Gutan vinner generalprøven mot Ull/Kisa

Tromsø skapte mange sjanser mot Stjørdals-Blink sist, men manglet en kynisk avslutter. Vi tror en spillesugen Fitim Azemi kan løse spissfloken hos TIL.

3. juli sparkes Norges nest øverste divisjon i gang. Fredag spilles det én treningskamp før oppstarten i OBOS-ligaen. Direktesport har rettighetene til å vis treningskampen mellom Ull/Kisa og Tromsø fredag klokken 14.00.

Ull/Kisa har kun spilt én kamp siden 8. mars. Da . De tapte 0-1 på Jessheim mot Kongsvinger for en uke siden. Fredag møter de en av opprykksfavorittene Tromsø til generalprøve hjemme på Øvre Romerike.

Hentet eliteseriespiller

Ull/Kisa-trener Trond Fredriksen har flere spennende unggutter i stallen denne sesongen. Sander Werni, som er på lån fra Vålerenga, startet mot Kongsvinger på fredag og kom til to kjempesjanser - en i hver omgang. Sander er nevøen til tidligere Lillestrøm- og Aalesund-spiller Peter Werni. Romerikingene har også hentet rutinerte Stian Lunder Ringstad. Nesbuen, med snaue 160 kamper i Eliteserien for Lillestrøm, Strømsgodset, Sandefjord og FK Haugesund, blir en viktig tilvekst i Ull/Kisa-laget. Han spilte andre omgang mot Kongsvinger, men det ligger an til at han starter mot TIL.

Ull/Kisa starter trolig med dette laget (5-2-3): Stefan Hagrup – Vegard Kongsro, Espen Garnås, Morten Sundli, Steffen Jenssen, Stian Ringstad – Christian Aas, Sverre Martin Torp – Sander Werni, Mesut Can, Henrik Kristiansen.

De prøvde 5-2-3-formasjonen mot Ranheim på Marbella. Den kampen vant de 2-1. Trønderne slet med å spille seg frem til sjanser, og det er nok samme taktikken Trond Fredriksen legger opp til på fredag. Ull/Kisa er egentlig brukbare defensivt. Problemet er at de ikke har en tydelig målscorer.

Spissen Martin Trøen har operert korsbåndet, og blir ikke å se på banen denne sesongen. Forsvarsspilleren Ole Kristian Langås er antakeligvis ute en stund. Nikolas Walstad står også over kampen mot TIL. Ole Breistøl og Edin Øy er heller ikke tilgjengelige til denne kampen. Av de fire er det trolig bare Walstad som rekker seriestarten.

To seire på rad for TIL

Tromsø har allerede spilt to treningskamper, og de har vunnet begge. De slo KFUM Oslo 4-2 13. juni, uten å imponere, og fulgte opp med å vinne 2-0 mot Stjørdals-Blink søndag. Begge scoringene til Gutan mot det nyopprykkede trønderlaget kom på straffespark.

Slik det ser ut nå, spørs det om Mikael Norø Ingebrigtsen er med. Han er fortsatt ikke i full trening etter skaden han pådro seg mot KFUM for halvannen uke siden. Ellers er keeper Jacob Karlstrøm meldt klar, og det skal være få andre bekymringer skademessig.

Fitim Azemi er på plass igjen på Alfheim og ser ut til å starte mot Ull/Kisa. Veteran Magnus Andersen, som blant annet scoret mot KFUM, har ikke startet noen av de to foregående treningskampene. Han får mest sannsynlig sjansen til å vise seg fra start nå.

TIL stiller antakeligvis med disse elleve fra start (3-5-2): Jacob Karlstrøm - Lars Sætra, Simen Wangberg, Jostein Gundersen - Adam Örn Arnarson, Magnus Andersen, Ruben Yttergård Jenssen, Kent-Are Antonsen, Lasse Nilsen - Daniel Berntsen, Fitim Azemi.

Kjernen og sentrallinjen i laget vil være Karlstrøm, Wangberg, Yttergård Jenssen, Antonsen og Azemi. Holder de seg skadefri er TIL en soleklar opprykkskandidat.

TIL har spilt mot Ull/Kisa to ganger tidligere. Begge gangene i 1. divisjon i 2014. Den gangen vant de 5-0 hjemme på Alfheim, og de vant 3-1 på Jessheim.

Mot Stjørdals-Blink misbrukte Gutan drøssevis med sjanser. Det kan bli en nøkkel for dem at Azemi kommer inn og gir dem litt mer punch offensivt. Ull/Kisa gjorde en haug med bytter mot Kongsvinger. Det gjør sannsynligvis ikke like mange bytter i fredagens kamp, men det vi så av Ull/Kisa i kampen mot KIL var ikke overbevisende. Vi tror Tromsø vinner her. 2,20 i odds på opprykkskandidaten fra nord er greit nok.

