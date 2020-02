Grusom favorittodds på Tottenham

Tottenham har vunnet to av tolv bortekamper i Premier League denne sesongen. Likevel er laget satt til klar favoritt mot Aston Villa. Det kan da ikke være riktig.

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss søndag. Det spilles to kamper i Premier League, og det spilles flere svært interessante kamper i både Serie A og La Liga. I tillegg er det kamper i både Bundesliga og Ligue 1. Det er også masse herlig vintersport. I VM i skiskyting er det jaktstart både for kvinner og menn. I Kulm er det verdenscup skiflyging, og i Ski de Tour er det jakstart for både kvinner og menn. Det er kamper i eliteserien i håndball både for menn og kvinner. På hockeyfronten er det tre kamper i Get-ligaen her hjemme og ni kamper i NHL hhv søndag kveld og natt til mandag.

Aston Villa - Tottenham H 3,85 (spillestopp kl 14.55)

Aston Villa med variable 3-1-3 på sine sju siste seriekamper. Er klar for finale i ligacupen mot Manchester City, men den kampen spilles ikke før søndag 1. mars. Ligger fjerde sist i Premier League med 25 poeng, det skiller kun ett poeng ned til West Ham under streken. Godkjente 5-2-5 hjemme på Villa Park. Danny Drinkwater er friskmeldt, mens Tom Heaton, Jed Steer, John McGinn og Wesley er ute med langtidsskader.

Tottenham har vært elendige på bortebane

Tottenham ble helt utspilt av Manchester City i hjemmemøtet søndag for to uker siden. Men etter 63 minutter scoret Steven Bergwijn på Tottenhams første skudd på mål åtte minutter senere la Heung-Min Son på til 2-0 som også ble sluttresultatet. Et meget flatterende resultat for Tottenham. Tok seg opp på 6. plass med den seieren og har 37 poeng. Det er kun fire poeng opp til Chelsea på 4. plass. Harry Kane og Moussa Sissoko er fortsatt ute med skade. Ben Davies er derimot friskmeldt etter flere måneder ute. Spurs med meget svake 2-5-5 på bortebane.

Hjemmeseier må bli spillet

Med tanke på hvor svake Tottenham har vært på bortebane denne sesongen, synes 1,85 på borteseier helt håpløst. Vi jakter storfisken og lanserer hjemmeseier til strålende 3,85 i odds.

