Hauge skal spille sammen med nok en spiss-legende

Jens Petter Hauge har allerede Zlatan Ibrahimovic som lagkamerat i Italia. Nå skal også den tidligere Juventus-stjernen Mario Mandzukic spille for AC Milan.

AC Milan mangler fem spillere til kampen mot Atalanta lørdag: Ismael Bennacer, Matteo Gabbia, Alessio Romagnoli, Alexis Saelemaekers og Hakan Calhanoglu.

I følge Sky Italia vil AC Milan stille med nesten samme laget som i mandagens kamp. Det vil være to endringer på laget, og det går utover Jens Petter Hauge. Rafael Leao er tilbake, og han går inn på venstrekanten. Theo Hernandez er også spilleklar. Han skyver Dalot ut av startelleveren.

AC Milan-manager Stefano Pioli vil i følge Sky Italia også ha to nysigneringer på benken.

Fikayo Tomori landet i Milano fredag, og han sitter på benken mot Atalanta lørdag, forutsatt at han består den medisinske testen hos the Rossoneri. Mario Mandzukic har lett etter klubb siden han forlot Al-Duhail i Qatar i sommer, og han har skrevet kontrakt med Milan ut sesongen. Med 20 scoringer på 43 kamper for Atletico Madrid, 48 scoringer på 88 kamper for Bayern München og 44 scoringer på 146 kamper for Juventus, er Mandzukic en gigant.

Probable Milan XI (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Musacchio, Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Diaz, Leao; Ibrahimovic.

Milan - Atalanta 2,60 - 3,45 - 2,30 H (spillestopp lørdag kl. 17.55)

Italiensk, Serie A. Zlatan Ibrahimovic scoret begge målene da AC Milan vant 2-0 borte mot Cagliari mandag. Dermed topper de fortsatt tabellen i Serie A, tre poeng foran byrival Inter.

Stefano Piolis menn fortsetter å vinne kamper, til tross for at de har hatt en haug med spillere ute med skader og covid-19-sykdom.

Sensasjonell statistikk på San Siro

Lørdagen venter en tøff oppgave for Milan. Da møter de et Atalanta-lag som har funnet formen. De er uten tap i de ni siste Serie A-kampene. Det forrige ligatapet kom borte mot Hellas Verona 28. november, men de har spilt uavgjort i tre av de fire siste bortekampene, senest tidligere denne uken mot Udinese.

AC Milan på sin side har kun tapt én kamp hele sesongen. Jens Petter Hauge & co har virket solide bakover. De har holdt nullen i fire av de fem siste kampene. De har også scoret to mål eller mer i 17 av 18 ligamatcher denne sesongen.

Selv om Atalanta er ubeseiret i de seks siste bortekampene på San Siro, hvorav fire av kampene har endt uavgjort, er det uforståelig at de er gjort til favoritter i denne kampen.

Milan har kun tapt én av de siste 30 Serie A-kampene. Denne kampen vil vise om Milan virkelig er en tittelutfordrer denne sesongen. Vi tror på Milan-seier. 2,60 i odds på hjemmeseier er absolutt spillbart.

