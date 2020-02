Hanna Öberg tok VM-gull på 15 km på hjemmebane i Østersund i fjor. I dag er hun favoritt på samme øvelse i Anterselva

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Oddstips: Champions League, skiskyting og ishockey - sjekk våre analyser

Oddssingel CL: Braut Haaland skal leke med PSG-stjernene

Oddssingel CL: Liverpool vinner mot formsvake Atletico Madrid

VM skiskyting: Hanna Öberg sender Sverige til himmels

V64 Jägersro (+): Frekk V64-banker på Jägersro

V4 Gävle (+): Vi jakter ny opptur i lunsjen

VM i skiskyting: Se programmet for VM i Anterselva i februar

Endelig er Champions League tilbake på langoddsprogrammet. Tirsdag spilles de to første åttendedelsfinalene: Atletico Madrid møter Liverpool og Borussia Dortmund møter Paris St Germain. I VM i skiskyting er det duket for 15 km for kvinner. I Ski de Tour er det klart for sprint for både menn og kvinner. På fotballfronten er det ellerskamper fra League One, League Two og National League i England, samt et par kamper fra Skottland. På ishockeyfronten er det en kamp i Get-ligaen og full serierunde i svensk SHL . Natt til onsdag spilles det sju kamper i NHL.

NB! Onsdag er det ca 57 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

VM skiskyting - 15 km kvinner - Hanna Öberg tar gull - 4,85 (spillestopp kl 14.10)

VM i Anterselva åpnet strålende for Norge med gull på både i mixed stafett og med gull for Marte Olsbu Røiseland på sprint. Men på herresprinten og på begge jakstartene søndag har det blitt utenlandske seire.

Klikk her for å levere dette spillet

I dag er det normaldistanse for kvinner som står på programmet og erfaringsmessig er dette en åpen øvelse. Det er det en eneste øvelsen i skiskyting der skytebom straffes med ett tilleggsminutt og en øvelse som favoriserer de beste skytterne.

Skytingen helt avgjørende

Det er avviklet to normaløvelser i verdenscupen denne sesongen. Det var i åpningshelgen i Østersund der franske Justine Braizaz meget overraskende vant til tross for to tilleggsminutter. Braizaz var i tillegg en voldsom langrennsform på det tidspunktet. Nå er farten i sporet lavere og skytingen ekstremt ustabil. I den siste verdenscuphelgen før VM i Pokljuka, vant tyske Denise Hermann etter å ha skutt 20 treff. Det vil være en sensasjon om hun skulle gjøre det samme i dag.

Öberg forsvarer VM-tittelen

Norsk Tipping og bookmakerne har satt regjerende verdensmester på øvelsen Hanna Øberg til favoritt. Det er trolig riktig. Hanna Øberg var i gullkampen både på sprinten og på jaktstarten. Hun sprakk med tre bom på siste stående på sprinten, mens to bom på den første stående skytingen på jaktstarten spolerte gullsjansene søndag. Hun gikk seg uansett opp fra 19 til 4. plass.

Dagens normaldistanse passer Øberg perfekt. Her er det ikke like stressende på standplass som i sprint, jaktstart og fellesstart. Hun er normalt en meget god skytter og holder bra fart i sporet.

4,85 på at Hanna Øberg gjentar fjorårstriumfen på 15 km og tar VM-gull er bra odds og spilles.

Klikk her for å levere dette spillet