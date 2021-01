Han satt seks og et halvt år i fengsel. Nå er 46-åringen suksess-manager i Skottland

David Martindale har vunnet de åtte første kampene som manager i Livingston. Vi tror han tar sin niende seier på rad onsdag.

David Martindale har en fengslende historie.

46-åringen, som i 2006 måtte i fengsel og sone en dom på seks og et halvt år for narkotikaforbrytelser, tok over som manager i den skotske Premiership-klubben Livingston like før jul. Da hadde han vunnet fire av fire kamper som midlertidig manager.

Den ferske Livingston-manageren forteller i et åpenhjertig intervju med den skotske avisen Daily Record at han husker at han satt på en celle for 16 år siden, og skjønte at han måtte endre livet sitt. Men han hadde ikke forestilt seg at han skulle bli manager i en skotsk toppklubb.

- Jeg skal ikke si at jeg sitter her på grunn av David Martindale. Det er på grunn av folkene i Livingston FC som har hatt et åpent sinn, sa Martindale til den skotske avisen Daily Record.

46-åringen tok over da Gary Holt trakk seg som manager i Livingston etter 0-1-tapet mot St. Mirren i 26. november. Holt hadde da vært manager i klubben siden august 2018.

Den tidligere skotske landslagsspilleren ledet klubben til en niendeplass og en femteplass i den skotske toppdivisjonen - som er tredje- og nest beste tabellplasseringen i klubbens historie.

Den nye manageren kom inn som frivillig i klubben for syv år siden. David Martindale har hatt flere forskjellige oppgaver i klubben, og var assistent-manager da han ble forfremmet.

Men Martindale er fortsatt ikke godkjent av det skotske fotballforbundet. Styret i SFA må erklære ham som skikket til jobben, og den avgjørelsen skulle komme på mandag. Nå er den utsatt, ifølge Daily Record.

Livingston - Aberdeen 2,55 - 2,90 - 2,50 H (spillestopp onsdag kl. 20.40)

Skotsk, Premiership. Livingston lå nede på 10.-plass med kun tre seire etter 15 kamper da Gary Holt valgte å tre til side i november, og assistenttrener David Martindale tok over.

Martindale har ledet Livingston FC i seks ligakamper og to cupkamper, og han har vunnet alle åtte kampene.

Klatret på tabellen

Etter at Martindale tok over på Tony Macaroni Stadium har laget klatret opp til femteplass på tabellen med 30 poeng.

Livingston har riktignok i denne perioden kun møtt ett av lagene over dem på tabellen, men de slo Hibs overbevisende 3-0 for halvannen uke siden.

I helgen sto det 1-10 mot bunnlaget Ross County da det gjensto ti minutter av kampen, men to sene scoringer av innbytterne Alan Forrest og Jack Hamilton sikret tre poeng til David Martindales mannskap. Nå er de kun seks poeng bak Hibernian på fjerdeplass.

Men onsdag venter en vanskeligere oppgave. Iallfall om man ser på tidligere resultater. Livingston har ikke vunnet mot Aberdeen i toppdivisjonen siden april 2004. Siden den gang har the Lions spilt uavgjort tre og tapt tolv ganger mot the Dons.

Solid bortestatistikk

En seier onsdag vil gjøre at Livingston korter ned på forspranget til Aberdeen som innehar tredjeplassen. Da vil de kun være seks poeng laget fra oljebyen.

Aberdeen var ubeseiret i seks kamper på rad, før de i helgen tapte 1-2 hjemme mot ligaleder Rangers. I den kampen spilte the Dons med ti mann i over en time etter at Ryan Hedges fikk rødt kort allerede etter 26 minutter.

Aberdeen har vært solide på bortebane, hvor de kun har tapt én av ni kamper denne sesongen (4-4-1). Tapet kom på Ibrox mot Steven Gerrards Rangers (0-4).

The Dons, som kun har tapt de to kampene mot Rangers på de 14 siste kampene, kan ta sin femte borteseier onsdag, og de har historien på sin side.

Aberdeen har vunnet seks av de siste syv ligakampene mot Livingstone. Så sent som i august vant de 2-1 mot the Lions.

Livingston, som kun har scoret elleve mål på hjemmebane denne sesongen, møter et Aberdeen-lag som bare har fått ballen i mål ni ganger på bortebane. Livingston er i kjempeform, og har en helt annen selvtillit enn da lagene møttes i august. 2,55 i odds på hjemmelaget er ok. Det må prøves.

