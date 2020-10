Han kan rykke opp til OBOS-ligaen for tredje sesong på rad

Thierry Dabove går for tre opprykk på rad. Bryne foosser videre mot OBOS-ligaen.

Bryne topper tabellen i 2. divisjon avdeling 2, tre poeng foran Vard Haugesund. Lørdag har jærbuene hjemmekamp mot Fløy. Vi tror Bryne og Thierry Dabove tar et steg nærmere et OBOS-ligacomback lørdag. Direktesport.no viser alle kampene i PostNord-ligaen.

Bryne FK - Fløy 1,40 - 4,45 - 4,95 H (spillestopp kl. 13.55)

PostNord-ligaen, playoff. Skulle Thierry Dabove rykke opp med Bryne denne sesongen, har han rykket opp til OBOS-ligaen tre år på rad, men med tre forskjellige klubber.

I juli 2018 ble Dadove hentet til Raufoss fra den daværende 3. divisjonsklubben Eidsvoll Turn. Han spilte ti kamper for totningene i 2. divisjon, men scoret ingen mål. Raufoss rykket opp til OBOS-ligaen. De tok den direkte opprykksplassen, ett poeng foran Fredrikstad.

Oslo-gutten slet med småskader og sykdom etter overgangen til Raufoss, og i juli i fjor ble den lynkjappe vingen utlånt til Grorud. Selv om Dabove kun spilte 13 kamper for Grorud ble han toppscorer for Oslo-klubben med elleve mål. 22-åringen var en viktig bidragsyter til at laget tok den direkte opprykksplassen til OBOS-ligaen.

Før årets sesong skiftet Dabove klubb igjen. Da gikk veien til Bryne.

– Han er en kjempespennende spiller, og jeg er veldig glad for at vi klarte å få ham til Bryne. Thierry er en spiller som har en x-faktor, sa Bryne-trener Jan Halvor Halvorsen til Jærbladet før sesongen.

22-åringen har levd opp til forventningene. Dabove har scoret ti mål på 14 kamper for Bryne som kjemper om opprykk til OBOS-ligaen.

Den 173 cm lange kantspilleren scoret to av Brynes tre mål i 3-3-kampen mot Asker forrige søndag. Lørdag møter jærbuene Fløy hjemme på Bryne. Det skal være tre nye poeng ti Bryne.

Jan Halvor Halvorsens mannskap har nemlig vært feilfrie på hjemmebane. Syv kamper, syv seire og 23-7 i målforskjell.

Rogvi Baldvinsson tilbake fra landslagsoppdrag og skade, men han starter neppe mot Fløy. Marius Holtan hentet inn på lån fra Nardo som backup for Hay, Andersen og Baldvinsson på stopperplass. Petter Øfsteng syk, men han hadde uansett ikke startet.

'Formpilen hos Fløy har pekt nedover. Sørlendingene er uten seier i de tre siste kampene, og bortestatistikken viser 2-2-2 og 10-10 i målforskjell. Bryne slo Kristiansand-laget 3-1 på hjemmebane i juli, og vi tror de vinner igjen lørdag. Oddsen er 1,40. Det er antakeligvis helt riktig. Se kampen her!

Vard Haugesund - Asker 1,92 - 3,85 - 2,80 H (spillestopp kl. 14.55)

PostNord-ligaen, playoff. Vard jakter opprykk, og etter tapet mot Egersund sist helg er kun seier godt nok i denne kampen.

Opprykkskampen i 2 divisjon avdeling 2 står mellom tre lag fra Rogaland. Etter 14 serierunder har Bryne 21 poeng, Vard ligger på andreplass med 28 poeng og Egersund, som før sesongen var en av de store opprykksfavorittene, har 26 poeng. Vinneren av 2. divisjon rykker direkte opp, mens laget som ender på 2. plass må ut i kvalik.

Vard har kun én seier på de fire siste kampene, og de har tapt to av de tre siste matchene. Haugesunderne må ta tre poeng mot Asker hvis de skal ha mulighet til å henge med i opprykkskampen, men det er lettere sagt enn gjort.

Asker er nemlig det nest beste bortelaget i denne avdelingen. De har kun tapt én av syv bortekamper så langt Statistikken viser 3-3-1 og 8-6 i målforskjell. Asker slo Vard 2-0 da lagene møttes på Haugesund stadion tidligere i år.

