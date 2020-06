Haugesund vinner årets første Rogalandsderby

Vi tror at Benjamin Källman senker fjorårets lagkamerater i Viking i onsdagens treningskamp.

Onsdag spilles det tre treningskamper før oppstarten i Eliteserien. Direktesport har rettighetene til å vise alle tre. Vi viser Rogalandsderbyet mellom FK Haugesund og Viking (klokken 18.00), Sandefjord - Mjøndalen (klokken 18.00) og Sarpsborg 08 - Start (klokken 19.00). Alle de direktesendte kampene vil du finne her!

Haugesund - Viking 2,20 - 3,50 - 2,55 H (spillestopp kl. 17.55)

Etter å ha banket Brann 3-0, var det en liten nedtur for FK Haugesund at de bare klarte 1-1 mot OBOS-laget Øygarden sist. Det er fortsatt stor optimisme i Jostein Grindhaug sitt mannskap.

Haugesund har som de fleste andre brukt vinteren på å forsterke laget. En av dem som har kommet inn, er Benjamin Källman, finnen som i fjor var på utlån til Viking og blant annet ble norgesmester etter å ha slått nettopp Haugesund.

I tillegg til Källman, som scoret to ganger da Haugesund slo Brann, er angriperen Ibrahima Wadji tilbake etter å ha vært utestengt på grunn doping i 14 måneder. Det gjør at FKH har et spennende lag offensivt.

Her er Benjamin Källman i aksjon i cupfinalen mot FK Haugesund. Onsdag møter han gamle lagkamerater fra Stavanger. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Kapteinen står over

Kaptein Christian Grindheim står over med vonde lysker, men Bruno Leite er tilbake fra start. Pallesen Knudsen tilbake i troppen, men starter neppe. Stølås fortsatt ikke klar. Det er et minus. Han har vært god i kampene mot Viking, og scoret tre av de siste syv målene på hjemmebane mot siddisene.

Kampen mot Viking blir Haugesunds siste før de tar imot Brann i første serierunde. Jostein Grindhaug stiller derfor med et toppet lag mot Viking, bortsett fra skadene.

Lørdag spilte Viking sin første treningskamp på tre måneder. De leverte en grei kamp og vant 3-1 borte mot OBOS-laget Sandnes Ulf. Adrian Berntsen ga hjemmelaget ledelsen, men Ylldren Ibrahimaj utlignet for Viking.

Viking-trener Bjarne Berntsen valgte å skifte ut hele midtbanen i pausen på lørdag. En av dem som kom inn var Sebastian Sebulonsen. Innbytteren headet inn to mål i løpet av de siste 45 minuttene, og sørget for seiere til storebror fra Stavanger.

Viking trives ikke i Haugesund

I neste uke sparkes Eliteserien i gang igjen, og Viking skal møte Haugesund og Sandnes (en gang til) før serieåpningen mot Bodø/Glimt. Siddisene har dermed enda en kamp å gjøre justeringer. For Haugesund er dette siste muligheten til å finpusse før de møter Brann i serieåpningen.

Det er alltid en nerve i slike lokalderby, og vi har vært inne på tanken om å sette U på kampen, men statistikken fikk oss på andre tanker. FK Haugesund og Viking har spilt tolv treningskamper mot hverandre siden 2006, og kun to av dem har endt uavgjort. Viking har vunnet syv ganger, mens FKH kun har vunnet tre.

I Eliteserien har Viking kun vunnet én av de elleve siste borte kampene mot Rogalandsrivalen på nordsiden av Boknafjorden. Treningskamper er alltid vanskelige å vurderer, men vi likte det vi så av Haugesund i kampen mot Brann. Vi tror Jostein Grindhaug sine menn er like tent onsdag. Haugesund-lag vinner generalprøven og får revansj etter cupfinaletapet på Ullevaal i fjor høst.

2,20 i odds på at FK Haugesund vinner årets første Rogalandsderby er spillbart.

