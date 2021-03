Haaland ødelegger for Dortmunds nye trener

Gladbach-trener Marco Rose tar over Dortmund fra neste sesong, men vi tror Erling Braut Haaland og de nye spillerne hans gjør livet surt for ham tirsdag.

For Gladbach-trener Marco Rose er tirsdagens kvartfinale i den tyske cupen hans første møte med laget han skal lede neste sesong. At han tar over som Dortmund-sjef ble offentliggjort i februar.

Rose er en mann Erling Braut Haaland kjenner godt. Han var trener i RB Salzburg da de hentet Erling Braut Haaland fra Molde. I 2019 dro han videre til Borussia Mönchengladbach og har hatt stor suksess i klubben.

Dortmund sparket Lucien Favre like før jul, og den midlertidige erstatteren Edin Terzic har hatt store problemer med å levere resultatene klubben krever. Nå er forventningen at Rose skal sørge for at Dortmund kan utfordre Bayern Munchen neste sesong.

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 3,05 - 3,55 - 2,00 B (spillestopp tirsdag kl.20.40)

Etter at Gladbach tapte 0-2 mot Manchester City i den første åttendedelsfinalen i Champions League, er DFB-Pokal, som er den tyske cupen, trolig lagets beste mulighet til å skaffe seg et trofé denne sesongen. Rose vil stille med sitt sterkeste lag i tirsdagens cupkamp.

Men Gladbach har ikke prioritert cupen de siste sesongene.

Laget har vunnet den tyske cupen tre ganger, og de har vært tapende finalist to ganger, men detter er første gang de har tatt seg til kvartfinalen siden 2016-2017-sesongen.

Florian Neuhaus vil antakeligvis starte kampen istedenfor Jonas Hofman Christoph Kramer ligger også an til å gå glipp av kampen, men Patrick Herrmann kan komme inn for Valentino Lazaro.

Tre seire på rad

Dortmund skulle utfordre Bayern Munchen denne sesongen, men ligger på en skuffende femteplass i Bundesliga. Nå er det viktige for klubben å sikre en topp fire-plassering og Champions League-spill neste sesong.

Braut Haaland & Co har vist styrke i de siste tre kampene. Først snudde de 0-1 til 3-2-seier mot Sevilla i Champiosn League, og nå har de vunnet de to siste ligakampene mot Schalke og Arminia Bielefeld, uten å slippe inn mål.

Det begynner å se bedre ut på sykestuen hos Dortmund. Roman Bürki, Thorgan Hazard, Dan-Axel Zagadou og Lukasz Piszczek er alle tilbake i trening.

Borussia Dortmund har en solid statistikk mot Gladbach. Edin Terzics menn har vunnet fire av de fem siste kampene mot dem i alle turneringer.

De har vunnet mot hverandre denne sesongen i Bundesliga. Gladbach eneste seier på de fem siste kom i februar, da de vant 4-2.

Norske plagånder

Tirsdag tror vi Dortmund får revansj. Haaland & co skal ikke ha for store problemer med å slå et Gladbach-lag som er helt ute av form. De er uten seier i de fem siste kampene i alle turneringer, og fire av dem er tapt.

I helgen rotet de vekk en 2-0-ledelse mot RB Leipzig og tapte kampen 2-3. I den kampen var det en nordmann som satte inn vinnermålet. Alexander Sørloth ble byttet inn i andre omgang og ble matchvinner tre minutter på overtid. Tirsdag kan en annen nordmann lage problemer for dem. Haaland har herjet med Gladbach før. Han har scoret fire mål på tre kamper mot dem tidligere.

Vi tror Dortmund tar en komfortabel seier og kvalifiserer seg for semifinalen i den tyske cupen. Oddsen på Dortmund-seier er 2,00. Det funker som singelspill.

