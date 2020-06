Han floppet i England. Nå banker spissen inn mål i Polen

Piotr Parzyszek har vært i søkelyset til flere klubber i Premier League, men nå gjør han suksess i den polske ligaen.

Direktesport har kjøpt rettighetene til Ekstraklasa og en rekke kamper kommer til å bli vist. Alle de direktesendte kampene vil man finne her.

Søndag spilles siste serierunden i grunnserien i polsk Ekstraklasa. Direktesport sender oppgjøret mellom Jagiellonia Bialystok og Piast Gliwice. Spissen hos Piast, Piotr Parzyszek, har prøvd seg i engelsk Championship, men slo aldri gjennom i Charlton. Istedet kom han hjem til Polen, hvor han tok ligagull med Piast og ble toppscorer i klubben sist sesong.

Var aktuell for Premier League-klubber

Som 20-åring signerte Piotr Parzyszek en kontrakt på fire og et halvt år med Charlton. Polakken kom den gangen fra De Graafschap, hvor han var et produkt av akademiet i den nederlandske klubben.

Parzyszek var i kikkerten til flere klubber etter å ha scoret 16 må på 20 kamper for De Graafschap, noe som gjorde ham til toppscorer på nest øverste nivå i Nederland. Han var blant annet linket til den portugisiske storklubben Benfica, i tillegg til flere klubber i Premier League. The Express skrev for seks år siden at West Ham var interessert i ham, og Birmingham Mail hevdet han var på blokken til Aston Villa. De ville ha ham som erstatter for Christian Benteke. Men han endte altså opp i London og Charlton.

- Da jeg var ung, så jeg alltid Charlton da de spilte i Premier League Jeg husker spillere som Matt Holland. Det var en storklubb den gangen og det er det fortsatt. For meg er det en drøm å spille her, sa han da han kom til The Valley.

Spilte kun én kamp i Championship

Men drømmen ble et mareritt.

I 2016 ble kontrakten til den polske angriperen med Chalton kansellert. 22-åringen klarte aldri å spille seg inn på laget til London-klubben.

Parzyszek spilte kun én kamp for the Addicks - i februar 2014 mot Birmingham. Den var poakken på lån hos den danske klubben Randers. I juli 2018 vendte han snuten hjemover.

Parzyszek ble toppscorer hos Piast sist sesong med ni mål, og han har scoret ni mål før siste serierunden i grunnserien. Piast ligger på andreplass før siste serierunden, og den plasseringen kan de ikke miste.

Jagiellonia Bialystok - Piast Gliwice 2,35 - 3,05 - 2,55 B (spillestopp kl. 17.55)

Dette er siste serierunde i grunnserien i Ekstraklasa. Begge lagene er klare for mesterserien i Polen.

Jagiellonia Bialystok ligger på sjetteplass med 44 poeng, seks poeng bak regjerende seriemester Piast. Vertene er i kjempeform. De er ubeseiret i de seks siste kampene. På hjemmebane står de med 7-4-3.

Piast står uten tap i de fem siste kampene. De har vunnet de to siste bortekampene, hvor de blant annet har vunnet 2-1 mot serieleder Legia i Warszawa. Gliwice-laget står med 5-2-7 totalt på bortebane. Gjestene skuffet i forrige serierunde. Da klarte de bare 0-0 hjemme mot Górnik Zabrze.

Jagiellonia Bialystok har spilt uavgjort i tre av de fire siste hjemmekampene. Lagene tar med seg halvparten av poengene fra grunnspillet inn i mesterspillet. Det er ingen grunn til å slappe av.

Kun én av de ti siste kampene mellom disse lagene i Bialystok har endt uavgjort. Piast slo Jagiellonia Bialystok 3-1 i det omvendte oppgjøret. Vi tror de har kapasitet til å ta ale tre poengene også i søndagens match. H gir 2,55 i odds. Det er spilbart.

