13 blir slett ikke noe ulykkestall for den ferske seriemesteren som jager sin hjemmeseier nummer 13 for året i kveld.

Vi tror Rosenborg får unngjelde når gullfesten fortsetter i Bodø søndag kveld.

Bodø/Glimt - Rosenborg H 1,85 (spillestopp 17:55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Rundens godbit. Suverene Bodø/Glimt sikret klubbens første seriemesterskapet noensinne sist helg da Strømsgodset ble slått 2-1 på bortebane i en kamp de tidlig ledet 2-0 og trengte bare ett poeng for å slippe jubelen løs. Har imponerende 22-2-1 og 68 poeng etter 25 kamper og feilfrie 12-0-0 på tolv forsøk hjemme på Aspmyra. De vant også 3-2 i det omvendte møtet på Lerkendal tidlig i sesongen og 2-0 her i tilsvarende møte på åpningsdagen sist sesong. Lode og Berg er fortsatt uaktuelle på grunn av sin koronakarantene, mens Brede Moe er ferdigspilt for sesongen. Nykommer Vetlesen returnerer etter å ha sonet sist.

Rosenborg skuffet med å tape 2-3 hjemme mot Brann tirsdag kveld, lagets andre strake tap etter at de røk 0-3 borte mot Viking i den siste kampen før landslagsoppholdet. Trønderne ligger dermed på 4. plass med 45 poeng, ett poeng bak Vålerenga på bronseplassen. 5-3-4 borte. Keeper Hansen og Henriksen er ute av samme grunn som Lode og Berg hos hjemmelaget, mens Helland og Konradsen begge er på vei tilbake etter sine skader. Det er usikkert om de rekker storkampen i Bodø søndag kveld.

Vi tror Bodø/Glimt fortsetter gullfesten og vinner også i sin hjemmekamp nummer 13 for året. H. Det er ikke ofte vi får nesten to ganger pengene på hjemmeseier i Bodø lengre.

