Haaland slår Messi og Ronaldo på dette

Erling Braut Haaland har brukt kortere tid på å score 23 ligamål enn både Lionel Messi, Cristiano Ronaldo og Robert Lewandowski.

Erling Braut Haaland fylte 20 år i juli, men han har allerede scoret 88 mål på 131 kamper som seniorspiller for klubblag og landslaget. Tallene er imponerende.

Forrige helg scoret den norske landslagsspissen fire mål på 33 minutter da Dortmund banket Hertha Berlin 5-2 i den tyske hovedstaden. Braut Haaland har dermed scoret 23 mål på 20 kamper i Bundesliga. Dermed knuste jærbuen rekorden til den tyske fotball-legenden Uwe Seeler. Hamburger SV-spilleren trengte 22 kamper på å score 20 Bundesliga-mål.

Braut Haaland har også scoret flere mål enn stjernespillerne Cristiano Ronaldo, Lionel Messi og Robert Lewandowski gjorde da de var på hans alder, ifølge Bundesliga.com.

Lewandowski var 23 og et halvt år, og hadde spilt 56 kamper i Bundesliga, før han sto med 23 mål. En 20 år gammel Lionel Messi brukte 53 La Liga-kamper for å score like mange mål som Braut Haaland, mens Ronaldos 23. Premier League-mål kom tre måneder før han fylte 21 år, og det var i hans 115. kamp for De røde djevlene.

Tysk, Bundesliga. Etter de fire scoringene sist helg, har Braut Haaland for alvor meldt seg på i kampen om toppscorertittelen i Tyskland. Han har scoret ti mål så langt denne sesongen, ett mindre enn Bayern Munchens Robert Lewandowski. Den polske superspissen har vunnet toppscorertittelen i den tyske toppdivisjonen de tre siste sesongene på rad.

Scorer ett mål i snitt per kamp

Unggutten fra Jæren scoret 16 mål på 30 kamper i sin tredje sesong på seniornivå i Norge. På under tolv måneder i Red Bull Salzburg banket han inn 29 mål på 27 kamper. I Østerrike scoret han ikke mindre enn fem hat-trick!

Når han nå nærmer seg ett år i Dortmund, har Braut Haaland enda mer imponerende tall å vise til.

På 31 kamper i Bundesliga, den tyske cupen, Supercupen og i Champions League har nordmannen, som de har omdøpt til the Erlingator, scoret 31 mål. Dermed scorer han i snitt ett mål i hver kamp.

Ser man nøyere på disse tallene vil man oppdage hvor langt foran Braut Haaland er.

Med tre mål i løpet av 20 minutter i andre omgang i Bundesliga-debuten mot Augsburg, ble jærbuen den nest yngste spilleren til å score hat-trick i den tyske toppdivisjonen, og han ble Bundesligas første innbytterdebutant til å score tre mål i samme kamp.

Braut Haaland fulgte opp med å score to mål mot i 5-1-seiern mot FC Köln. Det gjorde ham til den første spilleren i Bundesliga-historien som scoret fem mål på de to første kampene sine.

Siden har han vært den første spilleren som har scoret syv mål på de første tre kampene. Han var første spilleren med åtte mål i de første fem kampene, og han er også den første til å score ni mål på de første seks kampene.

FC Köln står uten seier

Dortmund tapte 2-3 mot Bayern Munchen for tre uker siden, men har slått tilbake med to seire på rad.

Lørdag møter de en motstander de har hatt et godt tak på. På hjemmebane har ikke Dortmund tapt mot FC Köln på de 19 siste kampene.

FC Köln har hatt en forferdelig start på sesongen. De har kun tatt tre poeng på de åtte første kampene, og ligger før helgens kamper på nest sisteplassen på tabellen, uten en eneste seier.

Dortmund har scoret åtte mål i de to siste kampene, og Braut Haaland har scoret seks av dem. Nordmannen er i superform. Det er umulig ikke å gå for ham som målscorer i kampen, men vi tror han til og med kan score to. Det gjorde han sist lagene møttes på Signal Iduna Park. Den gangen vant Dortmund 5-1. Oddsen på at Braut Haaland scorer to mål er 2,50. Det er greit.

