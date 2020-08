Gikk konkurs i 2008. Neste sesong spiller laget i Serie A

Vi tror Spezia rykker opp til Serie A for første gang i historien.

Spezia har spilt opprykksplayoff seks av de åtte siste sesongene. Torsdag tror vi Ligura-laget rykker opp.

Spezia - Frosinone 2,40 - 2,75 - 2,75 H (spillestopp kl. 20.10)

Opprykksplayoff til Serie A. Spezia har skaffet seg et godt utgangspunkt før opprykksfinalen i Serie B. De leder 1-0 etter bortekampen mot Frosinone, og de klarer seg med uavgjort i torsdagens hjemmekamp for å rykke opp.

Eies av italiensk-nigeriansk forretningsmann

Ligura-laget har vunnet tre av de fire siste kampene, og endte syv poeng foran Frosinone på tabellen. Hjemmestatistikken gir grunn til enda større optimisme. De har nemlig vunnet elleve av de siste 16 kampene på Stadio Alberto Picco, og de har kun to tap hjemme i denne perioden. Ingen av tapene var med mer enn ett måls margin.

Det så ikke like lyst ut for den italienske klubben for tolv år siden. I 2008 ble klubben slått konkurs på grunn av økonomiske problemer og etter nedrykket fra Serie B. Laget ble bygget opp igjen under navnet A.S.D. Spezia Calcio 2008 av Gabriele Volpi. Han eier også vannpolo-laget Pro Recco, og har tidligere eid den kroatiske toppklubben HNK Rijeka.

Etter fire år nede i divisjonssystemet gjorde Spezia comeback i Serie B i 2012. De har spilt playoff i seks av de åtte siste sesongene, og denne gangen ser det endelig ut til at de skal klare å ta seg til Serie A.

Nest størst lønnsbudsjett

Alessandro Nesta var regnet som en av verdens beste forsvarsspillere da han spilte for AC Milan i perioden fra 2002 til 2012. At Frosinone har en forsvarsspiller som trener er tydelig på målforskjellen. De slapp kun inn 38 mål på 38 kamper denne sesongen. Kun Benevento som vant Serie B hadde færre baklengsmål enn Nestas mannskap denne sesongen, men Frosinone har vært ustabile.

De har tapt fem av de siste ti Serie B-kampene, og de har kun vunnet én av kampene etter ordinær spilletid. På bortebane har de tapt tre av de siste seks kampene, og de har gått målløse av banen i alle tre tapene.

The Canarini har hatt det nest største lønnsbudsjettet i Serie B denne sesongen bak Benevento, men penger er ikke alt.

Vi tror Spezia vinner. De er sterke på hjemmebane, og Frosinone har svinget for mye i prestasjonene til at vi tør å stole på at de slår tilbake i denne matchen. Spezia rotet ikke dette vekk, og endelig kan den itaiensk-nigerianske forretningsmannen Gabriele Volpi få avkastning på investeringen sin. 2,40 i odds på Spezia-seier er ok.

