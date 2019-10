Haaland og Salzburg har ikke respekt for noen

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss onsdag. Åtte kamper i gruppespillet i Champions League står for tur og både Liverpool, Barcelona, Chelsea og Salzburg skal i aksjon. I tillegg spilles det fem kamper i Championship i England. Her hjemme spilles det kvartfinaler i NM håndball for kvinner. På hockeyfronten spilles det to kamper i 1. divisjon og full runde i Hockeyallsvenskan i Sverige og det spilles to kamper i NHL natt til torsdag.

NB! Onsdag er det ca 56 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Salzburg - Napoli H 2,55 (spillestopp kl 20.55)

Østerrikes suverent beste lag de siste årene står med 9-2-0 på sine elleve første seriekamper, men er likevel ikke mer enn tre poeng foran LASK Linz i serien. Jakter sitt sjuende strake seriegull og har også hevdet seg med bravur i Europa de siste sesongene. Møtte nettopp Napoli i åttedelsfinalen i Europa League forrige sesong. Tapte da første kampen 0-3 borte, men vant hjemmereturen med 3-1. Sesongen før eliminerte Salzburg både Borussia Dortmund og Lazio på sin ferd mot semifinalen i Europa League. Der endte begge semifinalene med 2-0 til hjemmelagene, men Marseille avgjorde etter ekstraomganger. Innledet høstens gruppespill med å nedsable Genk med 6-2. Hentet opp 0-3 borte mot Liverpool til 3-3, men Salah ga Liverpool 4-3 like etterpå. Erling Braut Haaland er friskmeldt, det samme gjelder for Marin Pongracic og dermed er det kun et par spillere ute med skade for hjemmelaget.

Napoli røk 0-1 borte for Liverpool i siste gruppespillrunde forrige sesong, og dermed ble det Liverpool som tok seg videre på flere scorede mål. 0-0 borte mot Røde Stjerne da og de to tapte poengene der ble utslagsgivende. Innledet med å slå Liverpool 2-0 hjemme denne sesongen, men måtte nøye seg med 0-0 borte mot Genk i andre runde. 5-1-2 på de åtte første seriekampene i Serie A og ligger på 4. plass der. Forsvarsspillerne Mario Rui (startet mot Genk), Elseid Hysaj og Nikola Maksimovic rekker trolig ikke kampen, mens Hirving Lozano er usikker.

Salzburg har vist at de ikke har respekt for noen i Europa og de leverte en formidabel opphenting mot Liverpool. Salzburg burde vel strengt tatt stått som favoritt i denne og 2,55 spilles med overbevisning.

Klikk her for å levere dette spillet