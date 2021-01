Guardiola har funnet oppskriften på hvordan City skal slå United

Manchester Citys beste prestasjoner mot Manchester United de siste 18 månedene har kommet uten spisser på banen.

Pep Guardiola har ikke fått det til å klaffe mot Ole Gunnar Solskjær og Manchester United.

Manchester City har gått av banen uten å score i de tre siste kampene mot United, og Guardiolas menn har kun vunnet én av de siste fem kampene mot Solskjær. Seieren kom sist sesong i den første semifinalen i ligacupen på Old Trafford.

Det interessante var at Guardiola kom til bortekampen uten en ren spiss i startelleveren. Bernardo Silva spilte som en falsk nier, og det var portugiserens tidlige scoring som var starten på en gnistrende første omgang.

Det er flere likheter mellom 3-1-seieren på Old Trafford i ligacupen i fjor, og søndagens 3-1-seier mot Chelsea på Stamford Bridge. Ingen spiss, en fantastisk første omgang og en solid taktisk gjennomføring i andre omgang som sikret seieren, skriver Joe Bray i en kommentar i Manchester Evening News.

I fjorårets semifinale på Old Trafford startet spissene Gabriel Jesus og Sergio Aguero på benken. Det samme scenarioet er mulig onsdag. Aguero spilte de fire siste minuttene mot Chelsea. Gabriel Jesus er tilgjengelig igjen etter å ha vært i isolasjon i ti dager.

Fra start er det sannsynlig at Guardiola vil bruke de offensive midtbanespillerne sine, som han gjorde med Bernardo i semifinalen i fjor. Bernardo er suspendert i onsdagens kamp, men City har Kevin De Bruyne og Raheem Sterling som kan gjøre samme nytten. Vi tror de lager kvalme for United.

Engelsk, ligacup semifinale. Det ligger an til et duraberlig Manchester-derby onsdag. Det er også en reprise av semifinalen i ligacupen sist sesong. Den gangen vant Manchester City 3-1 på Old Trafford, mens Ole Gunnar Solskjærs menn vant 1-0 i returoppgjøret på Etihad. Pep Guardiolas mannskap tok seg videre til finalen etter å ha vunnet sammenlagt.

Stopper i semifinalen

Manchester United har ikke vunnet et trofé på fire år. I den samme perioden har byrivalen vunnet ligacupen de tre siste sesongene.

- Vi har utviklet oss i løpet av de siste tolv månedene siden den forrige semifinalen i ligacupen, sa Ole Gunnar Solskjær under pressekonferansen tirsdag.

Solskjærs lag tapte ikke bare semifinalen i ligacupen sist sesong. De tapte også semifinalen i FA-cupen mot Chelsea, i tillegg tok Europa League-eventyret slutt mot Sevilla i semifinalen.

United er desperate etter å kvitte seg med statusen som «nesten-laget» denne uken, og sikre lagets første finale under Solskjær.

Manchester United er ubeseiret i de tre siste kampene mot Manchester City i alle turneringer. De har to seire og én uavgjort, men kanskje mest imponerende er det at de ikke har sluppet inn mål i de tre kampene. Sist gang United gikk fire kamper på rad uten å tape mot byrivalene var i februar 2011. Den gangen var Alex Ferguson manager.

Kun ett tap på de siste 21 kampene

Et City-lag som har vist fremgang i de siste kampene blir en utfordring for United. Pep Guardiolas lag varmet opp med en superb kamp mot Chelsea i helgen hvor de viste angrepsspill av ypperste klasse.

Det var Citys fjerde seier på rad, og Guardiolas lag har nå kun tapt én av de siste 21 kampene i alle turneringer siden slutten av september.

City har fått orden på forsvarsspillet sitt, og de har kun sluppet inn ett mål eller mindre i tolv av de 13 bortekampene denne sesongen.

Edison Cavani er den eneste spilleren Solskjær mangler, men han kunne trengt uruguayeren i denne kampen.

Covid-19-utbruddet i City-leiren gjør at de må klare seg uten Ederson, Kyle Walker, Eric Garcia og Ferran Torres på Old Trafford. Nathan Ake og Aymeric Laporte er begge usikre.

Manchester United har først i de siste kampene fått resultater på hjemmebane. De røde djevlene har allerede tapt fire ganger på Old Trafford. Vi tror det femte tapet kommer onsdag kveld.

Oddsen på City-seier er 1,95. Det er greit.

