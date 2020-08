Han har scoret like mange mål som Messi og Ronaldo til sammen

Serge Gnabry har scoret flere mål enn spillere som Lionel Messi, Cristiano Ronaldo og Harry Kane. Vi tror han kommer på scoringslisten i kveld.

Robert Lewandowski er ikke den eneste målscoreren i Bayern-laget. Serge Gnabry er den fjerde mestscorende spilleren i Champions League denne sesongen.

Serge Gnabry scorer mål - 2,10 (spillestopp kl. 20.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Champions League, semifinale. Spilles på nøytral bane i Portugal. Bayern Münchens Robert Lewandowski har scoret 14 mål i Europa denne sesongen og 34 mål i Bundesliga, men den utrolige statistikk gjør at oddsen på at polakken scorer mot Lyon står i 1,35 onsdag formiddag. Det er selvsagt helt uinteressant å spille på.

I skyggen av Lewandowski

Men Bayern har flere målscorere i laget. Det er bare fire spillere som har scoret flere mål enn Bayerns Serge Gnabry i Champions League denne sesongen. Det er flere mål enn stjernespillere som Lionel Messi, Cristiano Ronaldo og Harry Kane. Han har faktisk scoret like mange mål som Messi og Ronaldo til sammen.

Ca. 45 millioner i Vikinglotto-potten. Lever kupongen her!

Lionel Messi har scoret tre mål ( ett i sluttspillet og to i gruppespillet) for Barcelona i Champions League denne sesongen, mens Ronaldo står registret med to mål i gruppespillet og to mål i sluttspillet. To av verdens største fotballstjerner har scoret til sammen syv mål denne sesongen. Serge Gnabry har alene scoret syv mål på åtte kamper for Bayern.

25-åringen kommer i skyggen av Lewandowski, men målscorerlisten viser at han har til sammen 21 mål på 44 kamper for Bayern München denne sesongen. Gnabry har scoret fire mål på de tre siste Champions League-kampene, og gå for at han scorer mot Lyon virker å være et bra spill. Oddsen er 2,10. Det er spillbart.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset