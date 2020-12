Grepet ga suksess mot PSG sist. Onsdag må United droppe det.

Manchester United trenger ett poeng mot PSG for å gå videre i Champions League. Vi tror de tar tre.

Ole Gunnar Solskjær har vunnet mot Chelsea (to ganger), Manchester City og Paris St. Germain ved å legge om til å spille med tre forsvarsspillere.

Problemet er bare at Axel Tuanzebe er suspendert og Luke Shaw er ute med skade.

Dersom Scott McTominay blir friskmeldt kan han være et alternativ, ifølge Manchester Evening News. Han spilte i midtforsvaret til Skottland mot Israel sist, og han har spilt i rollen for United mot West Ham for to sesonger siden. Likevel er det mest sannsynlig at han starter på midtbanen sammen med Fred om han blir spilleklar.

Onsdag er det ca 239 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Alex Telles spilte sin hittil beste kamp i den korte Manchester United-karrieren som vingback i en backtreer i Paris. Aaron Wan-Bissaka vil også gjøre seg bra i en backtreer med hurtigheten sin. En backtreer har vært en suksess for United tidligere, men mye tyder på at Ole Gunnar Solskjær velger en backfirer denne gangen.

Manchester United - Paris Saint-Germain 2,75 - 3,40 - 2,35 H (spillestopp onsdag kl.20.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Champions League, gruppe H. Manchester United tar imot de franske mesterne på et folketomt Old Trafford onsdag. Ole Gunnar Solskjærs menn trenger ett poeng for å gå videre fra gruppespillet.

Det burde være mulig.

Skadetrøbbel for PSG

I mars 2019 gjennomførte Ole Gunnar Solskjær og Manchester United det som trolig er kristiansunderens største bragd som trener, da de slo ut PSG i Champions League mot alle odds. I oktober tok de sin andre seier på rad mot PSG da de vant 2-1 i den franske hovedstaden. Vi tror De røde djevlene kan ta sin tredje seier på rad mot den franske storklubben onsdag.

Sjansene til Manchester United styrkes av at Thomas Tuchel har en rekke spillere på skadelisten.

Onsdag er det ca 239 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

PSG har bekreftet på klubbens hjemmeside at Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Julian Draxler, Juan Bernat, Kays Ruiz og Jese Rodriguez ikke er med til England. Men troppen inkluderer blant annet de to tidligere Manchester United-spillerne Angel di Maria og Ander Herrera, og lagets to største stjerner Neymar og Kylian Mbappe.

At Julian Draxler og Juan Bernat er ute vil bli merkbart hos franskmennene.

Cavani fra start mot gamleklubben?

Mye tyder på at Edison Cavani kan starte sin første kamp for Manchester United siden han kom til klubben i sommer. Uruguayeren forlot PSG i sommer etter at kontrakten utløp, og skrev under for Manchester United. Han har allerede scoret tre mål for De røde djevlene. Cavani virker å være i kjempeform. Han scoret to mål da han kom inn fra benken mot Southampton søndag, og vi tror han kan skape problemer for gamleklubben på Old Trafford.

Her kan du skrape Flax på nett

United må klare seg uten Luke Shaw på grunn av en skade, mens Axel Tuanzebe er suspendert. Paul Pogba, Scott McTominay, David de Gea og Anthony Martial er alle usikre.

Ifølge Manchester Evening News vil United trolig stille med denne startelleveren: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; Fred, McTominay, Van de Beek, Fernandes; Cavani, Rashford.

PSG har kun vunnet to av de siste fem kampene i alle turneringer, og Paris Saint-Germain-manager Thomas Tuchel er under press. Forrige sesongens Champions League-finalister står i fare for å ryke ut av turneringer. De må håpe at resultatet i den andre kampen i gruppen mellom RB Leizpig og Istanbul Basaksehir går deres vei.

Onsdag er det ca 239 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

PSG må vinne på Old Trafford, og det kan gi Manchester United muligheter til å kontre i en kamp de trenger ett poeng for å ta seg videre til utslagsrundene. 2,75 i odds på United-seier verdt å prøve.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset