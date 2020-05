Haaland om å møte sin tidligere lagkamerat Pongracic: - Det var litt rart

Erling Braut Haaland møtte flere gamle kjente i møtet med Wolfsburg.

Borussia Dortmund tok en ny trepoenger i bortemøtet med Wolfsburg lørdag, og 2-0-seieren gjør at spenningen er intens før toppoppgjøret og seriefinalen mot Bayern München tirsdag kveld.

Erling Braut Haaland maktet ikke å tegne seg på scoringslisten lørdag, men var likevel i godt humør etter oppgjøret i Wolfsburg.

TV-kameraene fanget raskt opp nordmannen i trivelig passiar med Wolfsburgs Marin Pongracic og østerrikske Xaver Schlager. Alle de tre var tidligere lagkamerater i Red Bull Salzburg, hvorpå førstnevnte delte garderobe med Haaland inntil nylig.

Da Haaland flyttet til Dortmund i januar, tok Pongracic flyttelasset og dro til Bundesliga-rival Wolfsburg på samme tid.

De to er fortsatt nære venner, og lørdag møttes de igjen. For mens Haaland og Pongracic tidligere har omfavnet hverandre og jublet for mål som lagkamerater i den østerrikske klubben, var situasjonen en annen da den norske landslagspissen la armen rundt midtstopperen etter kampslutt på lørdag.

Det var en uvant situasjon, innrømmer jærbuen.

- Det er sant. Jeg spilte både med Marin og Xaver Schlager. Jeg er god venn med begge, og for å være ærlig var det litt rart å spille mot Marin. Det var litt rart, for vi satt i samme garderobe for ikke mange måneder siden og han er en god venn av meg. Det var rart, men slik er det. Du må fortsatt gjøre jobben din, og du så at Marin er en god spiller, sier Haaland til klubbens egen YouTube-kanal.

BEKJENTE: Haaland og Schlager var i flere dueller underveis i lørdagens oppgjør. Foto: Michael Sohn (AP)

Høstet lovord fra Bayern-sjefen

Nå er imidlertid fokuset rettet mot tirsdagens kamp som fort kan definere sesongen. Borussia Dortmund, med 57 poeng, er avhengige av ikke å tape mot serieleder Bayern München om de ønsker å være med i gullkampen.

- Jeg prøver å være så rolig som mulig, og ikke tenke så mye på kampen. De har verdensmestere, men det har vi også. Det vil bli en interessant kamp, sier Haaland.

Den norske unggutten ble naturlig nok et tema på Bayerns pressekonferanse mandag, og storklubbens hovedtrener Hansi Flick tok i bruk store ord for å beskrive landslagsspissen.

- Haaland er et enormt stort talent. Han har et enormt sug etter mål, sa Flick på en pressekonferanse i München mandag.

Planla dansefeiringen mot Schalke

Til tross for at Haaland gikk målløs av banen mot Wolfsburg, markerte han seg med scoring i første kamp etter at Bundesliga startet opp igjen.

Nordmannen styrte et innlegg elegant i mål mot Schalke, men måtte nøye seg med å feire foran tomme tribuner og med avstand til lagkameratene.

Det løste han med en koronavennlig dans i spann med Achraf Hakimi.

DANCE: Haaland og Hakimi kjørte en egenkomponert dans etter scoringen mot Schalke. Foto: Martin Meissner (Pa Photos)

Feiringen var langt fra tilfeldig, om vi skal tro hovedpersonen selv.

- Jeg ønsket å hoppe på alle og juble som en gal mann, men jeg gjorde en liten dans og følte meg bra etter det.

- Men hadde du forberedt det, for Achraf gjorde det samme. Eller var det spontant?

- Ja, vi snakket om det dagen før og jeg sa jeg ville gjøre det om jeg scoret, forklarer Haaland som tirsdag jakter både flere mål og feiringer på Signal Iduna Park.