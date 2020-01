Har over 100 intervjuforespørsler på Haaland: Nå tar klubben grep

Borussia Dortmunds pressesjef sier trykket rundt Erling Braut Haaland er på nivå med det de opplevde da Jadon Sancho og Christian Pulisic kom til klubben.

DORTMUND (Nettavisen): Daniel Stolpe ble sjelden sett lenger enn en meter unna Erling Braut Haaland etter seieren mot Augsburg.

Dortmunds pressesjef fotfulgte jærbuen mens han gjorde unna intervjuer i mixed zone etter kampen, før han geleidet tremålsscoreren trygt inn i garderoben.

Minuttene i etterkant av Haalands kamper er nemlig en av de eneste mulighetene mediene får til å prate med 19-åringen.

Den tyske klubben opplever et vanvittig medietrykk rundt nordmannen, og Stolpe forteller at det hele startet med en intervjuforespørsel allerede før Haaland signerte for klubben.

- Det er enormt nå. Det er alltid det samme når du signerer en ung, interessant spiller. Da stiger medieinteressen til fantastiske høyder, sier han og legger til at det har kommet mange meldinger fra ulike medier i 2020 til tross for at vi kun er 24 dager inn i det nye året.

- Nå i 2020 er det kanskje kommet rundt 100 forespørsler, både hva angår priser, nominasjoner og alt som følger med.

Slik så det ut da Haaland møtte fansen på trening tirsdag:

FLOKKET SEG RUNDT: Haaland brukte over en halvtime på den fremmøtte fansen under tirsdagens åpne trening. Foto: Adrian Richvoldsen/Nettavisen

Her kan du høre hva Haaland selv sa etter å ha scoret tre mål mot Augsburg:

Tar mediepause

Nettavisen møter pressesjefen på klubbens treningsanlegg, like etter at han har vært ordstyrer under pressekonferansen med hovedtrener Lucien Favre.

Interessen rundt Haaland gjør at han og resten av medieavdelingen i klubben nå har bestemt at unggutten ikke gjør noen intervjuer eller medieoppdrag utover de obligatoriske intervjuene med rettighetshavere, i tillegg til seansen i mixed zone etter hver kamp.

Les også: Haalands oppførsel vekker oppsikt i Tyskland: –⁠ Det er spesielt

Stolpe forteller at de i Dortmund er svært opptatt av at nye spillere skal få tilpasse seg et nytt liv, ofte i et nytt land, før de går løs på eventuelle intervjuer.

Haaland hadde en felles pressekonferanse under lagets treningsleir i Marbella, før han gjorde et intervju med klubbens egen TV-kanal.

Les også: Quiz: Husker du disse kjempeovergangene? (+)

Nå er det stopp frem til 19-åringen har blitt mer kjent med både byen og klubben. Den strategien er blitt utarbeidet i samråd med Alfie Haaland, Erlings far.

Man skulle kanskje tro at situasjonen fører til nærmest unntaktilstand i en klubb, men Stolpe understreker at dette er noe de er vant med i Borussia Dortmund.

Han forteller at de største aktørene i USA, som CBS 60 minutes, Fox og ESPN, ville snakke med Christian Pulisic da den nåværende Chelsea-spilleren signerte for klubben i 2016, mens nærmest hele verden ville snakke med Jadon Sancho da den 19 år gamle engelskmannen kom til Dortmund i 2017.

Les også: Haaland hylles i den tyske storavisen Bild: - Glem Cæsar!

I tillegg har Stolpe erfaring med enorm interesse rundt nåværende Barcelona-spiller Ousmane Dembele, men han bekrefter at interessen rundt Haaland er på samme nivå som de nevnte stjernespillerne.

- Ja, han er der oppe. Hele media har identifisert Borussia Dortmund som hjemmet til interessante og unge spiller, forteller han og illustrerer det ved å vise til onsdagens pressekonferanse med Favre.

Der ble Erling Braut Haaland raskt et tema, før tyske journalister også ville vite mer om det amerikanske stjerneskuddet Gio Reyna (17) som fikk sin Bundesliga-debut lørdag.

- I Dortmund får du spille om du er god nok, sier Stolpe og forteller at de er vant med den massive interessen de nå opplever rundt Haaland.

- I Erlings tilfelle har vi et godt forhold til faren, noe som var det samme med faren til Jadon Sancho og familien til Christian Pulisic. Vi snakket med faren, og forklarte hva vi ønsket å gjøre som klubb under den første uka på treningsleir, og nå har vi en pause før vi starter igjen med et par medier, forteller han og påpeker at det viktigste for Haaland nå er at han får slått seg til ro med laget.

PRESSESJEF: Daniel Stolpe (til høyre) er pressesjef i Borussia Dortmund. Her sammen med hovedtrener Lucien Favre. Foto: Michaela Rehle (Reuters)





Aktører fra hele verden

Stolpe har vært mediesjef i klubben i flere år, og jobbet tett på ulike BVB-managere og spillere.

Nå fylles innboksen hans av meldinger fra medieaktører fra hele verden som ønsker å få en bit av Haaland.

- Det er ikke bare norske medier. Det er tyske medier, det er medier fra Storbritannia, det er amerikanske medier og det er østerrikske medier, lister han opp.

Han forteller at interessen for Haaland allerede var så enorm at de ikke merket noen markant økning etter de tre målene mot Augsburg.

- Når du har 100 og 200 forespørsler, har du blant annet en forespørsel fra en slovensk blogger som ønsker å snakke med ham, men vi får også forespørsler fra de største aktørene, både hva angår bilder til ulike forsider og slike ting.

Han forteller at klubbens strategi alltid er den samme: de snakker først med spilleren, før de selv danner seg et inntrykk av spillerens væremåte.

Deretter diskuterer de hvor mange mediehenvendelser de ønsker å innvilge, før de utarbeider en plan.

- Vi ønsker å gjøre litt færre med unge spillere fordi vi vet at «hype» som dette ikke hjelper spilleren.

Haaland og de resterende Dortmund-spillerne hadde torsdag den siste treningsøkten før kampen mot Köln.

Oppgjøret på Signal Iduna Park vil bli nordmannens første skikkelige møte med hjemmefansen, men hovedtrener Lucien Favre uttalte til Nettavisen og andre medier onsdag at han fortsatt ikke har bestemt seg for om han vil starte med jærbuen eller ikke.

Fått med deg disse Haaland-sakene?

Les også: Innrømmer at han ble overrasket over Haaland: –⁠ Så på det som vanskelig

Les også: Fjørtoft dekket Haaland-bragden på nært hold. Han mener det er to ord som går igjen i Tyskland

Les også: «Paco» bet seg først merke i Haalands scoringsglede på en Bryne-trening

Les også: Mener dette bildet illustrerer Haalands vinnerskalle: - Vært sånn fra dag én

Les også: Hummels til Nettavisen etter gjentatte Haaland-spørsmål: - Nok

Les også: Haaland scoret hat trick på under 30 minutter i Bundesliga-debuten

Les også: Haaland scoret hat trick i debuten. Nå hagler reaksjonene på Twitter