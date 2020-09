Glimt skaper et nytt mirakel i Milano

De færreste tror Bodø/Glimt kan skape et fotball-mirakel mot AC Milan. Men det har da tross alt detonert større fotballbomber før...

For 24 år siden vant Rosenborg 2-1 på San Siro mot AC Mian. Torsdag kan et Glimt-lag i storform gjenta bragden. Du kan se kampen mellom Milan og Bodø/Glimt direkte torsdag fra kl. 20.30 på Direktesport.no

Milan - Bodø/Glimt 1,25 - 5,60 - 7,40 B (spillestopp torsdag kl. 20.25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Europa League-kvaifisering. Det spilles kun én kamp. Glimt kan komme seg videre til playoffen i Europa League dersom de vinner i Milano torsdag. Det vil være en meget sterk prestasjon, men det har tross alt skjedd større fotballundere før.

I 1996 måtte Rosenborg slå Milan for å ta seg ti kvartfinale i Champions League, mens Milan på sin side hadde greid seg med uavgjort. Etter 90 minutter sto det 2-1 til nordmennene. Et europeisk fotballjordskjev var et faktum.

Milan er ikke den fotballstorheten de en gang var. Det er ikke umulig å så dem.

Onsdag er det ca. 59 millioner kroner i Vikinglotto-potten

20 kamper uten tap

Dersom bodøværingene skal ha en sjans i Milano, må de være seg selv. De må tore å angripe, samtidig må de være smarte. Glimt å være bunnsolide defensivt og de må vinne én-mot-én-situasjonene. Det handler om å ha tro på egne ferdigheter, og ikke ha for stor respekt.

Trykk her for å se kampen mellom Milan og Bodø/Glimt direkte torsdag fra kl. 20.30 på Direktesport.no

I likhet med Nils Arne Eggen gir også Glimt-trener Kjetil Knutsen inntrykk av at det er mulig å vinne på San Siro. En slik holdning smitter over på spillerne.

– Jeg tror vi kan få til det samme som det her, bare vi glemmer hva slags anledning det er og tørr å spille som vi har gjort i kanskje 20 kamper i Eliteserien. Det er da vi har en sjanse, sa Glimt-stjerneskuddet Jens Petter Hauge til Eurosport etter 3-1-seieren mot Brann.

Bodø/Glimts Jens Petter Hauge jubler sammen med lagkameratene etter scoringen mot Odd på Aspmyra. Foto: Mats Torbergsen (NTB)

Uttalelsen viser at Glimt-spillerne løper også ut på San Siro proppfulle av selvtillit. Nordlendingene har 20 strake kamper uten tap (18–2–0) i norsk serie og europaliga-kvalifiseringen. At Glimt har 74 scoringer mot norsk og litauisk motstand, har AC Milan-trener Stefano Pioli fått med seg. Det betyr likevel ikke at de kan undervurdere Glimt.

Sårbare punkt i Milan-laget

AC Milan har kommet greit i gang med sesongen. De slo irske Shamrock Rovers 2-0 i den andre runden i Europa League-kvalifiseringen i forrige uke, og mandag vant laget 2-0 hjemme mot Bologna i serieåpningen i Serie A. Zlatan Ibrahimovic scoret begge.

Sjekk alle dagens oddstips her

Italienerne har store ambisjoner i Europa denne sesongen, men uten forsvarsspillerne Musacchio og Romagnoli kan de få problemer mot et uredd Glimt-lag. Matteo Gabbia, som egentlig har midtbanespiller, vikarierer i midtforsvaret hos Milan. Han har lite erfaring, og kan være et svakt punkt. Alternativene på høyrebacken har også vært sett på som middelmådige, ifølge fansiden Milanmania. Det er gode nyheter for Glimt og Jens Petter Hauge.

Trykk for for å kampen mellom Milan og Bodø/Glimt direkte torsdag fra kl. 20.30 på Direktesport.no

Må stoppe Ibrahimovic

Dersom Glimt skal sjokkere Milan må de nøytraisere Zlatan Ibrahimovic. Mannen, som hadde kvalifisert til å spille old-boys-fotball, scoret begge målene mot Bologna i mandagens kamp. Han avgjør kamper helt på egenhånd.

Onsdag er det ca. 59 millioner kroner i Vikinglotto-potten

Vi tror Milan-stjernene kan gå i fellen å undervurdere fotballminiputten fra nord. Det vil i så fall gi Glimt en fordel. Oddsen på Milan-seier er kanskje riktig, men ikke særlig attraktiv. Vi spiller patriotisk, og tror at laget som har spilt den beste og mest underholdende fotballen i Norge overrasker i Italia. Oddsen på Glimt-seier er 7,40. Det er dristig, men vi prøver. Se kampen her torsdag fra kl. 20.30

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset



PS: Dersom Bodø/Glimt skulle overraske Fotball-Europa med seier i Milano, venter en ny bortekamp i avgjørende runde. Det blir mot enten tyrkiske Besiktas eller portugisiske Rio Ave.