Hadde aldri trent et seniorlag før han tok Dundalk til Europa League

Dundalk-manager Filippo Giovagnoli ledet Dundalk til Europa League i sin første sesong som trener på seniornivå, men han får ikke lede laget fra sidelinjen.

Independent.ie skriver at Uefa har gitt Dundalk en bot på 50 000 euro fordi manager Filippo Giovagnoli har ledet laget fra sidelinjen, til tross for at han mangler Uefa Pro-lisensen.

Shane Keegan, som har lisensen, har stått oppført som ansvarlig på lagskjemaene, men det har vært tydelig at Giovagnoli har tatt avgjørelsen på sidelinjen, og Uefa har beskrevet det som at han har «skyggeledet» laget.

Italieneren får ikke være involvert i kampforberedelsen til Dundalk på matchdagen, og han får heller ikke snakke med spillerne før en time etter kampslutt, ifølge Independent.ie.

Hvordan klarte Dundalk, et lag som trenes av en ukjent italiener som ikke en gang har Uefa Pro-lisens, å ta seg til gruppespillet i Europa League sammen med Arsenal, Rapied Wien og Molde? Den irske klubben er faktisk i gruppespillet i Europa League for andre gang på fem sesonger.

Dundalk leverte en skuffede sesong i den hjemlige ligaen, hvor de endte på tredjeplass 22 poeng bak seriemester Shamrock Rover.

- Men eierne har klart målet om å få klubben tilbake til gruppespillet i Europa League, og de har klart det med en trener som ingen hadde tro på, sa Irish Independent-reporter Daniel McDonnell til BBC.

I 2018 ble Dundalk kjøpt opp av selskapet Peak6 Sports - som også eide 25 prosent av Bournemouth i perioden fra 2015 til 2019. Det amerikanske investeringsselskapet vil ta over driften avgigantarenaen Aviva Stadium i Dublin og spille ti hjemmekamper i sesongen på nasjonalarenaen, som ligger mer enn 80 kilometer fra Dundalk.

- Telefon på trenerbenken

De var villig til å la et U19-lag spille en viktig ligakamp, fordi de ville at seniorlaget skulle spille treningskamp mot Celtic, og det gikk rykter om styreleder Bill Hulsizer ville ha installert en telefon på trenerbenken så han kunne komme med sine innspill under kampene.

- Istedenfor å være en eier som er helt fraværende, så har de gått i motsatt retning, sa Irish Independent-reporter Daniel McDonnell til BBC, som har skrevet om eierskapet til Dundalk.

- Bill Hulsizer, som er faren til Peak6-milliardæren Matt - jobber ikke for selskapet, men likevel er han eierne sin stemme utad og intervjuene med ham reiser spørsmål om fotball-kunnskapene hans, forteller journalisten.

Ukjent italiener

Det var mange som ble overrasket da klubben hentet den ukjente italieneren Filippo Giovagnoli som ny trener i august. Dersom du ikke har hørt om 49-åringen så er det forståelig. Den tidligere Serie C-spilleren og AC Milan sommerskole-treneren jobbet som trener ved New York Metropolitan Oval Academy da han fikk trenertilbudet fra Dundalk.

Dette er første gangen han trener et seniorlag.

Han kom inn etter at Vinny Perth fikk fyken etter at laget røk ut av Champions League-kvaliken. Ansettelsen ble møtt med skepsis, men han har levert.

Den italienske duoen har tatt tatt laget til Europa League-gruppespillet mot alle odds.

- Jeg er beviset på at alt er mulig i livet, sa Giovagnoli etter at Europa League-plassen var sikret. Selv om alt er mulig, så tror vi ikke at de vinner på Aker stadion.

I alle de fire første gruppespill-kampene til Molde har det vært scoret flest mål i løpet av de siste 45 minuttene. Vi tror at et Dundalk-lag som har tankene på søndagens irske cupfinale kan bli mer slappe utover i kampen. Samtidig har de heller ikke lagets manager på benken som kan gjøre justeringer etter hvert som kampen utvikler seg. Det vil svekke dem.

Vi tror derfor det scores flest mål i andre omgang. Oddsen på at det scores flest mål i løpet av de siste 45 minuttene er 1,90. Det funker fint som et singelspill.

