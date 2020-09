Har feilet på opprykk to år på rad. I år går FFK endelig opp.

Fredrikstad suser videre mot OBOS-ligaen. Vi tror de slår Tromsdalen søndag.

Høsten 2017 måtte Fredrikstad ta den tunge veien ned til nivå tre i Norge. Siden nedrykket har FFK satset hardt på å rykke opp igjen, men de to siste sesongene har bare endt med nesten. Vi tror aristokratene fra plankebyen lykkes på tredje forsøket. Direktesport.no viser alle kampene i PostNord-ligaen.

Fredrikstad - Tromsdalen (Over/Under ant. mål fulltid 3.5) - Under 1,80 (spillestopp kl. 16.25)

PostNord-ligaen avdeling 1. Fredrikstad fortsetter å imponere. Forrige helg vant de 3-1 i lokalderbyet mot Moss på Melløs. Det var FFKs ellevte seier på like mange kamper. Laget fra plankebyen har nå skaffet seg en luke på åtte poeng ned til Kvik Halden og Alta. Mye skal nok gå galt dersom den tradisjonsrike klubben ikke spiller i OBOS-ligaen neste år.

Heislaget fra nord

Jakob Lindström pådro seg sesongens fjerde gule kort mot Moss og må stå over denne helgen. Ludvig Begby er fortsatt ute med skade, det samme er Eirik Vestby som har fått en skade i foten. I tillegg reiser som kjent Noah Bech Hermansen til Italia og Sampdoria denne helgen.

Tromdalen rykket ned fra OBOS-ligaen i 2019 etter tre år på nest øverste nivå. De siste 20 årene har TUIL rykket ned fra OBOS-ligaen syv ganger, men de har i samme periode også rykket opp til OBOS-ligaen seks ganger.

Laget har fått et løft etter trenerskifte i midten av august. De har kun ett tap på de seks siste kampene. TUIL innehar den viktige syvendeplassen før møtet med serieleder Fredrikstad søndag. De kommer fra 2-1-seier hjemme mot et formsvakt Eidsvold Turn forrige helg.

Kjemper om topp syv-plassering

Med to runder igjen av grunnserien kjemper Tromsdalen en innbitt kamp om å bli blant de syv beste og dermed være sikret å forlenge sesongen med ytterligere seks kamper. Fortsatt er det nemlig ingen som vet om nedrykkssluttspillet vil bli spilt eller ikke. Det svaret kommer første mandag.

Tromsdalen har 15 poeng før søndagens møte med FFK. Vålerenga 2 ligger på plassen bak med 14 poeng. Deretter følger Florø og Kjelsås med 13 poeng, mens Eidsvold Turn på 11. plass har 12 poeng.

I syv av de første elleve kampene til FFK har det vært scoret fire mål eller mer. I to av Tromsdalens seks bortekamper har det vært scoret fire mål eller mer.

Vi tror likevel ikke på noen målfest i Fredrikstad. Tromsdalen vil antakeligvis være kjempefornøyd med ett poeng i plankebyen, og de vil tette igjen bakover. For FFK er det viktigst å vinne, ikke å høvle over motstanderen. Vi tror det blir scoret mindre enn 3,5 mål i denne kampen. Oddsen på at det scores tre mål eller mindre i kampen er 1,80. Det er spillbart. Se kampen direkte fra kl. 16.30.

