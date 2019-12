Helgrønt for Manchester City på midtukekupongen

Det er en herlig midtukekupong med både Manchester City, Manchester United og El Clasico på menyen.

Ukens midtukekupong består av tre kvartfinaler i den engelske ligacupen, en kamp fra skotsk Premiership, El Clasico, fire kamper fra midtukerunden i Bundesliga, en kamp fra Serie A og avsluttes med to kamper fra fransk ligacup. Bonuspotten ble utløst på søndagskupongen og er således på "kun" 125 000 kr nå. Innleveringsfristen er kl 19.55.

1. Manchester United - Colchester

Kvartfinale i ligacupen. United røk ut allerede i 3. runde forrige sesong etter straffespark hjemme mot Derby. Det var mens Jose Mourinho fortsatt trente laget. Slo ut Chelsea i forrige åttedelsfinalen etter 2-1 seier på Stamford Bridge. Skuffende med 1-1 hjemme mot Everton i Premier League lørdag. Der ligger laget på 6. plass med 25 poeng, men det er kun fire poeng opp til Chelsea på den viktige 4. plassen. Fire ligakamper venter i fra og med lørdag 21. desember til og med onsdag 3. januar, så regn med at Ole Gunnar Solskjær roterer litt på sitt mannskap til denne kvartfinalen. Diogo Dalot er endelig friskmeldt og kan gjøre sin første kamp siden oktober. Paul Pogba, Marcos Rojo, Timothy Fosu-Mensah og Eric Bailly er alle fortsatt ute.

League Two-laget Colchester slo ut Tottenham i 3. runde etter straffespark og hadde tur med trekningen til åttedelsfinalen. Trakk da hjemmekamp mot divisjonskollega Crawley og vant 3-1. Ligger på 9. plass i League Two med 31 poeng og har kun tre poeng opp til playoff. Moderate 3-5-3 på elleve spilte bortekamper.

Manchester United blir midtukekupongens klart største favoritt og skal vinne denne veldig greit. H.

2. Everton - Leicester

Duncan Ferguson med en flott start som fungerende manager i Everton. 3-1 seier hjemme mot Chelsea, ble etterfulgt av 1-1 borte mot Manchester United. Men ligger utsatt til på 16. plass med 18 poeng, og har kun tre poeng ned til Southampton på nedrykksplass. Røk ut av ligacupen allerede i 3. runde forrige sesong. 4-1-3 på åtte spilte hjemmekamper. Carlo Ancelotti er ventet å bli presentert som ny manager i slutten av uken, men i kveld er det fortsatt Ferguson som leder laget. Han kan glede seg over at Gylfi Sigurdsson er friskmeldt.

Etter åtte strake seire i Premier League, leverte Leicester en skuffende kamp hjemme mot Norwich lørdag og måtte nøye seg med 1-1. Holder likevel 2. plassen med 39 poeng og har 13 poeng ned til femteplassen. Solide 5-1-2 på åtte spilte bortekamper. Tok seg enkelt av League One-laget Burton i åttedelsfinalen med 3-1 seier, tross et B-preget lag. Brendan Rodgers vil garantere rotere litt også til denne med tanke på det tøffe juleprogrammet i Premier League og ikke minst med tanke på bortekampen mot Manchester City kommende lørdag.

2-0-1 på de tre siste seriekampene på Goodison Park. Vi tror klart mest på hjemmeseier. H.

3. Oxford - Manchester City

League One-laget Oxford tok seg til kvartfinale etter straffespark hjemme mot divisjonskollega Sunderland i åttedelsfinalen. Gjør det ganske bra i serien og ligger 8. plass med 30 poeng og har kun ett poeng opp til playoff. Fine 5-2-1 på åtte spilte hjemmekamper. Hjemmelaget har mange skader om dagen. Anthony Forde, Jamie Hanson, George Thorne, Ben Woodburn og Simon Eastwood er alle uaktuelle. Toppscorer James Henry er i tillegg meget usikker.

Manchester City var flere klasser bedre enn Arsenal i søndagens Premier League-kamp på Emirates og hadde avgjort den kampen allerede til pause med 3-0 ledelse. Men er altså hele 14 poeng bak serieleder Liverpool. City tok de hjemlige cupene på alvor forrige sesong og vant både Ligacupen og FA-cupen og selv om Guardiola sikkert lufter troppen sin litt onsdag, er det som kjent rikelig med kvalitet i City. John Stones, Sergio Aguero og David Silva er uansett skadet.

Manchester City blir i likhet med Manchester United veldig store favoritter på midtukekupongen og vanskelig å argumentere for annet enn borteseier i denne. B.

4. Hearts - Celtic

Skotsk Premiership. Det vil seg ikke for tradisjonsrike Hearts. Etter 17 serierunde ligger laget nest sist og lørdag ble det 0-1 tap hjemme for St Johnstone. Det var første kamp under den nye manageren Daniel Stendel. Kun 12 poeng er det blitt hittil og formen er svak med kun en seier på de ti siste seriekampene (1-3-6). Hjemme i Edinburgh står laget med 1-4-3 totalt. Spissen Uche Ikpeazu soner karantene, mens Jake Mulraney er tilbake fra karantene.

Celtic med 14-1-1 på de 16 første seriekampene og har to poeng ned til Rangers på 2. plass, mens avstanden til Aberdeen på 3. plass er på 11 poeng. Det eneste tapet kom borte mot Livingston i starten av oktober. Da måtte Celtic spille med ti mann i 65 minutter. Etter det tapet er det blitt åtte strake ligaseire. Steven Naismith, Aidy White, Callumn Morrison og Mohamed Elyounoussi er blant spillerne som er ute med skader for Celtic.

Det står 1-0-4 på de fem siste tilsvarende. Over 80 prosent på Celtic er nok riktig, men de har veldig mye skader i sitt lag om dagen. UB.

5. Barcelona - Real Madrid

Sesongens første El Clasico. Denne skulle opprinnelig vært spilt 26. oktober, men ble da utsatt grunnet urolighetene i Barcelona. Således har både Barcelona og Real Madrid en kamp mindre spilt enn resten av lagene i La Liga, men likevel ligger de på 1 og 2. plass, begge med 35 poeng. Det er fire poeng ned til Sevilla på 3. plass og Barcelona topper på best målforskjell.

Barcelona har vært veldig varierende på bortebane hittil og har faktisk ikke bedre enn 4-2-3 på sine ni første bortekamper. Men hjemme på Camp Nou er det som vanlig helt andre boller. Samtlige sju hjemmekamper er vunnet og målforskjellen viser formidable 30-0. Jordi Alba er endelig klar igjen etter skade, og manager Valverde har nå kun Arthur og Ousman Dembele på skadelisten.

Med sitt tolvte seriemål for sesongen, berget Karim Benzema ett poeng fem minutter på overtid i søndagens bortekamp mot Valencia. Real Madrid med kun ett tap på sine 15 første seriekamper denne sesongen, det tapet kom borte Mallorca 19. oktober. De sju øvrige bortekampene har gitt 4-3-0. Dessverre for Real blir ikke Eden Hazard friskmeld til onsdagens El Clasico og Zinedine Zidane må også unnvære Marcelo, Lucas Vasquez og Marco Asensio.

2-2-1 på fem siste El Clasico i La Liga på Camp Nou. Barcelona vant 5-1 forrige sesong og blir favoritter også denne gang. HU.

6. Borussia Mönchengladbach - Paderborn

De fire neste kampene på midtukekupongen er alle hentet fra Bundesliga, der det spilles midtukerunde.

Borussia Mönchengladbach har lagt en dårlig uke bak seg. Torsdag tapte laget hjemme mot Istanbul Basaksehir i Europa League og dermed glapp avansementet der. i hjemlig serie ble det 1-2 tap borte for Wolfsburg og dermed overtok RB Leipzig serieledelsen. Ligger på 2. plass med 31 poeng og har flotte 6-1-1 hjemme. Har veldig få fravær i troppen og kan stille tilnærmet skadefritt.

Tabelljumbo Paderborn står med kun ni poeng etter rekken 2-3-10 på sine 15 første seriekamper. Men har kun tapt en av sine fire siste seriekamper og overrasket stort med 3-3 borte mot Borussia Dortmund i nest siste bortekamp. Kan i likhet med hjemmelaget stille med sitt beste lag.

Det er mange store favoritter på midtukekupongen. Vi tar med en godt betalt U i denne. HU.

7. Freiburg - Bayern München

Hjemmelaget på en overraskende sterk 6. plass når Bundesliga nærmer seg halvspilt. Litt fallende kurve på bortebane der de to siste er tapt, men hjemme leverer laget solid med 4-2-1 hittil og de tre siste hjemmekampene er alle vunnet med ett mål, deriblant 2-1 mot serieleder RB Leipzig. Den østerikkske forsvarspilleren Philipp Lienhart (startet 11 seriekamper) og spissen Gian-Luca Waldschmidt (fire seriemål) er eneste fravær av betydning.

Etter to strake tap slå Bayern München som ventet tilbake hjemme mot Werder Bremen lørdag og de ga seg ikke før det stod 6-1. Er helt nede på 5. plass med 27 poeng, men det er kun seks poeng opp til toppen før midtukerunden. 3-2-2 totalt på bortebane. Kingsley Coman og Niklas Süle er de to mest sentrale fraværene for Bayern München, som dog har en bred tropp.

0-1-2 på de tre siste tilsvarende. UB.

8. Eintracht Frankfurt - FC Köln

Eintracht Frankfurt presterte å rote bort en 2-1 ledelse hjemme mot Vitorai Guiamareas i Europa League torsdag og tapte 2-3. Men siden Standard Liege måtte nøye seg med 2-2 hjemme mot Arsenal, ble det likevel avansement til sluttspillet. Søndag fikk laget spille med en mann mer de siste drøye 20 minuttene, men tapte likevel 0-1 borte mot Schalke 04. Svake 5-3-7 på de 15 første seriekampene og ligger på 12. plass med 18 poeng. Men har sterke 4-3-1 på sine åtte første hjemmekamper. David Abraham soner karantene,

FC Köln med sesongens tredje seier hjemme mot Bayer Leverkusen lørdag og dermed tok laget seg forbi Paderborn og opp på nest siste plass. Kun 11 poeng hittil og borte er seks av åtte kamper tapt. Forsvarsspilleren Kingsley Ehizibue soner karantene for gule kort.

Tre strake hjemmeseire i de tre siste tilsvarende. Må være bra sjanse for hjemmeseier igjen. H.

9. Wolfsburg - Schalke 04

Wolfsburg innfridde som et av våre objekter søndag da slo daværende serieleder Borussia Mönchengladbach. Scoret da seiersmålet ett minutt på overtid. Ligger på 8. plass med 23 poeng og har godkjente 3-2-2 på sine sju første hjemmekamper. Midtbanespilleren Admir Mehmedi er faktisk eneste fravær.

Schalke 04 fikk keeper Alexander Nübel utvist etter 67 minutter i søndagens hjemmekamp mot Eintracht Frankfurt på stillingen 1-0, men holdt unna og ligger på 4. plass med 28 poeng. Klart godkjente 4-1-2 på sju spilte bortekamper. Nevnte Nubel soner karantene etter sitt røde kort søndag. Ellers er midtbanespilleren Weston McKennie, forsvarspillerne Salif Sane og Benjamin Stambouli ute med skader.

2-0-2 på de fire siste tilsvarende i Wolfsburg. Vi tar sjansen på ugardert hjemmeseier. H.

10. Brescia - Sassuolo

Hengekamp i Serie A. Nyopprykkede Brescia med to strake seire etter sin overbevisende 3-0 seier hjemme mot Lecce lørdag, men er fortsatt under streken og ligger tredje sist med 13 poeng. To poeng opp til Udinese på sikker plass, betyr at laget tar seg opp på sikker plass med seier her. Hadde faktisk kun tatt ett poeng på de seks første hjemmekampene, før det altså ble seier hjemme mot Lecce lørdag.

Sassuolo med spesielle 1-4-1 på de seks siste seriekampene og tre strake poengdelinger. 2-2 mot Juventus og 0-0 mot Milan i de to siste bortekampene. Ligger på 14. plass med 16 poeng og har totalt 1-3-3 på sju spilte bortekamper.

HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

11. Brest - Bordeaux

De to siste kampene på midtukekupongen er begge åttedelsfinaler i den franske ligacupen.

Brest nede på 15.plass i Ligue med 22 poeng, men det er meget jevnt og kun sju poeng opop til Nantes på 5. plass. Leverer klart best hjemme (4-5-1), mens det kun er blitt en seier på åtte bortekamper (1-2-5). 0-0 hjemme mot Nice i helgens seriekamp.

Bordeaux med et skuffende 0-1 tap hjemme for Strasbourg lørdag kveld. Ligger på 7. plass med 26 poeng og står med 3-3-3 på ni spilte bortekamper. Tok seg til semifinale i ligacupen forrige sesong, der ble det 2-3 tap borte for Strasbourg.

Åpent i Brest. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

12. Nimes - Saint-Etienne

Kun ett scoret mål for Nimes i Ligue på de fire siste seriekampene. Ligger nest sist med kun 12 poeng og har fire poeng opp til Metz på kvalifiseringsplassen. Ingen seire på bortebane, mens hjemmetallene viser 2-2-4. Seirene er kommet mot svakt plasserte Brest og Toulouse. Var også i åttedelsfinalen i ligacupen forrige sesong, men tapte da 1-2 borte for Le Havre.

Saint-Etienne var som ventet sjanseløse hjemme mot Paris Saint-Germain i søndagens seriekamp og tapte 0-4. Det var lagets tredje serietap på de fire siste serierundene. Ligger likevel på 11. plass med totalt 25 poeng. Variable 4-0-5 på ni spilre bortekamper.

Pussig nok møttes Nimes og Saint-Etienne i Nimes i 16-delsfinalen forrige sesong. Da stod det 1-1 etter ordinær tid, mens Nimes tok seg videre etter straffespark. Men Saint-Etienne vant 1-0 i tilsvarende seriekamp 29. september i år.

Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

96-rekker:

1. Manchester United — Colchester H

2. Everton — Leicester H

3. Oxford — Manchester City B

4. Hearts — Celtic UB

5. Barcelona — Real Madrid HU

6. Borussia Mönchengladbach — Paderborn HU

7. Freiburg — Bayern München UB

8. Eintracht Frankfurt — FC Köln H

9. Wolfsburg — Schalke 04 H

10. Brescia — Sassuolo HU

11. Brest — Bordeaux HUB

12. Nîmes — Saint-Etienne U





