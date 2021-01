Gigantoppgjør fra Serie A på søndagskupongen

Storkampen mellom Inter og Juventus fra Serie A er en av godbitene på søndagskupongen denne uken.

Det er tre kamper fra Premier League, fire kamper fra Serie A, to kamper fra Bundesliga og tre kamper fra Ligue 1 i Frankrike på ukens søndagskupong.

Bonuspotten er nå oppe i x,x millioner kroner og innleveringsfristen er allerede klokka 14:55.





1. Sheffield United - Tottenham

De tre første kampene på ukens søndagskupong kommer fra Premier League. Tilsvarende møte forrige sesong endte 3-1 i en kamp som ble spilt i begynnelsen av juli i fjor da serien kom i gang igjen etter koronaoppholdet. Sheffield United kunne endelig juble for tre poeng, sesongens første, tirsdag da laget slo Newcastle 1-0 hjemme bare tre dager etter at laget avanserte videre i FA Cupen etter at de slo ut Bristol Rovers på bortebane. De ligger fortsatt sist i ligaen med fattige fem poeng på 18 kamper (1-2-15) og har nå ni poeng opp til Brighton på sikker mark før helgens runde. Berge, O'Connell og Robinson er på skadelista, mens McBurnie må sjekkes. Baldock og Stevens returnerer trolig.

Tottenham ga fra seg to verdifulle poeng i onsdagens hjemmekamp mot Fulham som til slutt endte 1-1 etter at laget gikk til pause med en 1-0 ledelse. Har dermed litt skuffende 1-2-2 på sine siste fem i ligaen, men gikk greit videre i FA Cupen forrige helg og er også klare for ligacup-finalen mot Manchester City til våren. Ligger på 6. plass med 30 poeng før denne runden, seks poeng bak Manchester United som topper. Lo Celso er ute, mens Bergwijn trolig er tilbake igjen.

Tottenham bør normalt slå tilbake og fikse denne, men vi går etter litt penger da det er mange store favoritter på søndagskupongen og markerer for UB i kamp 1.

2. Liverpool - Manchester United

Rundens gigantoppgjør og søndagens store godbit fra balløya. Det endte 2-0 her forrige sesong, mens det ble 1-1 da lagene møttes på Old Trafford. Liverpool ledet ligaen ved juletider, men 0-2-1 på de siste tre gjør at dagens motstander nå har passert Klopps mannskap på toppen av tabellen og henvist de røde til 2. plass med 33 poeng før toppoppgjøret. Etter 1-1 hjemme mot West Bromwich og 0-0 borte mot Newcastle, røk de på sesongens andre ligatap sist med 0-1 borte mot Southampton. Forrige fredag tok de seg greit videre i FA Cupen etter å ha slått Aston Villas unggutter oppskriftsmessig med 4-1 på bortebane. Jota, Keita, Gomez og van Dijk er fortsatt ute, mens Matip er tilbake i trening igjen og kan være aktuell til storkampen.

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United har tre strake seire i ligaen og 8-2-0 på de siste ti samtidig som det er ett kalenderår siden laget tapte en bortekamp i Premier League. Etter tirsdagens 1-0 seier borte over Burnley topper nå de røde fra Manchester Premier League tre poeng foran Liverpool etter 11-3-3 til nå. Forrige helg slo de Watford 1-0 hjemme i FA Cupen der nettopp Liverpool venter i 4. runde kommende helg - hjemme på Old Trafford. Rojo, Jones og Williams er definitivt ute, mens trioen Matic, Martial og Lindelöf alle må testes opp mot avspark på Anfield.

Wow, for en kamp dette blir! Vi krysser for HU på 96-rekkeren, men på det største kupongforslaget helgarderer vi toppkampen.

3. Manchester City - Crystal Palace

Det endte 2-2 her sist sesong. Manchester City har fått opp dampen for alvor med fire strake seire i ligaen og 6-2-0 på de siste åtte. Etter onsdagens 1-0 seier hjemme over Brighton er de nå oppe på 3. plass med 32 poeng før denne runden, fire bak Manchester United som topper med én kamp til gode i tillegg. Aguero er ute, mens Ake, Laporte og Garcia er usikre. I starten av året har de også tatt seg videre i FA Cupen etter 3-0 over Birmingham og samtidig kvalifisert seg til ligacup-finalen mot Tottenham etter å ha slått ut byrival United på Old Trafford.

Crystal Palace fikk med seg ett poeng hjem fra lokaloppgjøret borte mot Arsenal torsdag kveld i en kamp som endte 0-0. Det plasserer Roy Hodgsons mannskap på 13. plass med 23 poeng. De åpnet det nye året med å slå tabelljumbo Sheffield United 2-0 hjemme to dager inn i det nye året og har dermed 1-2-2 på sine siste fem kamper i ligaen. Det ble FA Cup-exit borte mot Wolverhampton forrige helg. Kelly, Sakho, Hennessey, Ferguson, Wickham og Schlupp er alle ute hos bortelaget.

Manchester City har sett meget solide ut så langt i 2021 og garderes ikke. H.

4. Crotone - Benevento

De fire neste kampene er hentet fra Italiensk Serie A. Tilsvarende møte forrige sesong endte 3-0 i Serie B da begge lagene rykket opp fra nivået under. Crotone er sist med fattige ni poeng på 17 kamper (2-3-12) og har fått en tøff start på tilværelsen i det gjeve selskap i Italia. De har tre strake tap og 1-0-4 på de siste fem og kommer fra 1-2 tap borte mot Hellas Verona for en uke tilbake. Molina, Marrone, Benali og Cagarini mangler.

Gjestene har klart seg langt bedre etter sitt opprykk og befinner seg på en småpen 10. plass før denne runden med sine 21 poeng. 6-3-8 er fasiten så langt med tre seire og to tap på de siste fem. Forrige helg røk de 1-4 hjemme mot et godtgående Atalanta-lag som har våknet for alvor i år. Caldirola, Letizia, Falque og Schiattarella er ute.

Vidåpent. Det blir UB på det minste kupongforslaget og HUB på 432-rekkeren i nykommermøtet fra Italia.

5. Sassuolo - Parma

Tilsvarende oppgjør i fjor endte 0-1, mens det ble 0-0 året før. Sassuolo leverte en positiv sesong i 19/20-sesongen og har vist også inneværende sesong at de mener alvor med en 8. plass etter 17 runder (8-5-4) når vi nå nærmer oss halvspilt. De har to seire og tre tap på de siste fem og kommer fra 1-3 tap borte mot tittelforsvarer Juventus forrige helg. Torsdag røk de ut av den hjemlige cupen etter 0-2 hjemme mot SPAL fra nivå to. Romagna og Berardi er begge på fraværslista.

Parma er nest sist med tolv poeng og kommer fra fem strake tap og åtte uten seier: 0-3-5. Sist helg ble det 0-2 hjemme mot Lazio. De har kun to poeng opp til Genoa på trygg grunn, mens Crotone befinner seg tre poeng bak på jumboplassen. Slo dagens motstander 1-0 både hjemme og borte sist sesong. Gagilolo, Caviglia og Karamoh mangler.

Vi stoler på Sassuolo på hjemmebane og spiller H mot formsvake gjester.

6. Atalanta - Genoa

Genoa fikk med seg ett poeng herfra forrige sesong (2-2), mens det ble 2-1 seier til Atalanta da laget gjestet Genova. Vertene har våknet til liv etter en litt ustabil start på sesongen og ligger nå på 5. plass med 31 poeng etter tre strake trepoengere og 5-2-0 på de siste sju. Sist helg slo de Benevento hele 4-1 borte og benyttet samtidig midtuken til å ta seg videre i den italienske cupen etter å ha slått ut Cagliari på hjemmebane i Bergamo. Pasalic mangler, ellers ser det greit ut.

Genoa er ute av cupen etter å ha tapt 2-3 borte mot Juventus etter ekstraomganger i midtuka i en kamp der de hentet opp 0-2 til 2-2 ved ordinær. De ligger på 17. plass med 14 poeng i ligaen, to poeng foran Torino under streken. 2-1-2 på de siste fem og 3-5-9 er fasiten før denne.

Atalanta ser solide ut om dagen og står ugardert på søndagskupongen. H.

7. Inter - Juventus

Rundens godbit fra Serie A. Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte 1-2, mens Juventus også vant det omvendte oppgjøret på hjemmebane 2-0 i mars i fjor. Inter avanserte i cupen i midtuka etter å ha slått ut Fiorentina på bortebane etter ekstraomganger og ligger på 2. plass i ligaen med 37 poeng når sesongen nå nærmer seg halvspilt. Det skiller tre poeng opp til serieleder og byrival Milan på topp. Etter en rekke på åtte strake seire har det nå blitt én seier og ett tap og sist helg spilte de 2-2 borte mot Roma. Vecino, Pinamonti og D'Ambrosio mangler i denne.

Juventus stilte med et B-preget mannskap i onsdagens cupkamp hjemme mot Genoa og måtte ha ekstraomganger for å ta seg videre 3-2 etter 2-2 ved ordinær tid. De er nummer tre i ligaen med 36 poeng, poenget bak Inter før søndagens storkamp, og kommer fra 3-1 hjemme over Sassuolo sist helg. Lagets tredje strake seier. De Ligt, Chiesa, Sandro, Cuadrado, Dybala og Rafia er alle ute, mens McKennie betegnes som usikker.

Vi ser ingen annen utvei enn å helgardere toppkampen. HUB.

8. Bayern München - Freiburg

De to neste kampene er hentet fra Tysk Bundesliga. Det endte 3-1 her sist sesong da Bayern München gjorde rent bord og vant både serien og cupen. Noe cupgull blir det ikke denne sesongen etter at laget noe overraskende røk ut av den hjemlige cupen midtuka etter å ha tapt på straffesparkkonkurranse borte mot Holstein Kiel fra nivå to. De topper Bundesliga med 33 poeng før denne runden, men kommer også der fra noe så sjeldent som et tap, 2-3 borte mot Borussia Mönchengladbach i forrige runde. Hadde pene 6-3-0 før det. Goretzka, Coman, Choupo-Moting, Tillman og Kouassi er alle ute for serielederen søndag.

Freiburg er nummer åtte med 23 poeng og har faktisk fem strake seire før møtet med serielederen. Sist helg tok den en meget solid 5-0 seier hjemme over Köln, men de tapte begge de to innbyrdes møtene mot Bayern forrige sesong 1-3. Haberer, Flekken, Chang-Hoon og Schmid mangler.

Har vondt for å tro Bayern München går på tre smeller på rad. Vi stoler på at de gjør jobben og vinner igjen i dag. H.

9. Eintracht Frankfurt - Schalke

Tilsvarende oppgjør sist sesong endte 2-1 i en kamp som ble spilt i fjor sommer. Eintracht Frankfurt ligger midt på tabellen med 23 poeng og kommer fra tre strake seire, men de har faktisk spilt uavgjort i over halvparten av sine kamper til nå (5-8-2) og er sammen med Wolfsburg det laget med fleste poengdelinger. Sist helg slo de svakt plasserte Mainz 2-0 på utebane, mens det ble cupexit i midtuken i bortekampen mot Bayer Leverkusen med 1-4. Ache og nykommer Jovic mangler trolig, mens Younes er tvilsom.

Etter 30 strake ligakamper uten seier gjorde Schalke noe sjelden som å vinne en fotballkamp da laget slo til med 4-0 hjemme ove Hoffenheim sist helg! Er dermed oppe på sju poeng (1-4-10) etter 15 kamper og har fem poeng opp til Köln på kvalik, mens det skiller sju opp til Arminia Bielefeld på sikker mark. Bentaleb, Boujellab, Ludewig, Mascarell, Paciencia, Skrzybski og Sane er alle trolig ute, mens Schopf i tillegg er usikker. Ettersom Mainz fikk med seg ett poeng i sin kamp lørdag borte mot Dortmund er Schalke tilbake på jumboplassen på tabellen før dette oppgjøret.

Normalt bør Eintracht Frankfurt ta seg av tabelljumboen, men vi halvgarderer uavgjortspesialistene på det største kupongforslaget søndag. H på 96-rekkeren og HU på 432-rekkeren.

10. Lyon - Metz

De tre siste kampene på søndagskupongen kommer fra fransk Ligue 1. Lyon vant 3-1 da lagene møttes i Metz på tampen av fjoråret. Lyon er nummer to med 40 med poeng, men er oppe på samme poengsum som serieleder Paris SG og har i tillegg én kamp til gode på de siste årenes dominanter i Frankrike. De har svært så solide 8-2-0 på sine siste ti og kommer fra 2-2 borte mot Rennes etter at de tre foregående alle ble vunnet.

Gjestene fra Metz er midt på tabellen i Ligue 1 med 25 poeng halvveis. De har to poengdelinger på rappen og 0-2-1 på sine siste tre etter at de to i forkant begge ble vunnet. Sist helg spilte de 1-1 hjemme mot tabellnabo Nice.

Lyon mener alvor i toppen og bør ta tre nye poeng i denne. H.

11. Lille - Stade Reims

Lille vant 1-0 i det omvendte møtet mellom lagene tidlig i sesongen i en kamp som ble spilt i slutten av august. Vertene er på 3. plass med 39 poeng og befinner seg poenget bak Paris SG og Lyon før helgens runde. De har to seire og ett tap på sine siste tre og slo tilbake da Nimes ble slått 1-0 på bortebane forrige helg etter hjemmetapet mot Angers tre dager tidligere. Araujo, Celik, Pied og Yazici er på fraværslista til denne.

Reims er nummer 14 på tabellen med 21 poeng og kommer fra en finfin rekke med fem kamper på rappen uten tap: 3-2-0. Sist helg slo de Saint-Etienne med 3-1 på eget gress. Donis mangler, ellers ser det greit ut hos gjestene.

Naturlig at Lille blir klare favoritter på hjemmebane, men vi koster på oss en halvgardering i det som ligner på en favorittpreget søndagskupong. HU.

12. Strasbourg - Saint-Etienne

Strasbourg vant tilsvarende oppgjør 2-1 forrige sesong, mens det ble 2-0 til Saint-Etienne i det omvendte møtet mellom lagene tidligere denne sesongen. Hjemmelaget befinner seg på 15. plass med 20 poeng og er poenget foran gjestene på plassen bak etter to strake seire. Sist helg vant de 1-0 borte over Lens. Sels, Simakan, Saadi, Kone, Mathiba og Kamara er ute.

Saint-Etienne ligger plassen bak vertskapet med 19 poeng og passerer dermed hjemmelaget med full pott i dag. De kommer fra 1-3 tap borte mot Reims sist helg, lagets første nederlag etter smått utrolige 1-6-0 på de sju foregående. Macon, Neyou, Gabriel, Kolodziejczak og Khazri er alle ute hos gjestene i denne.

HU bør holde i kamp tolv.

Sportspills 96-rekker:

1. Sheffield United - Tottenham UB

2. Liverpool - Manchester United HU

3. Manchester City - Crystal Palace H

4. Crotone - Benevento UB

5. Sassuolo - Parma H

6. Atalanta - Genoa H

7. Inter - Juventus HUB

8. Bayern München - Freiburg H

9. Eintracht Frankfurt - Schalke H

10. Lyon - Metz H

11. Lille - Stade Reims HU

12. Strasbourg - Saint-Etienne HU





Sportspills 432-rekker:

1. Sheffield United - Tottenham UB

2. Liverpool - Manchester United HUB

3. Manchester City - Crystal Palace H

4. Crotone - Benevento HUB

5. Sassuolo - Parma H

6. Atalanta - Genoa H

7. Inter - Juventus HUB

8. Bayern München - Freiburg H

9. Eintracht Frankfurt - Schalke HU

10. Lyon - Metz H

11. Lille - Stade Reims HU

12. Strasbourg - Saint-Etienne HU