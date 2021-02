Havnet i kulden i Fulham. Nå er han er en hit i denne klubben.

Queens Park Rangers har vunnet alle kampene etter at Stefan Johansen (30) debuterte for klubben 1. februar.

Noen veldig kloke signeringer i overgangsvinduet i januar har gitt resultater for QPR, som nå har vunnet seks av sine syv siste kamper.

Etter at den norske landslagskapteinen kom på lån fra Premier League-klubben Fulham, har Championship-klubben klatret fra 19.-plass til 14.-plass på tabellen.

QPR tok sin fjerde seier på rad, da de i helgen slo Bournemouth 2-1 hjemme på Kiyan Prince Foundation Stadium lørdag. Stefan Johansen ga London-klubben ledelsen med sitt første mål for klubben etter 58 minutter.

Finnmarkingen spilte en imponerende kamp. Ifølge Goodbrand Stats har han kun bommet på åtte av 76 pasninger i de to siste kampene. Det gjorde at lagkompisen Charlie Austin hyllet ham på Twitter etter kampen.

Johansen responderte på meldingen fra den nye lagkameraten, og viser samtidig hvilket sterkt vennskap de to lånespillerne har utviklet i Championship-klubben.

Vi tror Johansen og Austin fortsetter suksessen i QPR på bortebane mot et Preston-lag som er i fritt fall på tabellen.

QPR er i kjempeform. London-klubben står med fire strake seire etter at de slo opprykkskandidat Bournemouth 2-1 i helgen. I denne perioden har de slått fire av topp seks-lagene, og vi tror Stefan Johansen & co fortsetter fremgangen onsdag onsdag.

Formkurven til Preston North End peker nedover. De har kun vunnet én av de seks siste kampene, og QPR skal være i stand til å påføre .

Begge lagene har 39 poeng i Championship, men formutviklingen til de to lagene er vidt forskjellig.

Ubeseiret i seks bortekamper

QPR har vunnet noen noen av ligaens beste lag de siste ukene, blant annet mot opprykksfavorittene Brentford og Watford. Preston på sin side har tapt fire av de fem siste kampene.

The Lilywhites har muligens vært det mest ustabile laget på nest øverste nivå denne sesongen, og formen hjemme på Deepdale er ekstremt dårlig. Slik Preston spiller om dagen, kan vi ikke se for oss at de tar poeng mot QPR.

At Mark Warburtons menn også er ubeseiret i seks bortekamper på rad, er ytterlig et argument for at gjestene fra Vest-London tar alle poengene.

Stefan Johansen & co ligger ti poeng bak Bournemouth som innehar den siste playoffplassen, og det virker litt langt frem, men ikke helt usannsynlig. Skal QPR ha håp om en playoffplass, så må de vinne kamper som denne. Preston har gått målløse av banen i fire av de seks siste kampene, og vi tror de får problemer mot et formsterkt QPR. 2,45 i odds på borteseier er greit.

