Gutan innfrir mot Raufoss

Tromsø er opprykkskandidater og trenger en god start. Vi tror de slår Raufoss i serieåpningen.

Tre måneder forsinket sparkes 1. divisjon i gang fredag kveld. På Alfheim møtes TIL, som er en av opprykksfavorittene, og Raufoss, som er en av nedrykkskandidatene.

NB! Fredag er det ca 108 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 19.00. Lever kupongen her!

Tromsø - Raufoss (Pause/fulltid dobbel) - H/H 2,00 (spillestopp kl. 17.55)

Lillestrøm er den store opprykksfavoritten i OBOS-ligaen denne sesongen, men Tromsø spås også å henge med helt i toppen. Flere av bitene i puslespillet på Alfheim har kommet sent på plass. Gaute Helstrup tok over som trener i mai, etter at Simo Valakari forsvant i april. TIL jaktet også lenge en spiss, og fant løsningen helt på tampen. Fitim Azemi er på plass igjen på Alfheim, og ser ut til å starte mot Raufoss.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Tromsø var ubeseiret i de tre oppkjøringskampene før seriestarten. De slo KFUM Oslo 4-2 13. juni, uten å imponere, og fulgte opp med å vinne 2-0 mot Stjørdals-Blink søndag. Begge scoringene til Gutan mot det nyopprykkede trønderlaget kom på straffespark. I generalprøven ble det 0-0 mot et hyperdefensivt Ull/Kisa-lag.

Samme lag som i generalprøven

Anders Jenssen er skadet og ikke med. Det er tatt ut en tropp, der blant andre Sigurd Grønli og Brage Berg Pedersen er utelatt - mens Mohammed Ahamed Jama (34) og Isak Hansen-Aarøen (15) er med.

Det kan ligge an til samme lag som i generalprøven mot Ull/Kisa: Jacob Karlstrøm – Lars Sætra, Simen Wangberg, Jostein Gundersen – Adam Örn Arnarson, Magnus Andersen, Ruben Yttergård Jenssen, Kent-Are Antonsen, Lasse Nilsen – Daniel Berntsen, Fitim Azemi.

I dag er det ca 108 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før klokken 19.00. Lever kupongen her!

Gutan har kvalitet på midtbanen, de har massevis av rutine bak, og finner Azemi og Berntsen kjemien på topp fra start, skal TIL være flere hakk bedre enn gjestene fra Toten i serieåpningen.

Ungt Raufoss-mannskap

Raufoss og trener Christian Johnsen hadde en glimrende start på forrige sesong, men etter at Mikkel Maigaard ble solgt til Strømsgodset kollapset totningene. De tok kun 13 poeng på 17 kamper. Raufoss har flere unge og spennende spillere, men stallen er tynn. Det kan bli et problem.

Ikhsan Fandi, som er landslagsspiller fra Singapore, er skadet. Høyrekanten Ryan Doghman har operert kneet, og er ikke tilbake på iallfall tre uker. Emilie Dadjo har også vært under kniven. Han er operert for lyskebrokk. Ingen av dem har spilt etter koronapausen. Både Doghman og Dadjo ville antakeligvis vært i startelleveren om de var friske.

Raufoss stiller sannsynligvis med dette laget: Ole Kristian Lauvli – Snorre Strand Nilsen, Solomon Owusu, Marius Alm, Stian Simenstad – Nicolai Fosso Fremstad, Lasse Berg Johnsen, Emil Breivik – Lee Rochester Sørensen, Gard Simenstad, Kristoffer Nessø.

Arbeidshesten Gard Simenstad og kraftpluggen Håkon Leine gjør at Raufoss-treneren kan stille med ulike typer på spissplassen. Leine scoret i treningskampen mot Strømmen, men trenger antakeligvis litt tid på å akklimatisere seg nivået i OBOS-ligaen.

Raufoss skal være sjanseløse mot et Tromsø-lag som vanligvis er solide hjemme på Alfheim. Totningene er offensive, og det gjør dem sårbare bakover. Vi tror at opprykkskandidaten TIL kjører på fra start og leder til pause og vinner til slutt. H/H-spillet gir 2,00 i odds. Spillestopp er klokken 17.55.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset