Glimts supertalent løper fra Milan-forsvaret

Jens Petter Hauge (20) har en enorm fart. Vi tror han kan lage problemer for Milan-forsvaret i kveld.

Philip Zinckernagel er toppscorer hos Glimt i Europa League-kvalifiseringen. Den danske kantspilleren har scoret tre mål på de to første kvaikkampene. Victor Boniface og Jens Petter Hauge har begge scoret to mål hver.

Milan - Bodø/Glimt - Jens Petter Hauge scorer mål - 3,60 (spillestopp kl. 20.25)

Zinckernagel er Glimts målkonge på bortebane. Han har scoret ti av sine 13 ligamål på bortebane, men han får vanskelige arbeidsforhold mot Theo Hernández på venstrebacken. Franskmannen er hurtig og har god fysikk, men svakheten er at han er ekstremt offensiv i spillestilen. Det gjør at han vil etterlater seg rom, og Zinckernagel vil ha muligheten til å kontre.

På andre siden i forsvaret spiller Davide Calabria. Han er nevnt som et svakt punk hos Milan. Derfor har italienerne vært linket til til flere høyrebacker, blant andre Serge Aurier fra Tottenham Hotspur og Denzel Dumfries fra PSV.

Calabria kan få trøbbel mot Jens Petter Hauge som er en svært hurtig høyreving. Han har herjet med forsvarspillerne i Eliteserien denne sesongen, og vi tror han også kan lage problemer for Milan-forsvaret.

Svekket defensivt

Onsdag ettermiddag meldte Milan på sine nettsider at den brasilianske midtstopperen Leo Duarte har testet positivt for covid-19. Duarte, som spilte 18 minutter med fotball for "Rossoneri" mot Bologna på mandag, har blitt satt i karantene i sitt eget hjem etter positiv test for viruset.

Fra før er to andre midtstopper på skadelisten, Alessio Romagnoli og Mateo Musacchio. Dermed begynner det å bli tynt med alternativer i midtforsvaret til Milan.

Matteo Gabbia, som egentlig har midtbanespiller, vikarierer i midtforsvaret hos Milan. Han har lite erfaring, og blir nevnt som et svakt punkt. Alternativene på høyrebacken har også vært sett på som middelmådige, ifølge fansiden Milanmania. Det er gode nyheter for Glimt og venstrekantspiller Jens Petter Hauge.

Midtstopperne hos Milan ligger ofte høyt i banen, og ingen av dem er spesielt hurtig. Dersom Glimt klarer å spille av det høye presset til Milan og få ballen i rommet bak Milan-forsvaret vil de kjappe kantspillerne hos Glimt komme til scoringsmuligheter.

Aller raskest av de offensive spillerne hos Glimt er Jens Petter Hauge. Vi tror han kan score torsdag kveld. 3,60 i odds på Hauge-scoring er spillbart.

