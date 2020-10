Han er Norges «ukjente» suksesstrener i utlandet

KuPS og trener Arne Erlandsen (60) vil med seier i mandagens kamp klatre til topps i den finske toppdivisjonen.

Arne Erlandsen har ledet Lillestrøm til sølv i Eliteserien, og han førte IFK Göteborg til andreplass i Allsvenskan. Denne sesongen kan han endelig vinne et seriemesterskap som trener. Vi tror KuPS vinner mandagens hjemmekamp mot Ilves Tampere og tar over tabelltoppen i Veikkausliiga.

Kuopio PS - FC Ilves 1,77 - 3,15 - 3,70 H (spillestopp kl. 17.25)

Veikkausliiga. Den finske toppserien er ikke liga nordmenn flest følger tett, og det er derfor kanskje ikke så rart at mange ikke vet at et av topplagene trenes av en nordmann.

Den tidligere Lillestrøm-treneren Arne Erlandsen ble i slutten av oktober i fjor presentert som ny trener i KuPS, som er regjerende seriemester i Finland. Klubben vant sist sesong sitt første ligagull siden 1976. Nordmannen tok over etter Jani Honkavaara som gikk til SJK i hjembyen hans Seinäjokis.

Erlandsen har vært en suksess i Kuopio. Selv om finnene fikk bank av Molde i Champions League-kvalifiseringen (0-5), har laget til nordmannen levert i den hjemlige serien. KuPS har kun tapt én av de 16 første seriekampene denne sesongen. Til sammenligning hadde de tre tap etter 16 spilte kamper sist sesong.

Har overtaket på Ilves

KuPS ligger i øyeblikket på andreplass i den finske ligaen med 37 poeng, ett poeng bak storklubben HJK. Men laget til Arne Erlandsen har to kamper mindre spilt enn det finske hovedstadslaget.

Fjorårets finske ligamestere har både blitt bedre offensivt og strekere defensivt etter at Arne Erlandsen overtok treneransvaret i klubben. Foto: Fredrik Hagen (NTB)

Gjestene fra Tampere er elleve poeng bak KuPS med én kamp mer spilt De har tapt fire av åtte bortekamper hittil. Ilves har dårlige minner fra møtene i Kuopio, hvor de står med fire strake tap på Savon Sanomat Arena.

KuPS har kun tapt én av de siste åtte kampene mot Ilves Tampere, og vi tror Arne Erlandsens mannskap, som jager førsteplassen i Veikkausliigaen, vinner på hjemmebane Oddsen er 1,77. Det er greit på en dag med et tynt utvalg på oddsen.

