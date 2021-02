Haaland tar opp jakten på Lewandowski

Erling Braut Haaland (20) har scoret fem mål på de tre siste kampene. Vi tror han fortsetter målshowet mot Arminia Bielefeld lørdag.

Arminia Bielefeld tok ett overraskende poeng i forrige bortekamp, da de spilte 3-3 mot serieleder Bayern Munchen, men vi tror de får problemer med å kopiere det resultatet mot Dortmund lørdag.

Etter sjokkresultatet på Allianz Arena, kom de kraftig ned på jorden igjen sist helg. Da fikk Bielefeld bank av Wolfsburg og tapte 0-3. Det var fjerde kampen på rad uten seier, og de har sluppet inn 14 mål på de fire kampene.

At Dortmund og Erling Braut Haaland er tilbake i scoringsform er fryktelig dårlige nyheter for Bielefeld.

Dortmund har scoret i alle ti hjemmekampene denne sesongen, og kun to av de kampene har inneholdt mindre enn tre mål. Erling Braut Haaland & co har ikke råd til flere feilskjær om de skal klare en topp fire-plassering i Bundesliga, og vi tror på en målrik kamp mot Arminia Bielefeld.

Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld - Erling Braut Haaland scorer minst 2 mål - 2,25 (spillestopp lørdag kl. 15.25)

Erling Braut Haaland kan utnytte de defensive svakhetene hos gjestene i lørdagens kamp. Den norske målmaskinen scoret to mål da Dortmund knuste Schalke 04 4-0 i forrige serierunde. Det var sjette kampen denne sesongen at 20-åringen scoret to mål.

To spillere foran på toppscorerlisten

Dermed har han scoret to mål i like mange kamper som Bayern Munchens Robert Lewandowski denne sesongen, men han ligger fortsatt ni mål bak toppscoreren i Bundesliga som har 26 mål før helgens serierunde.

Braut Haaland ligger på tredjeplass på toppscorerlisten i den tyske toppdivisjonen. Eintracht Frankfurts André Silva har scoret flere mål enn nordmannen. Portugiseren scoret også i fredagens kamp, da Frankfurt overraskende tapte 1-2 mot Werder Bremen.

Eintracht Frankfurt-stjernen er oppe i 19 mål, to mål mer enn Haaland i årets Bundesliga - og portugiseren ligger ikke så langt bak nordmannen i scoringshyppighet.

Men vi tror at Haaland tar igjen Silva i lørdagens kamp.

Erling Braut Haaland har seks mål og to målgivende pasninger på de fem siste kampene i alle turneringer for Dortmund. Vi tror han fortsetter scoringsformen mot et Bielefeld-lag som har store problemer defensivt.

Oddsen på at den norske landslagsspissen scorer to mål eller mer i lørdagens kamp er 2,25. Vi må prøve det.

