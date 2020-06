Hamburg er for store favoritter

Vi stoler ikke på Hamburger SV.

Det er et tynt oddsprogram denne mandagen. Det spilles en treningskamp mellom Brann og Molde allerede klokken 12.00. Ellers er det en kamp fra Tsjekkia, en fra Hellas og en fra Israel. Høydepunktet mandag kveld er oppgjøret mellom opprykksjagende Hamburger SV og Holstein Kiel i 2. Bundesliga.

Hamburger SV - Holstein Kiel 1,57 - 3,70 - 4,50 U (spillestopp kl. 20.25)

Hamburg slet seg til 3-2-seier hjemme mot nedrykkstruede Wehen forrige helg, men de trengte en sen scoring av den tidligere Holstein Kiel-spilleren David Kinsombi for å sikre tre poeng. Laget klamrer seg til opprykkskvalikplassen, men pustes i nakken av Heidenheim. Hamburger SV lå faktisk på direkte opprykksplass frem til 28. mai. Da tapte de 2-3 borte mot opprykksrival Stuttgart, og nå er også opprykkskvaliken i fare. De ligger nå kun ett poeng foran Heidenheim, men har én kamp mindre spilt.

Holstein Kiel på sin side tapte 1-2 hjemme mot serieleder Arminia Bielefeld etter å ha sluppet inn det siste målet på overtid.

Både Hamburg og Holstein Kiel har vært ustabile denne sesongen. Hamburg står med 2-2-2 på de seks siste kampene, mens Kiels seks siste kamper viser 1-2-3.

Elleve poeng skiller de to 2. Bundesliga-lagene. Hamburger SV er store favoritter før denne kampen, men Holstein Kiel er ubeseiret i de tre siste kampene mot laget fra Tysklands nest største by. Gjestene har vunnet to av dem, men det omvendte møtet i november endte 1-1 i den tyske fergebyen.

Vertene er sterke hjemme på Volkspark Stadion. De har kun tapt to av de siste 14 kampene der, men sist lagene møttes på Volkspark Stadion vant Holstein Kiel 3-0. Gjestene har tatt poeng i ni av de 15 bortekampene sine denne sesongen, og de skal være i stand til å gi Hamburger SV kamp om poengene mandag.

Hamburg rotet vekk opprykket i fjor

Selv om Hamburg har vært gode defensive hjemme, så er det interessant å merke seg at Holstein Kiel kun har gått målløse av banen i to av 15 bortekamper denne sesongen. Den statistikken tyder på at det skal komme scoringer i begge ender av banen i denne matchen.

Gjestene tapte de fire første bortekampene denne sesongen, men de har vist fremgang i de ni siste kampene. Fasiten viser fire seire, tre uavgjorte og kun to tap. Hamburger SV rykket ned til 2. Bundesliga etter 2017-2018-sesongen, og de var både sist sesong og denne sesongen blant opprykksfavorittene. Forrige sesong endte de ett poeng bak Union Berlin som tok kvalikplassen, og det ser ut som de også denne sesongen skal rotet det til på slutten av sesongen. Det ser ut som historien er i ferd med å gjenta seg denne sesongen. Tysklands nest største by står i fare for også neste sesong å stå uten et lag i landets øverste divisjon.

Vi stoler ikke på Hamburger SV. Holstein Kiel kan ta ett poeng på Volkspark Stadion mandag. Oddsen på U er 3,70. Spillestopp er klokken 20.25.

