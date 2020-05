Har du gjort denne Vikinglotto-blemmen?

Jakter du 315 millioner i Vikinglotto onsdag, bør du lese dette.

Over flere måneder har potten vokst og vokst. Sist gang førstepremiepotten i Vikinglotto ble utbetalt var 29. januar. En heldig dansk spiller stakk av med nøyaktige 327.585.960 kroner. Ingen danske har tidligere vunnet en tilsvarende premie i Vikinglotto. Den gamle danske rekorden var på 140 millioner danske kroner og var fra 2016.

Den norsk rekorden i Vikinglotto er fortsatt større. I 2017 vant en norsk spiller 341 millioner i Vikinglotto. Onsdag er det 315 milioner i potten. Dersom man blir alenevinner, vil det være den tredje største Vikinglotto-premien som er havnet på konto til en nordmann.

De store premiene som Norsk Tipping har lokket med de siste ukene, har skapt Vikinglottofeber i hele landet.

- Forrige onsdag leverte 659 000 nordmenn Vikinglotto-kuponger. Etter påske har antallet spillere økt uke for uke, forteller trekningsredaktør Atle Onsrud Jensen.

Det er kun tre onsdager tidligere i år det har deltatt flere spillere i Vikinglotto.

Hver onsdag er det med cirka 15 millioner rekker i Vikinglotto, men det er noen tallrekker du må holde deg unna om du har tenkt å bli Vikinglotto-milionær.

Hvilke seks tall som ruller ut av Vikinglotto-maskinen hver onsdag, er alltid helt tilfeldig. Likevel er det ikke uten betydning hvilke tall du krysser av på kupongen din. Enkelte rekker er nemlig så populære blant spillerne, at toppgevinsten bare blir småpenger sammenliknet med 315 millioner kroner.

Bare tall fra Norge

Spiller du tallrekken 1, 2, 3, 4, 5 og 6 onsdag, er du ikke alene. Det er den mest populære tallrekken i Vikinglotto. Den er levert rundt to tusen ganger hver onsdag.

- Det er helt sikkert ikke et norsk fenomen. Jeg er sikker på at det er flere i de andre åtte landene som spiller på samme måte, sier Atle Onsrud Jensen.

Sjansen er stor for at spillerne blir skuffet om de får seks rette med den mest spilte rekken. Det betyr en førstepremie på drøyt 140 000 kroner. Det er selvsagt veldig masse penger, men likevel en liten sum i forhold til 315 millioner.

Den nest mest spilte rekken er 8, 16, 24, 32, 40 og 48. Dette er som den observante leser har merket seg åttegangen. Det kan høres ut som en merkelig kombinasjon, men krysser du av tallene på en lottokupong, vil du se at det er annet hvert tall på en loddrett linje fra tallet åtte.

Dette er kun de mest populære Vikinglotto-tallene i Norge. Flere andre land deltar i det samme lotteriet, noe som kan føre til at du må dele toppgevinsten med flere.

Her er de mest spilte Vikinglotto-rekkene i Norge i 2020 med Vikingtall (antall unike kunder som har levert gjeldende rekke minst én gang i perioden i parantes):

1, 2, 3, 4, 5, 6 (579) Vikingtall: 7

8, 16, 24, 32, 40, 48 (517) Vikingtall: 8

1, 10, 19, 28, 37, 46 (474) Vikingtall: 8

1, 9, 17, 25, 33, 41 (429) Vikingtall: 1

4, 12, 20, 28, 36, 44 (419) Vikingtall: 4

1, 10, 19, 28, 37, 46 (412) Vikingtall: 7

1, 10, 19, 28, 37, 46 (406) Vikingtall: 5

1, 10, 19, 28, 37, 46 (397) Vikingtall: 6

7, 14, 21, 28, 35, 42 (395) Vikingtall: 7

5, 13, 21, 29, 37, 45 (383) Vikingtall: 5

1, 9, 17, 25, 33, 41 (371) Vikingtall: 8

1, 10, 19, 28, 37, 46 (337) Vikingtall: 3

1, 9, 17, 25, 33, 41 (337) Vikingtall: 2

1, 9, 17, 25, 33, 41 (337) Vikingtall: 3

3, 11, 19, 27, 35, 43 (333) Vikingtall: 3

1, 10, 19, 28, 37, 46 (332) Vikingtall: 4

8, 15, 22, 29, 36, 43 (328) Vikingtall: 3

1, 10, 19, 28, 37, 46 (325) Vikingtall: 1

4, 12, 20, 28, 36, 44 (324) Vikingtall: 5

8, 16, 24, 32, 40, 48 (324) Vikingtall: 5

Her er de 20 mest spilte hovedrekkene i Vikinglotto blant de norske spillerne.

Vinnersannsynlighet Vikinglotto:

For å vinne 1. premien i Vikinglotto må du ha 6 riktige vinnertall av 48 mulige, pluss ett viktingtall av 8 mulige. Det gir totalt ca. 98 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:98 millioner per rekke. For 2. premie (6 rette hovedtall) er vinnersannsynligheten på ca. 1:14 millioner per rekke. Statistisk sett vinner man en premie, med 3 rette eller bedre, i snitt på hver femte kupong med 10 rekker.

Antallpremieutbetalinger totalt i 2019 (Norge): 6 340 814

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 6

Antall millionærer i 2019 (Norge): 34

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 221 351 890