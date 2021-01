Helgrønt for Juventus og Cristiano Ronaldo

Juventus imponerte i onsdagens bortekamp mot Milan. Søndag er de storfavoritter hjemme mot Sassuolo.

Søndagens tippekupong består av en kamp fra 3. runde i den engelske FA-cupen, en kamp fra skotsk Premiership, fem kamper fra italiensk Serie A, to kamper fra tysk Bundesliga og avsluttes med tre kamper fra La Liga. Bonuspotten er på ca 2,0 millioner kr. Innleveringsfristen er kl 14.55.

1. Newport County - Brighton

Newport County holder til i League Two til daglig og er helt oppe på 2. plass og direkte opprykksplass når serien er nesten halvspilt. Har ikke spilt kamp siden 2. juledag, men har ikke bedre enn 0-2-2 på sine fire siste seriekamper. Sterke 7-1-1 på hjemmebane. Slo ut Leicester i denner runden i 2018/19-sesongen etter 2-1 seier på hjemmebane, mens det ble exit etter 0-3 tap borte mot Millwall i 3. runde forrige sesong.

Brighton røk ut i 3. runde i fjorårssesongen etter 0-1 tap hjemme for Sheffield Wednesday, mens de slo daværende Premier League-kollega Bournemouth 3-1 borte i 3. runde i 2018/19-sesongen. Ligger fjerde sist i Premier League med 14 poeng og har kun tre poeng ned til Fulham under streken. Moderate 2-3-3 på bortebane. Og står med fire poengdeliner på sine fem siste seriekamper.

Newport er slett ikke sjanseløs i denne. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

2. Aberdeen - Rangers

Skotsk premiership. Aberdeen på 3. plass med 39 poeng på 20 spilte kamper, men har likevel hele 23 poeng opp til serieleder Rangers. Skuffet med 0-0 hjemme mot Dundee United forrige lørdag, men har flotte 7-2-2 på hjemmebane. Det er kun fire poeng opp til Celtic på 2. plass, men Aberdeen har en kamp mer spilt.

Rangers med 1-0 seier hjemme mot Celtic forrige helg og har faktisk hele 19 poeng ned til Celtic på 2. plass, riktignok med tre kamper mer spilt. Står med kruttsterke 20-2-0 på sine 22 første seriekamper.

Rangers slo Aberdeen 1-0 borte i seriepremieren og er altså ubeseiret hittil. B.

3. Juventus - Sassuolo

De fem neste kampene på søndagens tippekupon er alle hentet fra Serie A.

Juventus viste klasse i onsdagens bortekamp mot serieleder AC Milan og vant 3-1. Det var Milans første tap for sesongen og dermed er avstanden opp til Milan redusert til sju poeng og Juve har i tillegg en kamp tilgode. Sjokktap hjemme mot Fiorentina tredje sist, men har slått tilbake med to overbevisende seire. Totalt 4-2-1 hjemme. Morata, Cuadrado, De Ligt og Alex Sandro mister alle søndagens kamp.

Sassuolo på en strålende 5. plass med 29 poeng og er faktisk kun poenget bak Juventus. Men røk hele 1-5 mot Atalanta i forrige bortekamp og måtte slite for å slå nestjumbo Genoa 2-1 hjemme onsdag. Stod med flotte 5-2-0 på bortebane, før fadesen mot Atalanta forrige søndag. Viktige Berardi er uaktuell til søndagens kamp.

Det står 6-1-0 på de sju siste tilsvarende i Torino og Juventus blir en av våre sikre på søndagens tippekupong. H.

4. Fiorentina - Cagliari

Kun en seier på de elleve siste seriekampene for Fiorentina (1-5-5), den seieren kom til gjengjeld borte mot Juventus tredje sist (0-3). Har ikke klart å følge opp den triumfen og står med 0-0 hjemme mot Bologna og 1-2 tap borte for Lazio i de to siste. Ligger helt nede på 14. plass med kun 15 poeng, det er kun tre poeng ned til Parma under streken. Moderate 2-4-2 hjemme i Firenze. Evigunge Franck Ribery pådro seg en smell mot Lazio og mister søndagens kamp, mens Castrovilli soner karantene.

Cagliari er uten seier på sine ni siste seriekamper (0-4-5) og er i fritt fall på tabellen. Ligger helt nede på 15. plass med kun 14 poeng, det er kun t0 poeng ned til Parma under strekenKlarte ikke å forsvare sin 1-0 ledelse hjemme mot Benevento onsdag og endte opp med 1-2 tap. Nandez vle utvist i sluttminuttene i den kampen og soner følgelig karantene. Har i tillegg noen skader i troppen. Svake 1-3-4 på bortebane.

Det står 1-2-1 på de fire siste tilsvarende. HU.

5. Udinese - Napoli

Etter to sterke borteseire mot hhv Lazio og Torino, er det kun blitt tre poeng på de fem siste seriekampene for Udinese (0-3-2). Ligger på 13. plass med 16 poeng og har ikke mer enn fire poeng ned til Parma under streken. Svært beskjedne 2-1-4 på sju spilte hjemmekamper i Udine.

Kun fire poeng på de fem siste seriekampene for Napoli som skapte sjanser i massevis hjemme mot Spezia onsdag, men endte opp med å tape kampen 1-2. Taper terreng til topplagene og ligger på en skuffende 7. plass med 28 poeng, og har ni poeng opp til serieleder Milan, riktignok med en kamp mindre spilt. Sterke 5-0-2 på sju spilte bortekamper. Mertens og Koulibaly rekker ikke søndagens bortekamp.

Det står 0-1-3 på de fire siste tilsvarende oppgjørene. B

6. Parma - Lazio

Skadeplagede Parma med kun tre poeng på sine sju siste seriekamper og er dermed havnet under streken med sine 12 poeng. Søndag kan de i det minste glede seg over at Gervinho er tilbake, han har mistet de tre siste seriekampene. Kun tre mål er scoret på åtte hjemmekamper og kun en hjemmekamp er vunnet (1-4-3).

Lazio har ikke levert som ventet denne sesongen, men de innfridde ihvertfall hjemme mot Fiorentina onsdag med 2-1 seier. Ligger på 8. plass med 25 poeng og har 12 poeng opp til serieleder Milan. Klart godkjente 4-2-2 på åtte spilte bortekamper. Ingen nye skader eller karantener.

To strake borteseire i de to siste tilsvarende. UB.

7. Verona - Crotone

Verona oppe på 24 poeng og en flott 9. plass etter 16 spilte seriekamper. 1-1 borte mot Torino onsdag og flott 1-0 seier borte mot Spezia forrige søndag. Innledet sesongen med ti kamper på sine fire første hjemmekamper, de fire siste hjemmekampene har kun gitt ett poeng (0-1-3).

Tabelljumbo Crotone med kun ni poeng på sine 16 første seriekamper, men har ikke mer enn tre poeng opp til Torino på sikker plass. Står med 13 baklengs på sine fire siste og bortsett fra 2-1 seieren hjemme mot uhyre formsvake Parma tredje sist, har det ikke vært mange lyspunkter. Begredelige 0-2-6 på sine åtte første bortekamper.

Ikke lett å argumentere for borteseier i denne. H.

8. Augsburg - Stuttgart

De to neste kampene på søndagskupongen er begge hentet fra tysk Bundesliga.

Sju poeng på de fire siste seriekampene for Augsburg som ligger på 10. plass med 19 poeng. Alle poengene er kommet på lag bak seg på tabellen. Forsvarsspilleren Jeffrey Gouweleeuw soner karantene for fem gule kort. Augsburg med moderate 2-2-3 på sju spilte hjemmekamper.

Nyopprykkede Stuttgart er poenget bak på 18. plass. Er faktisk uten hjemmeseier hittil (0-4-3), men står med knallsterke 4-2-1 på sju spilte bortekamper. 0-1 tap hjemme mot sterke RB Leipzig sist lørdag.

0-1 og 6-0 i de to siste tilsvarende og ikke lett å vurdere denne. HB.

9. Arminia Bielefeld - Hertha Berlin

Arminia Bielefeld har som ventet fått det tøft på øverste nivå etter det overraskende opprykket. Ligger tredje sist med kun 10 poeng, men har faktisk to lag bak seg og kun ett poeng opp til Köln på sikker plass og har to seire på de fem siste. Fem av sju hjemmekamper er tapt.

Hertha Berlin med kun ett tap på sine seks siste seriekamper (2-3-1) og har tatt seg opp på 12. plass med 16 poeng. 3-0 seier hjemme mot den desiderte tabelljumboen Schalke 04 sist helg, stygt 1-4 tap borte mot Freiburg nest sist og moderate 2-2-3 på sju spilte bortekamper.

Heller ikke denne Bundesliga-kampen er lettløst. Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

10. Cadiz - Alaves

De tre siste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra spansk La Liga.

Det lukter ikke scoringer av nyopprykkede Cadiz som kun har notert seg for 12 mål på sine 17 første seriekamper, men likevel har de fått med seg 20 poeng. Kommer senest fra to strake poengdelinger. 0-0 hjemme mot Valladolid i romjulen og 1-1 borte mot svakt plasserte Valencia mandag kveld. Svært beskjedne 1-3-4 på åtte spilte hjemmekamper og kun fire mål er scoret i disse.

Alaves er heller ikke en scoringsmaskin og har kun notert seg for 15 fulltreffere. Ligger på 14. plass med 18 poeng, og står med moderate 2-2-4 på bortebane. Victor Laguardia ble utvist hjemme mot Atletico Madrid forrige søndag og soner følgelig karantene i denne.

Det lukter målfattig og jevnt i denne. Vi spiller U både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

11. Elche - Getafe

OBS. Denne kampen er flyttet til mandag kveld med avspark kl 18.00.



Nyopprykkede Elche ligger tredje sist og under streken med sine 16 poeng på sine 15 første seriekamper. Har fått med seg poeng i sine to siste hjemmekamper. 2-2 mot Osasuna tredje sist og faktisk 1-1 mot Real Madrid nest sist. Fem av åtte hjemmekamper er endt med poengdeling (1-5-2).

Getafe har kun sluppet inn 17 mål denne sesongen og det er like få som Barcelona. Men samtidig har de kun scoret 12 mål, det er færrest i La Liga (like få som Cadiz) og den viktigste forklaringen til at de ligger femte sist med sine 17 poeng. Svært beskjedne 1-3-3 på sju spilte bortekamper.

Det lukter poengdeling også av denne kampen. UB.

12. Valladolid - Valencia

Samtlige tre kamper fra La Liga på søndagens tippekupong er bunnoppgjør og vi avslutter med en kamp mellom to lag som såvidt er over nedrykksstreken.

Valladolid ligger på 15. plass med 18 poeng og har kun to poeng ned til Elche under streken. Sterk 1-0 seier borte mot Getafe sist lørdag, mens det ble 0-0 borte mot Cadiz nest sist. Totalt 2-3-3 på sju spilte hjemmekamper.

Valencia solgte flere nøkkelspillere før denne sesongen og har ikke uventet havnet i trøbbel. Måtte nøye seg med 1-1 hjemme mot Cadiz mandag kveld og kun målforskjellen holder laget over streken. Står med 16 poeng og har kun vunnet en bortekamp hittil (1-3-4).

0-2 og 1-1 i de to siste tilsvarende. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

