Godset blir et nummer for store for Raufoss

Raufoss Godset vinner sin tredje treningskamp på rad.

Tirsdag spilles det fem treningskamper før oppstarten i Eliteserien. Direktesport har rettighetene til å vise tre av dem. Vi viser treningskampen mellom Lillestrøm - Kristiansund BK (klokken 13.00), Stabæk - Odd (klokken 16.00) og Strømsgodset - Raufoss (klokken 18.00). Alle de direktesendte kampene vil du finne her!

NB! Onsdag er det ca 59 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Strømsgodset - Raufoss 1,43 - 4,50 - 4,50 H (spillestopp kl. 17.55)

Klikk på denne lenken for å spille på tirsdagens dobbelttips

Godset har vunnet de to siste treningskampene sine. De spilte den første treningskampen etter koronapausen mot Mjøndalen. Det ble spilt to ganger 35 minutter på Marienlyst, og drammenserne vant årets første «Ælv Classico» 2-1. Nykommeren Janis Ikaunieks har fått en god start i Godset-drakten. Latvieren scoret det første målet mot Mjøndalen, og han ble matchvinner da drammenserne slo Stabæk 1-0 for en uke siden.

Trykk her for å se treningskampen mellom Strømsgodset og Raufoss fra klokken 18.00!

Nøkkelspillere er usikre

Det er ventet at trener Henrik Pedersen vil stille med det beste mannskapet han kan stable på beina i generalprøven. Mawa, Tchamba, Mølvadgaard har slitt med litt småskader i det siste - og spilte ikke mot Mjøndalen og Stabæk. Usikkert om de spiller mot Raufoss. Mendy er langtidsskadd.

Strømsgodset har svingt i prestasjonene i treningskampene i vinter. Tidlig i februar slo de det danske Superliga-laget Hobro 5-2. Deretter gikk de på to braktap mot Dynamo Kiev (0-3) og Bodø/Glimt (0-5), før de vant 2-0 mot Krylya Sovetov og 1-0 mot Tromsø. I den siste treningskampen før koronapausen tapte drammenserne 1-3 mot Vålerenga.

Trykk her for å se treningskampen mellom Strømsgodset og Raufoss fra klokken 18.00!

Mot Stabæk spilte Herman Stengel, Johan Hove, Kristoffer Tokstad og Lars-Jørgen Salvesen. De starter trolig også mot totningene.

Raufoss spiller sin første kamp etter koronapausen. De har mistet spissen Anton Henningsson siden i fjor høst. Spørsmålet er hvem som skal erstatte ham.

Totningene var sterkt preget av at Mikkel Maigaard Jakobsen ble solgt til Strømsgodset i fjor høst. Han scoret tolv mål på 17 kamper som midtbanespiller. Den som skal prøve å fyle skoene etter dansken er Lasse Berg Johnsen fra Viking. Raufoss har også fått inn Emil Varhaugvik Breivik fra Molde. Begge unge gutter som kommer fra eliteserieklubber, men som vil ha spilletid i OBOS-ligaen.

Klikk på denne lenken for å spille på tirsdagens dobbelttips

OL-medalje-sønner på Raufoss-laget

Raufoss har et meget ungt mannskap i OBOS-sammenheng, men har hatt god kontinuitet de siste par årene. Mandag hentet de inn en ny spiss: Håkon Bjørdal Leine (21) fra Brattvåg. Han scoret tolv mål i 2. divisjon i fjor (31 på 107 kamper totalt for Brattvåg), men han er ung. Spissen på 190 centimeter er en skikkelig goalgetter.

Trener Christian Johnsen er veldig opptatt av å hente unge spillere. Han har tatt opp 16 år gamle Tobias Sagstuen Andersen i A-stallen. Gutten er sønnen til den tidligere håndballspilleren Tonje Sagstuen. Fra før har de Snorre Strand Nilsen i troppen. Sønn av alpinisten Harald Christian, så det er sønner av to olympiske medaljevinnere i Raufoss-laget.

Mot Strømsgodset er Ryan Doghman (opptrening etter kneoperasjon), Emile Dadjo (lyskeskade) og Ikhsan Fandi (lårskade) uaktuelle. Ellers fulltallige. Spiller sin første kamp etter koronaoppholdet, og de er antakeligvis itt mer rusten enn Godset.

Strømsgodset skal være minst et par nummer for store for Raufoss. Vi går for hjemmeseier til 1,43 i odds. Det er litt snaut som singeltips. Derfor bruker vi denne i en dobbel.

Trykk her for å se treningskampen mellom Strømsgodset og Raufoss fra klokken 18.00!

Lech Poznan - Pogon Szczecin 1,52 - 3,45 - 4,90 H (spillestopp kl. 20.25)

Kun ett poeng skiller Lech Poznan og Pogon Szczecin på Ekstraklasa-tabellen før tirsdagens kamp, men tallene forteller ikke hele historien.

Av de to lagene er det bare Pogon som har vunnet en kamp etter koronapausen, men før det sto gjestene uten seier i seks kamper på rad.

Lech Poznan og nordmannen Thomas Rogne tapte 0-1 hjemme mot serieleder Legia Warszawa i den første kampen etter koronapausen, men fikk med seg ett poeng i en høydramatisk 3-3-kamp på bortebane mot Zaglebie Lubin i helgen. I den kampen ble det delt ut tre straffespark. Poznan lå under 1-3 til det gjensto 13 minutter av kampen, men to sene scoringer reddet ett poeng.

Opphentingen har antakeligvis vært en vitamininnsprøytning for vertene, som har scoret nest mest mål i ligaen med sine 48 scoringer. De har også den nest beste målforskjellen i ligaen med 19 plussmål, selv om de ligger nede på femteplass.

Pogon er høyere oppe på tabellen, men målforskjellen viser bare to plussmål. I perioden like før koronapausen og nå etterpå har de slitt med å score mål. De har kun tre scoringer på de syv siste kampene. Pogon er det nest beste bortelaget i ligaen, men laget har kun vunnet én av de seks siste bortekampene.

Lech Poznan har vært solide på hjemmebane. De hadde vunnet fem av de seks siste hjemmekampene før 0-1-tapet mot Legia. Vi tror Lech Poznan vinner denne matchen. De har vunnet med to mål eller mer i fem av de syv siste hjemmekampene. Vi går for handikap-spillet hvor Lech Poznan skal vinne med to mål eller mer. Et slikt scenario gir fine 2,45 i odds. Den brukes i en dobbel.

Tirsdagens dobbelttips er Strømsgodset + Lech Poznan vinner med to mål eller mer. Denne kombinasjonen gir 3,06 i odds. Spillestopp er klokken 17.55.