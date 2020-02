Helgrønt for de norske skiskytterjentene

Det er kun total kollaps på standplass som kan hindre de norske skiskytterjentene i å ta gull på lørdagens VM-stafett i Anterselva

Det er vidunderlig langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Premier League-fotball, Martin Ødegaard er sving for Real Sociedad og i Tyskland jakter Erling Braut Haaland nye scoringer for Borussia Dortmund. I tillegg er det duket for stafetter for både kvinner og menn i VM i skiskyting i Anterselva.

VM skiskyting - stafett kvinner - Norge tar gull - 1,90 (spillestopp kl 11.40)

Lørdag er det klart for stafetter i VM i skiskyting både for kvinner og menn og jentene starter først. I herrestafetten er Frankrike (1,95) satt til knepen favoritt foran Norge (2,05), mens Norge er den klart største favoritten blant jentene. Her er Tyskland litt overraskende vurdert som den tøffeste motstanderen (3,00), mens svensk gull betales med 5,25 i odds.

Klikk her for å levere dette spillet

Norge har vunnet alle stafettene

Det er avviklet fire verdenscupstafetter denne sesongen for jentene og Norge har vunnet samtlige. Karoline Knotten har gått 1. etappe i tre av disse, mens Synnøve Solemdal en gang har gått 1. etappe. Lørdag er det Synnøve Solemdal som går 1. etappe for Norge. Ellers er det helt identisk på de tre siste etappene. Ingrid Landmark Tandrevold går 2. etappe, Tiril Eckhoff går 3. etappe, mens Marte Olsbu Røiseland går ankeretappen.

Skytingen blir avgjørende

Det som taler mot Norge i lørdagens stafett, er naturligvis det som skjer på standplass. Både Tandrevold og Eckhoff har hatt lovlig mange bom på de inviduelle øvelsene, men fordelen med stafett er at det er tre ekstraskudd på hver skyting. Ingen av de øvrige nasjonene er i nærheten av å ha et like sterkt lag som Norge, men skulle Tyskland mot formodning henge med til siste etappe, er selvsagt Denise Herrmann en tøff utfordrer for Marte Olsbu Røiseland.

Uansett så skal dette ende med norsk gull og 1,90 i odds, synes svært godt betalt.

Klikk her for å levere dette spillet