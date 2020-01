Heldig nordmann ble Eurojackpot-millionær

Eurojackpot-trekningen den 17.januar 2020 kunne lokke med over én halv milliard kroner. Ikke akkurat småpenger.

I flere uker har vi ventet i spenning på om noen ville klare å karre til seg Eurojackpotten. Den ventingen fortsetter. Ingen vant førstepremiepotten denne uken heller nemlig. Heldigvis betyr dette at du kan vinne enda mer neste uke.

Spill Eurojackpot her, lykke til!

Eurojackpot-tallene:

Hovedtall: 1 - 23 - 32 - 45 - 49

Stjernetall: 5 - 10

Heldig kvinne fra Rana, selv uten lykketall

Denne ukens vinner av den nasjonale trekningen er en kvinne fra Rana. I den nasjonale trekningen blir man tilfeldig uttrukket som vinner. Vinneren får en million kroner og et reisegavekort til en verdi av 100.000 kroner i premie. Gratulerer!

Svær Eurojackpot neste uke

Uavhengig om du øyner noen lykketall eller liker tanken om tilfeldig trekning, er det nye muligheter også neste fredag. Da blir det lagt til ytterligere noen millioner i tillegg til denne ukens allerede store premie på over en halv milliard kroner.

(Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:550.000 per rekke.)