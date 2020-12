- Hauge danker ut Real Madrid-talent

AC Milan-trener starter med enten Jens Petter Hauge eller den innlånte Real Madrid-spilleren Brahim Diaz på venstrevingen.

Milan må fortsatt klare seg uten Zlatan Ibrahimovic og Rafael Leao som er skadet. Ismael Bennacer og Samu Castillejo er begge tilbake.

Ifølge velinformerte Pietro Mazzara i MilanNews vil Stefano Pioli gjøre fem endringer i startellevere fra laget som vant 2-0 mot Fiorentina i Serie A søndag.

The Rossoneri vil starte med Gianluigi Donnarumma i mål, og han vil ha foran seg en backfirer bestående av Diogo Dalot, Simon Kjær, Matteo Gabbia og Theo Hernandez.

Franck Kessie får med seg Rade Krunic i den defensive midtbanerollen. Det betyr at Ismael Bennacer og Sandro Tonali får en pust i bakken.

Det er fortsatt noen spørsmålstegn offensivt, men ifølge det italienske nettstedet ligger det an til at trioen bak Ante Rebic, som erstatter Ibrahimovic på topp, vil være Samu Castillejo på høyrekanten, Hakan Calhanoglu i midten og Jens Petter Hauge til venstre.

Brahim Diaz, som er på lån fra Real Madrid, kan spille i venstrekantrollen, men han er også aktuell som playmaker. Det er også en mulighet at Alexis Saelemaekers blir foretrukket fremfor Castillejo. Det ligger uansett an til at den norske spisskometen fra Bodø får starte.

Europa League, gruppe H. AC Milan jakter sin tredje seier i gruppespillet i Europa League når de møter et hardt presset Celtic-lag.

The Rossoneri går på banen vel vitende om at de er 90 minutter unna å ha sikret seg avansement i turneringen med seier, eller at de med tap vil måtte kjempe for å gå videre til 16.-delsfinalen. Det skjedde i 2018-2019-sesongen, og da ble de slått ut av Olympiakos.

Men Milan vil være klar for utslagsrundene hvis de vinner, og Lille slår Sparta Praha med norske Andreas Vindheim på laget.

Celtic-lag i krise

Stefano Pioli vet at han møter et Celtic-lag i krise. De regjerende skotske mesterne har kun vunnet to av de siste ti kampene i alle turneringer.

Celtic ligger elleve poeng bak Rangers i den skotske toppserien, dog med to kamper mindre spilt, og de røk ut av ligacupen mot Ross County i helgen. Det ser også mørkt ut for Glasgow-laget i Europa League. De har kun tatt ett poeng på de fire første kampene, og selv med seier på San Siro torsdag kveld må det et mirakel til for at Celtic skal gå videre i turneringen.

Celtic-manager Neil Lennon er under press, og nå har fansen vendt seg mot ham. De krever hans avgang, flere supportere hadde samlet seg utenfor Celtic Park etter sjokktapet i cupen og det endte i sammenstøt med politiet. Milan slo Celtic 3-1 i den første kampen i Glasgow. Rade Krunić og Brahim Díaz scoret de to første målene, mens Jens Petter Hauge ble byttet inn i andre omgang og scoret det siste målet. Nordmannen fikk dermed en drømmestart på Milan-karrieren. Det var også en norsk spiller som scoret Celtics mål, Mohamed Elyounoussi.

Ubeseiret på San Siro mot skotske lag

Disse to klubbene har møtt hverandre ti ganger tidligere i Europa-cupene. Milan har seks seire, mens Celtic kun har én. De øvrige tre kampene har endt uavgjort.

Hjemme på San Siro har Milan fire seire og én uavgjort, og vi tror Milan tar en ny seier torsdag.

Milano-klubben har faktisk aldri tapt hjemme mot et skotsk lag. De står før torsdagens kamp med syv seire og én uavgjort. Målforskjellen er 17-2. Men de har ikke møtt andre lag skotske lag enn Celtic siden 1971.

Det er flere Milan-spillere som må bevise at de fortjener mer spilletid, blant andre Sandro Tonali på midtbanen, og Diogo Dalot og Brahim Diaz som er på lån fra henholdsvis Manchester United og Real Madrid. Denne kampen vil gi Ante Rebic en mulighet til å score sesongens første mål. Forrige sesongs toppscorer er fortsatt uten nettkjenning.

Får tilbake nøkkelspiller

For Celtic er det ingen tvil om at Odsonne Edouard vil by på mer problemer for Milan-forsvaret enn de møtte på Celtic Park, da franskmannen var skadet. Han har syv mål på 14 kamper denne sesongen i alle turneringer.

Milan må vinne denne kampen om de mener alvor med å gå langt i Europa League-turneringen. Vi tror også at de gjør det, men 1,27 i odds på hjemmeseier er uinteressant. Da mener vi det er mer spennende å gå for at det scores to mål eller mer i løpet av de første 45 minuttene.

Det har vært scoret to mål eller mer i første omgang i alle fire gruppespill-kampene til Celtic, mens det kun har vært scoret to mål eller mer i én av kampene til Milan. Det var i Glasgow. På San Siro vil Milan gå i strupen på skottene. 2,00 i odds på at det scores to mål eller mer i første omgang er verdt å forsøke.

