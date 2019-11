Glimrende odds på Inter-skrell

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Tirsdagens langoddsprogram domineres av kampene fra Champions League. Det spilles åtte kamper i Champions League-kvaliken, hvor blant andre storklubber som Liverpool, Chelsea, Barcelona, Dortmund og Inter er i aksjon. Ellers spiller det tre kamper i engelsk League One, og flere kamper i EFL Trophy-turneringen. Natt til onsdag er det hele 11 kamper i NHL.

Borussia Dortmund - Inter B 3,65 (spillestopp kl 20.55)

Gruppe F ligger an til å bli en thriller. Barcelona topper tabellen med syv poeng, og mye skal gå galt for katalanerne om ikke de skal vinne gruppen. Kampen om andreplassen blir et bikkjeslagsmål mellom Dortmund og Inter Milan som begge har fire poeng før tirsdagens kamp på Signal Idun Park.

Dortmund er tilbake på vinnersporet i 1. Bundesliga. De ligger på andreplass i Tyskland tre poeng bak M'gladbach, og de har også tatt seg videre i den tyske cupen hvor de slo ut nettopp serieleder M'gladbach. Siden Bayern München strever i den hjemlige ligaen er det flere lag som øyner muligheten for å vinne 1. Bundesliga denne sesongen, men Dortmund har ikke råd til å prioritere ligaen nå.

Dortmund har ikke fått en god start i Champions League, men de kan rette det opp med en seier mot Inter på hjemmebane tirsdag. Problemet er bare at tyskerne ikke har scoret et eneste mål på de tre siste hjemmekampene i Champions League.

Inter flyr høyt i Serie A, hvor de ligger ett poeng bak Juventus. De har kun tapt én kamp i den hjemlige ligaen, og det var nettopp mot «Den gamle damen». Selv om det blir tøft å vinne The Scudetto, så har de en mulighet. Jeg sitter med en følelse av at det er viktigere for Inter å vinne Serie A enn å gå videre i Champions League denne sesongen. Likevel tror jeg de kommer til å gå «all in» i tirsdagens kamp.

Svak bortestatistikk i Champions League

Antonio Conte har vunnet fire ligatitler som manager, men han har en svak statistikk på bortebane i Champions League. Den tidligere italienske landslagssjefen har tapt fe av syv bortekamper i Champions League med Juventus, Chelsea og Inter. Inter har fire tap på fem bortekamper i Champions League. The Nerazzurri har faktisk tapt de tre siste bortekampene, mens Dortmund har vært ganske solide foran egne fans. De har klart å holde nullen mot Monaco, Atletico og Barcelona.

Lucien Favre har noen utfordringer med skader. Han må antakeligvis klare seg den rutinerte venstrebacken Marcel Schmelzer og sentrale Marco Reus, som måtte gå av banen etter en halvtime mot Wolfsburg i helgen. Uten Reus på banen vil Dortmund være svekket offensivt. De har riktignok Paco Alcacer, og han er slett ikke noe dårlig alternativ, men han svinger voldsomt i prestasjonene.

Jeg så Inter sin bortekamp mot Barcelona. I den kampen lå italienerne seg dypt på banen, og ventet på kontringsmuligheter. De behersket det spillet, selv om de tapte 1-2, og jeg tror Dortmund kan bli hardere straffet enn Barca hvis Inter spiller på samme måten i Tyskland. Dortmund har trøblet offensivt i Champions League så langt. De har kun scoret mot tabelljumbo Slavia. De tapte bortekampen på San Siro 0-2, og jeg mener Martinez og Lukaku har både fart og fysikk til å lage problemer i hjemmelagets forsvar tirsdag. Uavgjort-faren er stor, men jeg går likevel for borteseier. Inter-seier til 3,65 i odds frister.

