjelp for å overleve, tror jeg. Ulland Andersen er fortsatt ute hos Molde, mens Ohi og Gabrielsen er usikre. Mickelson er eneste på skadelisten hos laget fra Marienlyst. Molde sikrer sitt fjerde seriegull i dette tiåret. H

7. Tromsø—Vålerenga

Det har begynt å bli en uvane at Tromsø ligger å vaker like over nedrykksstreken på høsten, men de har klart å redde seg på slutten. Med tre kamper igjen av sesongen har Gutan bare fire poeng ned til de to lagene som ligger på direkte nedrykksplass, og det er kun to poeng ned til Godset som er på nedrykkskvalik.

Tromsø har imidlertid den fordelen at de har to hjemmekamper igjen, og de har vist soide takter i de to siste kampene på Alfheim. Først banket de Kristiansund 5-0, og i forrige hjemmekamp vant de 4-2 mot Ranheim. De står nå med 4-3-1 på sine åtte siste hjemme. Problemet er at de har flere sentrale spillere ute. Valakari, Azemi, Berntsen og Ingebrigtsen er alle på skadelisten, men de to siste har vært borte en stund. De har også slitt hjemme mot VIF. På de seks siste kampene mellom lagene på Alfheim, har hjemmelaget kun vunnet én gang.

Etter å ha gått tolv strake kamper uten en trepoenger fikk Vålerenga en opptur forrige helg, da slo de Brann 1-0 hjemme på Intility Arena. I den kampen imponerte VIF tidvis offensivt. Lærdre Bjørdal og Shala er tvilsomme. Tollås Nation er definitivt ute. Tromsø har helt klart størst motivasjon, men jeg tror seieren mot Brann får det til å løsne for VIF. Prøver på en litt dristig B.

8. Freiburg—Eintracht Frankfurt

Freiburg har vært den store positive overraskelsen i 1.. Bundesliga denne sesongen. De ligger oppe på en overraskende syvendeplass, fire poeng bak M'gladbach som sjokkerende nok leder den tyske toppdivisjonen etter ti serierunder. Vertene imponerte med å slå Leipzig hjemme på Schwarzwald-Stadion for et par uker siden, men de har skuffet i de siste par kampene. De røk ut av cupen etter å ha tapt hjemme mot Union Berlin, og deretter klarte de så vidt uavgjort mot Bremen .

Lørdag møter Freiburg et annet formlag i Bundesliga, Eintracht Frankfurt. Eintracht gikk på en smell i Europa League torsdag, hvor de tapte borte mot belgiske Standard Liege Søndag håper de å finne tilbake til spillet de leverte i den sensasjonelle 5-1-seieren mot Bayern München.

Både Freiburg og Eintracht Frankfurt har vært vanskelige å slå de siste ukene. Freiburg har kun tapt én av de siste syv Bundesliga-kampene. Frankfurt har ikke vært stort dårligere. De har bare ett tap på de seks siste ligamatchene. Eintracht har faktisk kun tapt to av de siste ti kampene i alle turneringer. Borteformen er imidlertid ikke mye å skryte av. De har tapt fem av de siste seks bortekampene i Bundesliga. Det er verdt å notere seg at de vant begge kampene mot Freiburg sist sesong, og de har ikke tapt mot vertene på de fire siste kampene, uansett bane. Freiburg har heller ikke imponert på hjemmebane De har kun vunnet to av fem hjemmekamper. Jeg heller mot borteseier, men denne kampen er vrien. UB

9. Parma—Roma

Parma har vært fryktelig ustabile så langt denne sesongen. På hjemmebane har de tre seire og tre tap hittil. De har bare vunnet én av de siste fire kampene, og det gjør at laget ligger nede på tiendeplass før søndagens kamper i Serie A. Etter tre opprykk på rad gjorde Parma comeback i Serie A sist sesong. Det endte med en 14-plass. Det kan virke som klubben vil ha mer enn nok med å unngå nedrykk også i sin andre sesong på toppnivå.

Roma på sin side har fremstått som det sterkeste laget i Italia, utenom Inter og Juventus. De ligger litt overraskende på tredjeplass med 22 poeng. De fleste hadde ventet at Napoli skulle være den nærmeste utfordreren til Inter og Juve, men de strever fælt for tiden. Roma er i kjempeform. Det italienske hovedstadslaget er ubeseiret på bortebane denne sesongen, hvor de står med 3-2-0. I forrige bortekamp gruset de Udinese og vant 4-0. De gode borteresultatene er bygget på solid defensiv organisering. De har også vunnet 2-1 hjemme både mot Milan og Napoli. Parma har tapt alle hjemmekampene mot lag som har ligget over dem på tabellen, men Roma spilte Europa League torsdag. De kan komme med noen slitne bein. Tror mest på borteseier, men kampen kan bli jevnspilt. UB

10. Juventus—Milan

Juve er i briljant form i Serie A. De har vunnet syv av de åtte siste kampene i ligaen, og de ligger ett poeng foran den største utfordreren, Inter. Dermed har den den nye treneren Maurizio Sarri fått en god start i Torino. Han skal forsøke å lede Juve til sitt niende ligamesterskap på rad. Også i Europa leverer Juventus varene. De klatret til topps i sin Champions League-gruppe i midtuken etter å ha vunnet 2-1 i Moskva.

Milan kommer til Torino i grusom form. Gjestene ligger helt nede på ellevteplass, og det i den sesongen de skulle kjempe om en Champions League-plass. The Rossoneri er allerede åtte poeng bak fjerdeplassen, og de risikerer at gapet blir enda større etter søndagens kamper. Milan har tapt seks av elleve kamper i ligaen. I de to siste kampene har de tapt 1-2 både mot Lazio og Roma. Den største utfordringen hos Milan er at de lekker som en sil. Da er det dårlige nyheter at de møter et juve-lag som banker inn mål. Vertene har scoret minst to mål i hver av sine hjemmekamper. De scorer 2,4 må i snitt her. Med 14 baklengsmål på de seks siste kampene mot Juve får Milan det tøft her. H

Klikk her for å levere din tippekupong!

11. Getafe—Osasuna

Getafe slo Celta Vigo 1-0 i forrige serierunde. Dermed har de nå vunnet fire av de fem siste kampene, og laget fra Madrid-bydelen, ligger nå på åttendeplass. Pepe Bordalas sine menn er giret på å forlenge seiersrekken til tre kamper søndag når nyopprykkde Osasuna kommer til Coliseum Alfonso Perez, men de kan forvente en real kamp om poengene. Osasuna har vist seg vansklige slå i La Liga-comebacket. De er uavgjortspesialisten i den spanske toppserien så langt, og tre av seks bortekamper har endt med poengdeling.

Siden Getafe havnet på femteplass sist sesong, så må de sjonglere med spill i La Liga og Europa League denne sesongen. Det kan være krevende. Det har de fått erfare. En svak start i La Liga ble avløst av en ditto bedre start på Europa League, hvor de vant mot Trabzonspor og Krasnodar. Etter at de har begynt å vinne i La Liga, har resultatene sviktet i Europa League. Torsdag tapte de mot Basel i Sveits. Getafe kan fortsatt at seg videre i Europa, men det virker som Pepe Bordalas nå har ligaen som førsteprioritet.

Madrid-laget er naturlig nok favoritter her etter at de har vunnet tre av de fire siste hjemmekampene med to måls margin. Osasuna blir ingen walkover. Los Rojillos har bare tapt to av de siste tolv La Liga-kampene denne sesongen. Jeg holder en knapp på Getafe, men velger å gardere denne. HU

12. Real Betis—Sevilla

Byderby. Sevilla mål denne sesongen er å kvaifisere seg for Champions League-spill, og de har hatt en brukbar sesong så langt med Julen Lopetegui som trener. Etter tolv serierunder ligger Andalucia-laget på femteplass, én plass under der de har ambisjoner om å være når sesongen er slutt.

Sevilla har kommet til hektene etter 0-4-tapet mot Barcelona før landslagspausen, og de har tatt åtte poeng på de fire siste kampene. I denne perioden har de vunnet mot Levante (1-0) og Getafe (2-0) før de nå har spilt uavgjort i de to siste kampene mot Valencia og Atletico Madrid. Uansett Sevilla har ikke imponert på bortebane i La Liga. De har kun tatt ett poeng på de tre siste bortekampene, men de har bare tapt én av de siste 13 bortekampene mot byrival Betis. Tapet kom sist sesong.

Betis kom dårlig i gang med årets sesong, men de har vist fremgang de siste ukene Betis slo Celta Vigo 2-0 på Benito Villamarin i en viktig sekspoengskamp i bunnen av La Liga-tabellen for et par uker siden. Forrige helg imponerte de med å spille 0-0 mot Real Madrid på Santiago Bernabeu. Det viser at Betis er på riktig vei. På hjemmebane har de faktisk kun tapt én av seks kamper denne sesongen. Men: Sevilla har hatt et godt tak på Betis, særlig borte. De taper ikke denne. UB

96-rekker

1. Liverpool—Manchester City HU

2. Rosenborg—Bodø/Glimt HUB

3. Kristiansund BK—Sarpsborg 08 H

4. Lillestrøm—Stabæk B

5. Mjøndalen—Ranheim H

6 Molde—Strømsgodset H

7. Tromsø—Vålerenga B

8. Freiburg—Eintracht Frankfurt UB

9. Parma—Roma UB

10. Juventus—Milan H

11. Getafe—Osasuna HU

12. Real Betis—Sevilla UB

432-rekker

1. Liverpool—Manchester City HU

2. Rosenborg—Bodø/Glimt HUB

3. Kristiansund BK—Sarpsborg 08 H

4. Lillestrøm—Stabæk B

5. Mjøndalen—Ranheim H

6 Molde—Strømsgodset H

7. Tromsø—Vålerenga HUB

8. Freiburg—Eintracht Frankfurt HUB

9. Parma—Roma UB

10. Juventus—Milan H

11. Getafe—Osasuna HU

12. Real Betis—Sevilla UB

Klikk her for å levere din tippekupong!