Har du hørt om Walter Ferretti?

Det er ikke navnet på keeperen, men på serielederen i Nicaragua. Vi tror de vinner i natt.

De fleste fotball-ligaene i verden har tatt pause på grunn av koronaviruset, men i Nicaragua er det fortsatt full rulle. Natt til torsdag spilles det fem kamper i eliteserien i Nicaragua.

Fredag er det ca 990 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

Walter Ferretti - Deportivo Las Sabanas (Handikap fulltid 0-1) 1,82 - 3,35 - 3,05 H (spillestopp kl. 23.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Walter Ferretti har vunnet de tre siste kampene i Primera Division i Nicaragua, og lagets 36 år gamle keeper Denis Espinoza har holdt buret rent i alle tre kampene.

For halvannen uke siden slo de tittelutforder Real Estreli 1-0 på hjemmebane, takket være en scoring av Fernando Villalpando. Henry Urbinas mannskap fulgte opp med å banke Real Madriz 4-0 på hjemmebane. Bryan Muñoz, Henry Niño, Bryan García og Fernando Villalpando scoret målene. Natt til mandag tok de sin tredje seier på rad da Leandro Figueroa ble matchvinner med sin 1-0-scoring mot Deportivo Ocotal.

Walter Ferretti har vunnet med fire mål eller mer i to av de tre siste hjemmekampene. Så sent som 30. mars feide de Chinandega av banen og vant 7-0 på Estadio Olimpico, Bryan Garcia satte inn det første målet, deretter scoret Fernando Villalpando hat-trick, mens Cristhian Flores, Leandro Figueroa og Eduardo Narvaez scoret de tre siste målene.

Slik blir du digital spiller hos Norsk Tipping!

Deportivo Las Sabanas er kun ett poeng over bunnplassen i den nicaraguanske toppdivisjonen. I likhet med mange andre nyopprykkede klubber sliter de på bortebane. De har kun vunnet én av de siste 14 bortekampene i toppdivisjonen.

Joseph Pereira scoret målet til Las Sabanas i 1-1-kampen mot nedrykksrivalene Deportivo Ocotal for ti dager siden. Deretter spilte de 0-0 mot Municipal Jalapa, og i helgen tapte de 0-1 hjemme mot ligaleder Managua.

Deportivo Las Sabanas har det dårligste forsvaret på bortebane i den nicaraguanske toppdivisjonen. De har tapt seks av de syv siste bortekampene, og de har gått målløse av banen i fire av de seks kampene.

Walter Ferretti har vunnet de tre siste kampene mot Deportivo Las Sabanas. Den siste kampen mellom lagene var 16. mars. Da vant Walter Ferretti 2-0 mot Las Sabanas. Dshon Forbes og Fernando Villalpando. Sistnevnte har vært i form den siste tiden, og han kan fort vise seg å bli mannen som senker gjestene her.

Walter Ferretti er i fin form, og her møter de et nedrykkstruet Deportivo Las Sabanas hjemme på Estadio Olimpico. Vertene har vunnet 7-0 og 4-0 på hjemmebane nylig Vi tror på en ny solid seier Vi går for at Walter Ferretti vinner med to mål eller mer mot Las Sabanas Det gir 1,82 i odds. Denne kan ikke brukes som singelspill, men vi bruker den i en dobbel.

Les også: Sjekket skatten - oppdaget én million på konto

Juventus FC - CD Ocotal (Handikap fulltid 0-1) 2,30 - 3,40 - 2,25 H (spillestopp kl. 00.55)

Juventus Managua har funnet formen. De har klatret inn på playoffplassene med to seire og én uavgjort på de tre siste kampene. Hovedstadsklubben slo Diriangen 3-0 hjemme for ti dager siden. Alexander Gauto, Alexis Somarriba og Allan Mercado scoret målene.

Hector Medinas lag spilte deretter 0-0 mot Real Esteli. Det var et sterkt resultat. I helgen vant Juventus2-0 hjemme mot Real Madriz. Alexis Somarriba og Allan Mercado kom også i denne kampen på scoringslisten.

Juventus Managua er to forskjellige lag hjemme og borte. De er nesten uslåelig på hjemmebane, men forferdelig svake på bortebane. De har vunnet med to mål eller mer i de fem siste hjemmekampene i alle turneringer, og de har holdt nullen i fire av de fem siste hjemmekampene i toppdivisjonen.

Deportivo Ocotal har hatt en elendi sesong, og de ligger i øyebikket helt på bunn i Primera Division Clausura. Laget har tapt seks av de syv siste kampene i toppdivisjonen. Ocotal tapte 1-2 mot serieleder Managua for halvannen uke siden. Howard Amaya scoret Ocotals eneste mål på overtid etter at de hadde spilt mot ti mann siden det 59 minutt. I forrige serierunde tapte guttene til Reynaldo Clavasquín 1-0 mot Walter Ferretti.

Deportivo Ocotal har vært under pari offensivt i ligaen. De har kun scoret ti mål på 16 kamper, og de har tapt syv av de siste åtte bortekampene.

Juventus Managua har overtaket på Ocotal. De har vunnet 16 av de siste 31 kampene mot gjestene. Ocotal har kun vunnet seks ganger.

Vertene er sterke hjemmei Managua. De har vunnet de siste ni hjemmekampene mot Ocotal De har blant annet vunnet 4-0 og 3-0 i 2019. Deportivo er en katastrofe på bortebane. Vi tror Juventus vinner med god margin her. At Juventus vinner med to mål eller mer belønnes med 2,30 i odds. Denne brukes i en dobbel.