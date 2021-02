Erling Braut Haaland har scoret 15 Bundesliga-mål denne sesongen. Det er like mange som bunnlaget Schalke 04.

Revierderbyet er tysk fotballs heftigste lokaloppgjør. Bundesligas offisielle nettsted kaller det «alle derbys mor». Byene Dortmund og Gelsenkirchen ligger bare 30 kilometer fra hverandre i Ruhr-regionen.

Lørdag er det ca 14 millioner kroner i Lotto-potten. Spill før lørdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Mens religion, økonomiske og politiske forskjeller fyrer opp under andre derby, handler Revierderbyet bare om lidenskap. Begge klubbene har fanbasen sin i arbeiderklassen, og de er fullstendig fotballgale.

Schalke 04 - Borussia Dortmund - Erling Braut Haaland score i 1. omgang - 2,30 (spillestopp lørdag kl. 18.30)

Erling Braut Haaland har spilt to Revierderby etter at han kom til Dortmund, og han har scoret i begge. Dortmund vant 4-0 i mai i fjor, og de slo rivalen 3-0 i oktober.

Dortmund er lørdag favoritter til å vinne mot et Schalke-lag som ligger på bunn i Bundesliga denne sesongen. Laget fra Gelsenkirchen har kun scoret 15 mål denne sesongen. Haaland har scoret like mange mål som hele Schalke-laget til sammen.

Jærbuen er i kjempeform for øyeblikket. Han scoret to mål da Dortmund slo Sevilla 3-2 på bortebane i Champions League onsdag.

Han kunne hatt et hat-trick mot Hoffenheim sist lørdag, men to av scoringene hans ble annullert for offside.

Haaland har kun scoret tre av 15 mål i første omgang, men vi tror Dortmund vil gå ut i hundre i dette lokaloppgjøret. Da kan det komme en scoring tidlig, og med den evnen Haaland har til å plassere seg i boksen, tror vi kan komme til score i løpet av de første 45 minuttene på Veltins-Arena. 2,30 i odds på at Haaland scorer i første omgang er ok.

