Han scoret mål for tre Premier League-klubber og har sendt Mourinho ut av FA-cupen

37-åringen spilte 86 Premier League-kamper for tre forskjellige klubber. Nå spiller Jon Stead for Harrogate i League Two.

Jon Stead spilte 48 kamper for Bradford City og scoret tolv mål. 24. januar 2015 scoret et mål og hadde to målgivende pasninger da Bradford City slo Jose Mourinhos Chelsea 4-2 på Stamford Bridge i FA-cupen. Nå spiller 37-åringen for den nyopprykkede League Two-klubben Harrogate Town. Mandag skal han senke gamleklubben.

Onsdag er det ca 107 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Bradford City - Harrogate Town B 2,75 (spillestopp mandag kl. 20.40)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Engelsk, League Two. Premier League-karrieren til Jon Stead startet i februar 2004. Etter å ha scoret 16 ligamål for moderklubben Huddersfield i League Two, ble han hentet til Premier League av Blackburn for over ti millioner kroner.

Etter 42 kamper og åtte mål på to sesonger i Blackburn gikk ferden videre til Sunderland, men ppholdet på Stadium of Light ble ingen suksess.

To nedrykk på rad fra Premier League

Stead er en av få spillere som har opplevd å rykke ned fra Premier League to sesonger på rad.

I 2005/2006-spilte den 192 centimeter høye spissen for Sunderland, et lag som omtales som det verste laget i Premier League-historien. The Black Cats vant kun tre kamper og tok bare 15 poeng hele sesongen.

Onsdag er det ca 107 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Steads scoringsvegring bidro ikke til å gjøre situasjonen bedre. Han scoret kun ett mål på 30 kamper. Etter nedrykket ble angripren likevel hentet til nyopprykkede Sheffield United, og på Bramall Lane fikk han en opptur. Stead scoret imponerende fem mål på 14 kamper, men det var ikke tilstrekkelig til å redde the Blades fra nedrykk.

Jon Stead jubler etter å ha scoret for Sheffield United mot Manchester City i FA-cupen i 2008. Sheffield United vant kampen 2-1. Foto: Paul Thomas (AP)

Jon Stead spilte til sammen 86 kamper i Premier League på fem sesonger. Han scoret mål i den engelske toppdivisjonen for tre forskjellige klubber.

Etter nedrykket i med Sheffiled United har han spilt for klubber i Championship, League One og League Two. I 2014 og 2015 var han utlånt til mandagens motstander Bradford. Der opplevde han et av karrierens høydepunkt da han scoret ett mål og hadde to målgivende pasninger da de slo ut Chelsea i FA-cupen.

Fikk spille på Wembley

Etter å ha vært profesjonell fotballspiller i 17 år signerte Stead for Harrogate Town sommeren 2019. Den tidligere engelske U21-landslagsspilleren kom fra Notts County. Veteran-spissen, med over 500 kamper på de fire øverste nivåene i engelsk fotball, var havnet i non-league, men det varte ikke lenge.

I sin første sesong for Harrogate scoret Stead syv mål og bidro sterkt til at laget rykket opp til English Football League for første gang i historien.

Wetherby Road-laget vant playoff-finalen på Wembley mot klubben han forlot, Notts County (3-1). Det største for Stead var at han endelig fikk spille på Wembley.

- Personlig var jeg bekymret for at jeg måtte legge opp uten å ha spilt der. Når du fyller 36 og 37 år så forventer du ikke å få den typen sjanser, sa Stead i følge Harrogate Advertiser.

Spissveteranen Jon Stead spiller nå for Harrogate Town i League Two. Foto: Darren Staples (Pa Photos)

Ikke tapt borte siden desember i fjor

Yorkshire-klubben Harrogate Town har aldri vært høyere i ligasystemet enn der de er nå. Den nyopprykkede klubben ligger på 14.-plass i League Two med fem poeng. De står med 1-2-1 på de fire første kampene og har 7-4 i målforskjell.

Bradford har like mange poeng som Harrogate Town, men de har én kamp mindre spilt. Etter å ha spilt 0-0 mot Colchester hjemme i serieåpningen, og deretter 2-2 mot Forest Green borte, tok Bradford sesongens første seier da de snudde 0-1 til 2-1 mot Stevenage sist.

Onsdag er det ca 107 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Bradford-manager Stuart McCall har fortsatt ikke klart å tette igjen bakover, særlig ikke på Valley Parade hvor Bradford kun har klart å holde nullen i én av de fire siste kampene. Harrogate står uten tap i de åtte siste seriekampene, og de har ikke sluppet inn mål i de to første bortekampene i League Two.

Vi tror Jon Stead og Harrogate kan ta alle tre poengene mot Bradford mandag. 2,75 i odds på borteseier er ok.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset