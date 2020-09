Glimt lager nytt målshow i Europa

Det blir alltid målrikt med Bodø/Glimt. Vi tror på en ny målfest på Aspmyra i torsdagens Europa League-kvalik.

Bodø/Glimt banket Zalgiris Vilnius 6-1 i forrige runde i Europa League, og vi tror på en ny målorgie for nordlendingene torsdag. Her kan du se kampen direkte fra klokken 18.00.

Bodø/Glimt - Zalgiris Vilnius (Over/Under ant. mål fulltid 3.5) - Over 1,70 (spillestopp kl. 17.55)

Bodø/Glimt suser videre mot klubbens første seriegull. I helgen var det Odd som fikk grisebank på Aspmyra. De tapte 1-6.

6-1 forteller alt mot en motstander som selv vant 6-1 mot Mjøndalen i sin siste kamp, og som tok turen nordover med åtte seire på de 10 siste kampene. Dermed har nordlendingene vunnet ti hjemmekamper på rad.

Uten tap i 19 hjemmekamper

Glimt er i faktisk form. De er nå uten tap i de 18 siste kampene, og de har en imponerende hjemmestatistikk. På Aspmyra har de ikke tapt noen av de siste 19 kampene. Zalgiris Vilnius skal få kjørt seg.

Eneste skadebekymring til Glimt-trener Kjetil Knutsen er Kasper Junker. Han trener nå for fullt, men står over mot Zalgiris Vilinus. Dansken kan fort bli klar for troppen til søndagens møte med Brann i Bergen.

Bergenseren Kjetil Knutsen har skapt et vinnerlag i Bodø. Foto: Mats Torbergsen (NTB)

Lagmessig blir det ikke store endringer, men Morten Ågnes Konradsen kan komme ti å spille fra start på høyreback mot Zalgiris. Da kan Alfons Sampsted starte i samme posisjon mot Brann.

Har solid Europa-erfaring

I den første kvalifiseringsrunden feide Bodø/Glimt gjestene fra Kauno Zalgiris av banen med 6–1, og vi tror Zalgiris Vilnius vil lide samme skjebne. Laget fra den litauiske hovedstaden vant – i likhet med Glimt – i den hjemlige ligaen i helgen. Lørdag slo de Glimts forrige motstander – Kauno Zalgiris – 2–1 i kvartfinalen i den litauiske cupen. Det tyder på at laget ligger omtrent på samme nivå.

Zalgiris har vunnet den litauiske serien sju ganger. De har også vunnet cupen tolv ganger, senest i 2018. Det samme året tok de seg til tredje kvalifiseringsrunde i Europa League. Der ble de fullstendig smadret av Sevilla, og tapte 0-6 sammenlagt. Det beste resultatet de kan vise til i Europa League er fra 2013, da de tok seg til playoffrunden. Den gangen var det Red Bull Salzburg som var litauernes overmenn. I fjor ble de slått ut i første kvalifiseringsrunde, med et sammenlagt tap på 4–2 for ungarske Honvéd.

Zalgiris er ikke helt ufarlig. De har kjappe kantspillere, og spissen Andrija Kaluderovic ble toppscorer i den litauske toppdivisjonen i 2016. Nå er han tilbake i klubben, men han begynner å dra på årene.

Glimt banket Kauno 6-1 i forrige runden, og vi tror Zalgiris også blir overhøvlet på Aspmyra.

Kjetil Knutsen har nøkkelspillerne i form, og Bodø-laget har scoret fire mål eller mer i tolv av de første 17 kampene i Eliteserien. Gultrøyene har scoret sensasjonelle 62 mål i årets eliteserie. Vi tror på laget ny målfest på Aspmyra torsdag. At det scores fire mål eller mer gir 1,70 i odds. Det funker som singeltips. Se kampen direkte fra kl. 18.00

