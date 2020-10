Gjensyn med gamle storheter på lørdagskupongen

Swindon, Portsmouth og Oldham er gamle kjenninger for det norske folk som nå frister en heller beskjeden tilværelse på nivå tre og fire i det engelske divisjonssystemet. Lørdag er det gjensyn med de gamle storhetene på tippekupongen.

Det er lagene fra nivå tre og fire som dominerer denne ukens lørdagskupong når det er landslagspause. De sju første kampene er hentet fra League One i England, mens de fem siste kommer fra League Two på nivået under.

Bonuspotten er nå oppe i ca 1 million kroner og innleveringsfristen er klokka 15:55.





1. Doncaster Rovers - Shrewsbury Town

Doncaster endte på 9. plass i League One forrige sesong i serien som aldri ble avsluttet på grunn av koronautbruddet, mens Shrewsbury ble nummer 15. Da endte tilsvarende oppgjør her 2-0 tidlig i januar, mens Shrewsbury vant 1-0 i sin hjemmekamp én drøy måned senere. Brukbar start på inneværende sesong av vertene også med sju poeng etter fire kamper (2-1-1). Forrige lørdag kom sesongens første tap da laget tapte 0-1 borte mot Wigan, som spilte i Championship sist sesong.

Shrewsbury har spilt uavgjort i tre av sine fire første kamper (0-3-1) og venter fortsatt på sesongens første fulltreffer. De to siste ligakampene har endt med 1-1 og poengdeling, først 1-1 borte mot Plymouth og så hjemme mot Gillingham. De røk 0-2 her forrige sesong.

Vi tror det skal holde med HU i lørdagskupongens første kamp. Naturlig at vertene blir favoritter, men vi utelukker ikke poengdeling med Shrewsbury i aksjon.

2. Swindon Town - AFC Wimbledon

Jan Åge Fjørtofts tidligere klubb Swindon (spilte i klubben fra 1993-1995) befinner seg nå på nivå tre i League One i England. Det har blitt seks poeng etter fire kamper med to seire og to tap som fasit. De har vunnet begge sine to hjemmekamper til nå og tapt begge sine to kamper på utebane. Forrige helg ble det 1-3 mot Peterborough. Sist disse klubbene møttes i seriesammenheng var i 2016/2017-sesongen. Da endte begge de to innbyrdes oppgjørene målløst. Pitman er ny fra Portsmouth, ellers er det mye ungt i Swindon-troppen.

AFC Wimbledon har fem poeng etter etter 1-2-1 på sine fire første kamper. Etter å ha spilt uavgjort i de to første kampene av sesongen slo de Fleetwood 1-0 borte før det første tapet kom 1-2 nederlaget hjemme mot Accrington Stanley forrige helg. De endte på 20. plass sist sesong og berget såvidt plassen, mens Swindon er nykommere etter opprykket fra League Two.

Vi stoler på hjemmesterke Swindon og gir laget tillit på lørdagskupongen. En H.

3. Lincoln City - Bristol Rovers

Disse to lagene endte henholdsvis på 16. og 14. plass forrige sesong. Da endte tilsvarende oppgjør 0-1, mens kampen i Bristol aldri ble spilt grunnet covid-19. Lincoln har full pott etter fire kamper og topper en tidlig League One-tabell med tolv poeng sammen med Hull, som er det andre laget som har notert seg for samme bedrift. Sist helg slo de Blackpool 3-2 borte, mens det ble exit mot et reservepreget Liverpool i ligacupen for et par uker tilbake.

Bristol Rovers lever i skyggen av Bristol City som spiller på nivået over i Championship. De endte på en noe beskjeden 14. plass sist sesong, men vant 1-0 her sist disse to lagene møttes. De har blitt fire poeng etter 1-1-2 på de første fire kampene av inneværende sesong. Forrige helg kom den første seieren da Northampton ble slått 2-0 hjemme på eget gress.

Vi gir serielederen full tillit og spiller H i Lincoln.

4. Portsmouth - Milton Keynes Dons

Det ble 3-1 her sist sesong, mens MK Dons vant med samme sifre tidligere i sesongen i sin hjemmekamp sist disse møttes. Portsmouth endte på 5. plass sist sesong, men røk senere i Play Off mot Oxford der Wycomble til slutt tok steget opp til Championship. De har fem poeng etter fire kamper av inneværende sesong etter én seier, to uavgjort og ett tap til nå. Den første trepoengeren kom sist helg da Burton Albion ble slått 4-2 på bortebane.

MK Dons er sist etter fire kamper med to poeng (0-2-2) og venter fortsatt på sin første fulltreffer i høst. Laget kommer fra 1-1 hjemme mot tabelltreer Ipswich i en kamp de lå under 0-1. Røk 1-3 her sist sesong.

Portsmouth får tipset i kamp fire lørdagskupongen. Vi tror det blir tre nye poeng mot tabelljumboen. H.

5. Northampton Town - Peterborough United

Det endte 1-4 sist disse lagene møttes her i seriesammenheng på samme nivå for tre år siden. Northampton rykket opp fra League Two igjen forrige sesong via Play Off etter å ha blitt nummer sju i ligaen. De har fire poeng etter 1-1-2 på sine fire første kamper inneværende sesong og kommer fra to strake tap. Sist helg ble det 0-2 borte mot Bristol Rovers.

Peterborough endte såvidt utenfor Play Off sist sesong på en 7. plass i sesongen som aldri ble fullført. Laget står med seks poeng så langt med to seire og to tap. Det ble 3-1 hjemme over Swindon forrige helg etter to scoringer i 2. omgang fra Clarke-Harris.

Vi tror det skal holde med UB i Northampton på en krevende lørdagskupong med tolv kamper fra nivå tre og fire i England.

6. Accrington Stanley - Rochdale

Tilsvarende møte forrige sesong endte 1-2 i en kamp som ble spilt på årets første dag i år. Accrington Stanley har seks poeng etter fire kamper. To seire og to tap er fasiten til nå for tabellnieren som kommer fra 2-1 seier borte over AFC Winbledon etter at de to foregående begge endte med tap. De ble nummer 17 sist sesong, mens gjestene endte plassen bak med fire poeng mindre.

Rochdale står med fire poeng etter like mange kamper (1-1-2). Sesongens første trepoenger kom sist helg i 2-1 seieren hjemme over Fleetwood der Tavares ble matchvinner helt på tampen. Vant 2-1 her på årets første dag.

Det blir H på 96-rekkeren og HU på det største systemet.

7. Plymouth Argyle - Burton Albion

Plymouth rykket opp fra League Two forrige sesong, mens Burton endte midt i haugen i League One. Vertene med fem poeng etter én seier, to uavgjort og ett tap på sine første fire denne høsten. Sesongens første tap kom sist helg da laget røk 0-1 borte mot ubeseirede Hull. Det endte 2-3 her sist lagene møttes i ligasammenheng på samme nivå for ganske så nøyaktig to år siden.

Burton Albion har fått en småtøff start på sesongen med kun tre innspilte poeng på sine første fire kamper etter 1-0-3 til nå. Etter å ha slått Accrington Stanley 2-1 hjemme har de røket mot Swindon borte (2-4) og Portsmouth hjemme (2-4) i sine to siste. Hele elleve baklengs er fasiten så langt og gjør de til laget med flest i sekken til nå.

Det blir HU på 96-rekkeren, mens vi helgarderer på den store kupongen.

8. Walsall FC - Colchester United

De fem siste kampene er hentet fra League Two. Det ble 0-0 i det omvendte møtet mellom disse to forrige sesong, mens tilsvarende oppgjør aldri ble spilt som en følge av koronautbruddet. Walsall endte til slutt på 12. plass da, mens gjestene fra Colchester ble nummer seks. Hjemmelaget har spilt tre kamper så langt imotsetning til de fleste andre som har fire kamper unnagjort. Det har blitt 1-2-0 og fem poeng på de første tre. Det har blitt to strake poengdelinger etter at serieåpningen endte med seier. Sist helg ble det 1-1 borte mot Forest Green.

Colchester United endte på 6. plass sist sesong og røk til slutt i sommerens Play Off. Dermed ble det en ny sesong på dette nivået. De er i likhet med vertene ubeseiret innledningsvis og står med seks poeng (1-3-0) etter fire kamper. Forrige helg spilte de 3-3 hjemme mot Oldham.

En åpen duell. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

9. Port Vale - Carlisle United

Tilsvarende møte forrige sesong endte 2-1. Port Vale ble nummer åtte sist sesong, mens gjestene endte på 18. plass. Vertskapet har sju poeng etter fire runder av denne sesongen der 2-1-1 er fasiten foreløpig. Sesongens første tap kom sist helg da laget røk 0-1 borte mot Morecambe.

Carlisle har innledet med to seire og to tap og har seks poeng etter fire kamper - poenget bak Port Vale. De har vunnet begge sine hjemmekamper og tapt begge bortekampene sine. Sist helg slo de Barrow 1-0 hjemme.

Vi stoler på Port Vale og gir laget full tillit på begge de to systemforslagene. H.

10. Southend United - Exeter City

Dette er lagenes første møte i ligasammenheng siden april 2015. Southend har fått en tøff start på League Two-tilværelsen med ett poeng på de fire første kampene. De tapte alle de tre første kampene før sesongens første poeng ble innkassert i 1-1 kampen borte mot Crawley Town sist helg.

Exeter med sju poeng etter fire runder og 2-1-1 så langt. Laget sto uten seier i de to første kampene, men så har det blitt full pott i de to siste. Først slo de Mansfield 2-1 borte før de fulgte opp med å slå Cambridge 2-0 på eget gress forrige helg.

Vi tror det skal holde med UB i kamp 10. Southend har fått det tøft.

11. Oldham Athletic - Morecambe

Den gamle storheten Oldham som var oppe på høyeste nivå i England for en god del år tilbake frister nå tilværelsen på nivå fire i League Two. De endte på en noe beskjeden 19. plass sist sesong og har også fått en tøff start på denne sesongen med ett poeng etter fire runder (0-1-3). De åpnet med tre strake tap før de spilte 3-3 borte mot Colchester og tok sesongens første poeng sist helg. 3-1 her på samme tid sist sesong.

Morecambe på sin side er på en finfin 2. plass med ni poeng etter tre seire og ett tap så langt denne sesongen. De slo faktisk dagens motstander 1-0 hjemme i ligacupen tidligere i høst og har nå to strake seire i ligaen. Sist helg slo de Port Vale 1-0 på hjemmebane. Ble nummer 22 sist sesong.

Vi har en liten følelse av at Oldham reiser seg og slår tilbake i dag og spiller H. Man må sjanse litt på en kupong full av utfordringer.

12. Cambridge United - Newport County

Det endte 0-0 her sist sesong, mens Newport slo ut Cambridge fra ligacupen med 1-0 på sin hjemmebane tidligere denne sesongen. Hjemmelaget står med sju poeng etter fire kamper og har kommet relativt godt i gang med 2-1-1. Det første tapet kom i bortekampen mot Exeter (0-2) i forrige runde. Endte på 16. plass sist sesong der gjestene til slutt ble nummer 14 med ett poeng mer.

Newport har fått en flott start på inneværende sesong med 3-1-0 og ti poeng etter fire kamper og topper med det League Two poenget foran Morecambe. Sist helg snudde de 0-1 til seier 2-1 hjemme over Mansfield og var faktisk nør ved å ta seg til kvartfinalen i ligacupen der Newcastle til slutt ble for sterke i straffesparkkonkurransen.

Kupongens siste test er av det vriene slaget, så her må det helgardering til på begge de to systemene.

Sportspills 96-rekker:

1. Doncaster Rovers - Shrewsbury Town HU

2. Swindon Town - AFC Wimbledon H

3. Lincoln City - Bristol Rovers H

4. Portsmouth - Milton Keynes Dons H

5. Northampton Town - Peterborough United UB

6. Accrington Stanley - Rochdale H

7. Plymouth Argyle - Burton Albion HU

8. Walsall FC - Colchester United HU

9. Port Vale - Carlisle United H

10. Southend United - Exeter City UB

11. Oldham Athletic - Morecambe H

12. Cambridge United - Newport County HUB





Sportspills 432-rekker:

1. Doncaster Rovers - Shrewsbury Town HU

2. Swindon Town - AFC Wimbledon H

3. Lincoln City - Bristol Rovers H

4. Portsmouth - Milton Keynes Dons H

5. Northampton Town - Peterborough United UB

6. Accrington Stanley - Rochdale HU

7. Plymouth Argyle - Burton Albion HUB

8. Walsall FC - Colchester United HUB

9. Port Vale - Carlisle United H

10. Southend United - Exeter City UB

11. Oldham Athletic - Morecambe H

12. Cambridge United - Newport County HUB