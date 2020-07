Haugesunds Alexander Stølås skadet seg stygt forrige sesong. Etter kampen mot Brann kom Davy Wathne med en lite hyggelig beskjed

Haugesund-veteranen var nære å oppfylle utenlandsdrømmen forrige sesong. En skade satte en stopper for det, men nå har Stølås satt seg et nytt ambisiøst mål.

Stølås er på vei til å endelig bli skadefri og klar for en ny sesong for Haugesund.

Så langt denne sesongen har han vært på banen en gang for hvittrøyene, og onsdag kan han få sin første start når Start kommer på besøk klokken 18.

Venstrebacken med den giftige venstrefoten var i sitt livs form våren 2019 da en alvorlig akillesskade i hjemmekampen mot Brann satte en stopper for resten av sesongen.

Flere europeiske klubber hadde fått øynene opp for 30-åringen og i 1-1-kampen på Haugesund stadion hadde også en spesifikk klubb kommet for å finsikte Stølås.

- Det ble sagt at det var interesse i fjor. I akkurat den kampen jeg ble skadet så var det en tysk klubb der. Jeg vet ikke om de stod klar med penn og papir, men det skal ha vært ganske nære, minnes Stølås til Nettavisen.

- Gjorde det jo ikke lettere

Vi må ta historien om hva som skjedde i kronologisk rekkefølge.

I kampen mot Brann merket dødballspesialisten at noe smalt til i foten, det skulle vise seg å være alvorlig.

- Det var en ruptur i akilles så den var røket. Den var avrevet. Smerten kom med en gang, men så var det egentlig følelsesløst. Jeg trodde jo først at jeg overdrev og overspilte, men jeg kunne ikke bevege meg. Når jeg satte ned foten hadde jeg ingen motkraft. Det var veldig smertefullt spesielt etter operasjonen, forklarer han.

Historien om interesse hadde også nådd Stølås selv i løpet av sommeren.

I kampen mot Brann var det en nyopprykket Bundesliga-klubb på plass i Haugesund.

Det som skjedde etter kampen minnes han godt.

- Davy Wathne kom og klappet meg på skulderen etter jeg kom fra sykehuset og sa at «det var synd, det der, Union Berlin satt og så på deg». Jo tusen takk, sa jeg. Det gjorde det jo ikke lettere, sier Stølås med et smil.

Drømmen om et eventyr i utlandet gikk selvfølgelig i vasken med skaden. Wathne skrev også om interessen på Twitter i fjor sommer.

SKADE ØDELA: Haugesunds Alexander Stølås fikk problemer på verst tenkelige tidspunkt. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

- En bismak

Til tross for sin egen skade og nedtur rent personlig opplevde Haugesund etterhvert suksess på banen. Det hele ble kronet med en cupfinale i desember.

- Jeg gledet meg over prestasjonene i fjor høst og cupfinale, men det var jo med en liten bismak. Jeg satt og ergret meg litt over at jeg ikke fikk være med, så ble det en skuffelse med tapet mot Viking i tillegg.

Stølås sier han hadde et lite håp om å rekke cupfinalen, men utover høsten innså han at det ikke var realistisk.

I AKSJON PÅ MARBELLA: Haugesunds Alexander Stølås (t.h) og Stabæks Peder Vogt i treningskampen i fotball mellom FK Haugesund og Stabæk. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Han avslører også et helt spesielt mål han har satt seg selv om ikke en overgang til en større klubb blir en realitet.

- Ambisjonen er å slå Frode Kippe. Det å spille lengst mulig aldersmessig og spille flest mulig kamper til jeg er langt over 40, det er det jeg går for. Jeg elsker det jeg driver med.

Frode Kippe spilte som kjent for Lillestrøm frem til han la opp etter forrige sesong i en alder av 41 år.

- Han er gal

Ifølge lagkompis Kristoffer Velde er det absolutt ikke noe i veien for at venstrebacken skal klare det.

- Det tror jeg absolutt på at han kan klare. Han er gal og en treningsmaskin. Stølås har alle mulige slags chiafrø og veganske produkter på rommet, sier en humrende Velde til Nettavisen.

- Jeg tror til og med han lager smoothies inne på hotellrommet. Han kan slå Kippe sin rekord om han gidder.

Selv har ikke Stølås slått helt fra seg tanken om å oppleve noe annet enn Rogalands-kysten og Haugesund

- Jeg har alltid drømt om å oppleve noe annet i karrieren, men nå er det ikke noe jeg tør å tenke på etter skaden og at jeg egentlig var i mitt livs form. Jeg blir jo 31 i år, så jeg kan ikke bruke energi på å tenke på noe annet enn å prestere, avslutter Stølås vel vitende om at interessen igjen vil dukke opp om han kommer i nærheten av det nivået han viste i fjor vår.

Onsdagens eliteserierunde kan du følge direkte i Nettavisens livesenter fra 18.00.