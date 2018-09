Helbritisk lørdagskupong

Vi skal gi oss i kast med en ny lørdagskupong. Det er pause i de to øverste ligaene i England. Det samme er tilfelle i Eliteserien og OBOS-ligaen her hjemme. Utfordringen på denne kupongen består dermed av 10 kamper fra League One (nivå tre) i England, samt de to avsluttende kampene som er hentet fra League Two (nivå fire) på balløya. En småvanskelig utfordring, med en del ukjente lag er det. Vi har vært i arkivet og analysert kampene. Det lukter fine penger til de som treffer på denne kupongen. Innleveringsfristen denne lørdagen er 15:55.

1. Sunderland - Fleetwood

Lagene møtes på Stadium of Light oppe i Nord-England. Det var lenge utenkelig med League One-fotball på denne banen, for det gamle storlaget Sunderland for noen sesonger siden. Fleetwood gjester Sunderland i kupongens åpningskamp.



Sunderland har gått fra et habilt Premier League-lag til spill på tredje nivå. Målsetningen er helt klart opprykk til Championship igjen, og starten har vært grei. Laget kommer til denne kampen som nummer fire på tabellen. Hjemme har laget 2-1-0 på de første tre, og ligger to poeng etter Peterborough på toppen. Svake 1-1 hjemme mot Oxford sist.



Fleetwood er et noe mer uskrevet blad for norske tippere. Laget endte på 14. plass i League One sist sesong, og har startet bra i år. Ankommer Stadium of Light med 2-1-0 på de første tre bortekampene, og tre poeng etter vertene etter seks spilte kamper. Merk at Fleetwood ikke har sluppet inn mål borte på de første tre. 2-1-seier hjemme mot Bradford sist.



Vi holder Sunderland som knepne favoritter, men tar med tegnet for uavgjort. Gjestene er gjerrige borte, og vanskelige å slå. HU.



2. Portsmouth - Shrewsbury

Shrewsbury ankommer Fratton Park til en meget vanskelig oppgave. Det er topp mot bunn i dette oppgjøret.



I likhet med Sunderland i den første kampen på kupongen, har også Portsmouth vandret gal vei, fra toppdivisjonen til nivå tre. Det meget entusiastiske hjemmepublikumet i Sør-England har vært sulteforet på suksess den siste tiden. I år virker laget dog meget sterkt, og er blant favorittene til opprykk. Tre solide seire hjemme og samlet 5-1-0 etter seks spilte kamper gir andreplass på tabellen, bare målforskjell bak topplassen til Peterborough. 3-0-seier hjemme mot bunnlaget Plymouth sist.



Shrewsbury sliter i sesonginnledningen. Fattige tre poeng bokført av de første 18 mulige er svakt. Laget har ennå ikke vunnet i ligaen. Ankommer Fratton Park med 0-1-2 på de første tre borte. 1-1 hjemme mot Bristol Rovers i siste kamp.

Det skal være forskjell her. Vi spiller en klar H.



3. Barnsley - Walsall

Nok en tidligere Premier League-arena er vertskap når Barnsley tar imot Walsall på Oakwell Stadium. Begge lagene med fine innledninger på sesongen.



Barnsley har startet sesongen med 14 poeng innspilt på de første seks kampene. Hjemme på Oakwell har laget 2-1-0 etter tre spilte. Etter seks kamper har Barnsley plassert seg på en fin tredjeplass på tabellen. Et baklengs er også meget sterkt på eget gress så langt. De tok en sterk 2-1-seier hjemme mot Gillingham i helgen som var.



Walsall har i likhet med vertskapet startet årets League One-sesong sterkt. Laget ankommer Oakwell med like mange poeng som hjemmelaget. Det er altså en tidlig toppkamp som serveres her i den sjuende serierunden. Gjestene har 2-1-0 på de første tre borte.

Walsall spilte 0-0 hjemme mot Blackpool sist, men hadde to sterke borteseire på rad før det.



To lag som ikke har tapt på de første seks rundene møtes her. Vi heller svakt i favør Barnsley, og spiller HU.



4. Charlton - Wycombe

For fjerde kamp på rad, tar vi turen til en tidligere Premier League-arena. The Valley i utkanten av hovedstaden London er stedet når Wycombe gjester Charlton. Middelmådig innledning av begge disse klubbene.



Mange store oppgjør har vært spilt på The Valley. Når ukjente Wycombe ankommer, kan man knapt kalle det en storkamp. Charlton har startet med 1-1-1 hjemme, og ligger i midtsjiktet med sin 10. plass, allerede åtte poeng etter tabelltoppen. Det er tungt å svelge for Charlton. Laget må virkelig opp i ringene om man ønsker å være med i kampen om opprykk. Charlton tok en positiv 2-1-seier borte mot Southend i siste kamp forrige helg.



Ukjente Wycombe ankommer hovedstaden med to poeng mindre enn vertene. Laget har 1-1-1 borte, men er uten seier på eget gress så langt. Derfor er det bare to små poeng ned til nedrykk. Laget som rykket opp sist sesong, har nok funnet livet et trinn opp vesentlig hardere. Det er tvilsomt at de klarer seg, men sesongen er lang. Laget spilte 1-1 hjemme mot Luton sist helg.



Vi tror poengene blir igjen i hovedstaden og spiller H.



5. Southend - Peterborough

Vi må til kupongens kamp fem for å finne en hjemmestadion som ikke har sett Premier League fotball. Roots Hall i Southend er stedet når Serieleder Peterborough kommer på besøk.



Hjemmelaget Southend har startet svakt. 1-0-2 på de tre første hjemme er under pari. Laget har allerede åpnet opp en avstand på hele ni poeng opp til serieleder Peterborough, og er bare tre poeng over nedrykk. Gikk på et stygt 1-2-tap hjemme for Charlton i siste kamp.



Peterborough ankommer Southend som serieleder i League One. Laget som ble nummer ni sist sesong har startet årets sesong forrykende. Tre strake seire på fremmed gress er meget sterke tall. Steve Evans sine gutter har ikke tapt så langt etter seks serierunder. Laget spilte 1-1 hjemme mot Doncaster sist helg, og avga dermed poeng for første gang i årets serie.



Vi har latt oss imponere av Peterborough så langt. Vi tror laget bokfører den fjerde strake borteseieren, og spiller B.



6. Accrington Stanley - Burton

To veldig ukjente lag i dette oppgjøret på Wham Stadium. Accrington og Burton er sjelden kost på norske tippelapper, og slikt har det vært en stund. Hjemmelaget har innledet sesongen bedre enn gjestene.



Accrington rykket opp som seriemestere i League Two sist sesong. Laget har tatt nivået et trinn høyere greit. Litt snodig innledning på sesongen. Så langt har klubben ingen seire hjemme og ingen tap borte. 0-2-1 er ingen imponerende hjemmestatistikk. Accrington spilte 1-1 hjemme mot Scunthorpe i siste kamp, og er nå på en åttendeplass etter seks spilte.



Burton rykket ned fra Championship sist sesong. Ingen verdens ting tyder på en snarlig retur til den divisjonen. Laget har magre seks poeng etter seks kamper, og bare to små poeng ned til nedrykk. Borteformen har vært katastrofal så langt. Tre strake tap, og bare to mål scoret. De tok en fin hjemmeseier i siste kamp med 3-0 over AFC Wimbledon, og er kanskje på vei opp i form? Vel, vi tror dog på en hjemreise uten poeng her.



Vi tror Accrington tar dette. Burton er meget svake på fremmed gress. H.



7. Doncaster - Luton Town

Luton Town tar turen fra London til The Keepmoat Stadium i Doncaster i kupongens sjuende kamp.



Doncaster havnet på plass 15. plass i fjor, og med det seks poeng fra nedrykk. Årets sesong har startet med ni poeng på de første seks spilte. På eget gress er laget ubeseiret med 1-2-0. Man har heller ikke sluppet inn mål på disse tre. Meget sterke 1-1 borte mot serieleder Peterborough sist. Doncaster er absolutt å regne med i denne divisjonen. Litt fremgang på utebane og laget kan fort kjempe om en kvalik plass (plassene 3-6) Hjemme på Keepmoat er man nemlig meget gode.



Luton har innledet årets League One sesong med et poeng mindre enn vertene etter seks spilte. Det nyopprykkede laget har startet greit. Man har dog ikke vunnet på fremmed gress på tre kamper, og står med 0-1-2. Ingen tap hjemme gjør sesonginnledningen akseptabel.

1-1 borte mot Wycombe i siste kamp.



Vi tror mest på Doncaster, som er veldig gode hjemme. Lagene er nesten naboer på tabellen, men tror hjemmefordelen blir avgjørende. Vi spiller H (HU på det store spillet)



8. Blackpool - Bradford

Gamle ærverdige Bloomfield Road huser kamp nummer åtte. Bradford tar turen til Blackpool, i en kamp hvor begge lagene har startet middelmådig.

Blackpool havnet midt på tabellen i fjor, og det er nok det mest sannsynlige også i år. Også dette en tidligere Premier League-arena!



Laget har plukket sju poeng av de første 18 mulige, og har delt poengene i fire av de første seks spilte. Hjemme på Bloomfield har man litt skuffende 1-1-1. Terry McPhillips sitt mannskap spilte 0-0 borte mot Walsall i siste kamp forrige helg.



Bradford huskes kanskje best for den stygge brannen hjemme på den tidligere arenaen Valley Parade for mange år siden. På den sportslige fronten har laget startet årets League One relativt svakt. 1-0-2 borte etter tre spilte. I motsetning til sin motstander som ofte spiller uavgjort, har gjestene til gode å dele poengene etter de første seks spilte. 2-0-4 så langt. I siste kamp ble det tap 1-2 for Fleetwood Town på utebane.



Vi tror mest på Blackpool. Laget spiller dog mye uavgjort, og vi henger på et tegn for poengdeling og spiller HU.



9. Gillingham - AFC Wimbledon

Wimbledon tar turen til Priestfield Stadium og møtet med Gillingham i kamp ni på kupongen. Nok en kamp mellom to lag med en litt under middels start.



Gillingham var bare seks små poeng fra nedrykk i fjor, og mye tyder på en ny tøff sesong. League One er knalltøff, med hele 46 kamper før fasiten skrives. Gillingham har spilt inn sju poeng på de første seks kampene, og har 1-1-1 som sin hjemmestatistikk etter tre spilte. Den siste kampen til dagens hjemmelag endte med 1-2-tap borte mot sterke Barnsley. Rapportene sier at Gillingham spilte en god kamp, til tross for at det ble et tap.



AFC Wimbledon ligger bare poenget over nedrykk etter seks spilte. Laget vant bare fem av 23 bortekamper i fjor, og styrte unna nedrykk med bare tre poengs margin. I årets sesong er bortestatistikken på 1-1-1 etter tre spilte, med bare et mål scoret på disse tre. Stygge 0-3 borte mot Burton i siste kamp. Laget har tapt de tre siste.



To svake lag møtes. Vi tror allikevel at Gillingham tar dette. Wimbledon er svake borte H.



10. Scunthorpe - Rochdale

To nye lag som har startet sesongen middelmådig møtes på Glanford Park. Rochdale tar turen til møtet med Scunthorpe.



Scunthorpe var gode i fjor, og var involvert i kvalikspill om opprykk etter sin femte plass. Mye tyder på at det skal bli vanskelig å kopiere. Starten i år har vært godt under middels. Bare seks poeng innspilt av de første 18 mulige, ingen seire på eget gress etter tre spilte og bare to fattige poeng ned til nedrykk. 1-1 borte mor Accrington sist helg.



Rochdale ankommer Glanford Park med poenget mer enn vertene. Gjestene styrte skuta unna nedrykk med et lite poeng i fjor, og har ikke startet bra i år heller. En noe merkelig start har det vært, med tre strake tap hjemme, og fine 2-1-0 på fremmed gress. Rochdale gjorde en fin kamp i forrige runde med 1-0 seier borte mot Coventry.

Vanskelig kamp dette. Vi heller ørlite mot vertene, og spiller HU (HUB på det store spillet)



11. Yeovil Town - Milton Keynes

Denne kampen har blitt flyttet til tirsdag 25.09, og må således trekkes. Eksperttipsene som legges til grunn, vil trolig være svært jevnt fordelt på de tre tippetegnene, og vi tar med alle tegn her. HUB



12. Tranmere - Colchester

Kupongens avsluttende kamp utkjempes på Prenton Park i Tranmere, og er hentet fra League Two (fjerde nivå) Hjemmelaget får besøk av Colchester. Grei start på sesongen for begge disse lagene.



Tranmere har lagt seg i midtsjiktet på tabellen så langt, og har bare tapt en av de første seks spilte. Hjemme på Prenton Park har laget 2-1-0 og har heller ikke sluppet inn mål på disse tre. Laget spilte 1-1 borte mot Northampton i sin siste kamp.



Colchester er helt oppe på fjerdeplass etter seks serierunder i League Two. Laget er ubeseiret på fremmed gress, og står med 1-2-0 etter de tre første. Siste sesong endte med en plass i midtsjiktet på tabellen, og mulighetene til å forbedre den plasseringen er absolutt til stede. Fin 3-1 seier borte mot Cheltenham i siste spilte seriekamp.



Vi lukter en jevn kamp, med en ørliten hjemmefordel. HU (HUB på det store spillet)

96-rekkeren:

1. Sunderland - Fleetwood Town HU

2. Porsmouth - Shrewsbury Town H

3. Barnsley - Walsall FC HU

4. Charlton Athletic - Wycombe Wanders H

5. Southend United - Peterborough United B

6. Accrington Stanley - Burton Albion H

7. Doncaster Rovers - Luton Town H

8. Blackpool - Bradford City HU

9. Gillingham FC - AFC Wimbledon H

10. Scunthorpe United - Rochdale HU

11. Yeovil Town - Milton Keynes Dons HUB

12. Tranmere Rovers - Colchester United HU

432-rekkeren:

1. Sunderland - Fleetwood Town HU

2. Porsmouth - Shrewsbury Town H

3. Barnsley - Walsall FC HU

4. Charlton Athletic - Wycombe Wanders H

5. Southend United - Peterborough United B

6. Accrington Stanley - Burton Albion H

7. Doncaster Rovers - Luton Town HU

8. Blackpool - Bradford City HU

9. Gillingham FC - AFC Wimbledon H

10. Scunthorpe United - Rochdale HUB

11. Yeovil Town - Milton Keynes Dons HUB

12. Tranmere Rovers - Colchester United HUB