Helgrønt på Haaland og Borussia Dortmund

Borussia Dortmund og Erling Braut Haaland er blytunge favoritter hjemme mot Zenit i kveld og tyskerne blir blant våre sikre på midtukekupongen.

Ukens midtukekupong består av seks kamper fra OBOS-ligaen og seks kamper fra gruppespillet i Champions League. Bonuspotten er på ca 800 000 kr. Innleveringsfristen er kl 17.55.





Onsdag er det ca 144 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

1. Raufoss - Lillestrøm

Det er full runde i OBOS-ligaen denne midtuken og seks av kampene finnes på midtukekupongen.

Variable 3-1-3 på de sju siste seriekampene for Raufoss som åtte serierunder før slutt, ligger på 10. plass med 27 poeng. Det er ikke mer enn tre poeng ned til Grorud på kvalifiseringsplass. Har vært klart best hjemme hittil og kun en kamp er tapt på hjemmebane (4-5-1). 2-1 seier mot topplaget Sogndal i forrige hjemmekamp.

Lillestrøm var den største opprykksfavoritten før sesongen, men innledet med 2-2-3 på de sju første seriekampene. Har vist knallform utover høsten og står med knallsterke 9-2-0 på sine elleve siste seriekamper. Totalt 6-4-1 på bortebane.

Tøff kamp for Raufoss dette, men de har altså kun ett hjemmetap hittil. Lillestrøm blir store favoritter, men vi tar med en halvgardering. UB.

2. Sandnes Ulf - Strømmen

Sandnes Ulf var som ventet sjanseløse borte mot Lillestrøm søndag og røk 2-4 på Åråsen. Steffen Landros lag har underprestert på bortebane gjennom hele sesongen og kun vunnet en bortekamp (1-3-7). Hjemme på Østerhus Arena går det veldig mye bedre med 7-2-2 totalt. Står med 29 poeng og ligger på 8. plass. Kun to poeng skiller opp til Jerv på 6. plass og playoff. Samtidig er det kun fem poeng ned til Grorud på kvalifiseringsplassen.

I likhet med Sandnes Ulf har Strømmen sin klare styrke på hjemmebane (6-3-2). På reisefot står Strømmen med svake 2-1-8. Tok seg opp på sikker plass etter 3-2 seieren hjemme mot Raufoss lørdag, men med 25 poeng er det kun ett poeng ned til Grorud på kvalifiseringsplassen.

3-0 til Strømmen i tilsvarende kamp i fjorårssesongen. det var i en betydningsløs kamp i siste serierunder. Fire strake hjemmeseire i de fire sesongene før det. Sandnes Ulf skal være favoritt også onsdag kveld. H.

3. Sogndal - Jerv

Tre ettmålstap og poengdeling hjemme mot Tromsø er fasiten for opprykksjagende Sogndal på de fire siste seriekampene. Alle tapene er kommet på bortebane. Hjemme på Fosshaugane Campus står laget med bunnsolide 8-1-1. Ble forbigått av Lillestrøm på tabellen etter helgens runde og er nå på 3. plass med 40 poeng. Med en kamp mer spilt enn Lillestrøm er det to poeng opp. Opp til serieleder Tromsø er det seks poeng.

Arne Sandstøs Jerv er sammen med Lillestrøm det store formlaget i OBOS-ligaen sett til de seks siste serierundene. Hele 16 poeng er det blitt på Jerv i denne perioden, som har tatt seg opp til 6. plass og siste playoffplass i denne perioden. Fire av kampene er spilt hjemme i Grimstad. Med totalt 31 poeng, er det to poeng ned til 7. plassen og Jerv har i tillegg en kamp tilgode på de øvrige lagene. Svært moderate 2-4-4 på bortebane.

Sogndal blir store favoritter hjemme på Fosshaugane og vant 4-0 i tilsvarende kamp i fjorårssesongen. H.

4. Tromsø - HamKam

Serieleder Tromsø med kun to poeng på de tre siste seriekampene. 1-1 borte mot Sogndal tredje sist, deretter skuffende med 1-1 hjemme mot KFUM Oslo og et overraskende 2-4 tap borte mot Stjørdals Blink lørdag. Men åtte serierunder før slutt, har Tromsø fortsatt seks poeng ned til tredjeplassen og ligger an til direkte opprykk. Sterke 8-2-1 hjemme på Alfheim.

Det tok litt tid for Kjetil Rekdal å skape et vinnerlag av HamKam, men lørdagens 2-1 seier hjemme mot Sogndal var lagets tredje strake. Med 5-1-1 på de sju siste seriekampene, har HamKam kommet seg over nedrykksstreken og ligger på 11. plass med 26 poeng. Det er kun to poeng ned til Grorud på kvalifiseringsplassen, men heller ikke mer enn fem poeng opp til Jerv på playoff. De tre siste bortekampene er alle vunnet og Kamma står med klart respektable 5-2-4 på bortebane.

Tromsø blir markert på ca 70 prosent, men formen er ikke som best nå. Formsterke HamKam er ikke sjanseløse på Alfheim. HU.

5. Øygarden - Kongsvinger

En real sekspoengskamp på Ågotnes dette. Taperen av denne kampen, får det blytungt med å berge plassen.

Mons Ivar Mjelde har ikke klart å gjøre underverker med Øygarden som har tapt seks av sine sju siste seriekamper. Eneste seieren kom fjerde sist med 2-1 hjemme mot Ullensaker/Kisa. Ligger helt sist med 17 poeng og har sju poeng opp til Grorud på kvalifiseringsplass. Ni av tolv bortekamper er tapt, hjemme på Sotra står laget med 3-3-4. Fem av de åtte siste seriekampene skal spilles hjemme.

Etter en fryktelig periode med kun tre poeng på ni kamper (0-3-6), tok Kongsvinger en overraskende 1-0 seier hjemme mot opprykksjagende Ranheim lørdag. Det sendte laget opp på 18 poeng, men det er fortsatt seks poeng opp til Grorud som ligger tredje sist og på kvalifiseringsplass. Svake 2-3-6 på bortebane.

Denne kan nok gå alle veier. Vi spiller H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

6. Ranheim - Stjørdals Blink

Kun fire poeng på de fem siste seriekampene for Ranheim, som er i ferd med å spille seg ut av kampen om en av de to direkte opprykksplassene. Ligger på 4. plass med 38 poeng og har nå fire poeng opp til Lillestrøm på 2. plass, og i tillegg en kamp mer spilt. 1-0 mot Sogndal og 1-1 mot Lillestrøm i sine to siste hjemmekamper og totalt fine 7-1-3 hjemme i Trondheim.

Nyopprykkede Stjørdals Blink med knallsterk 4-2 seier hjemme mot serieleder Tromsø lørdag. Det gjorde nok godt ettersom laget stod med kun ett poeng på de fire foregående seriekampene. Det er fem poeng ned til Grorud på kvalifiseringsplass (som de tar imot hjemme i neste serierunde) og kun to poeng opp til Jerv på siste playffplassen. Moderate 3-2-5 på bortebane.

Ranheim blir store favoritter i denne og normalt ender dette med hjemmeseier. H.

7. Krasnodar - Chelsea

De seks siste kampene på ukens midtukekupong er alle hentet fra andre runde i gruppespillet i Champions League.

Vi starter i gruppe E der begge åpningskampene sist uke endte med poengdeling. Russiske Krasnodar med 1-1 borte mot franske Rennes. Har ikke gjort det spesielt bra i hjemlig russisk liga denne høsten og ligger helt nede på 8. plass med 18 poeng, ni poeng bak serieleder Spartak Moskva. Victor Claesson er trolig ute med skade, mens Remy Cabilla skal være klar igjen etter Covid-19.

Chelsea med 0-0 hjemme mot Sevilla i sin åpningskamp og det var greit nok etter spill og sjanser. Også 0-0 borte mot Manchester United i lørdagens seriekamp i Premier League. Frank Lampard må unnvære Marcos Alonso som soner karantene, ellers kan han stille med sitt beste mannskap.

Det vil være overraskende hvis Chelsea taper denne, men ikke sjokkerende. Vi spiller UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

8. Manchester United - RB Leipzig

Kanonstart for Manchester United i første runde av gruppespillet med 2-1 seier borte over Paris Saint-Germain forrige tirsdag og det var slett ikke ufortjent, selv om kampen kunne gått begge veier. 0-0 hjemme mot Chelsea i Premier League lørdag kveld i en jevnspilt kamp. Solskjær har tre/fire spillere ute med skade, men ingen som hadde vært aktuelle for startoppstillingen.

RB Leipzig beholdt serierledelsen i Bundesliga etter lørdagens 2-1 seier hjemme mot Hertha Berling og står med 13 poeng på sine fem første seriekamper. Innledet gruppespillet med 2-0 seier hjemme mot Istanbul Basaksehir. Tok seg som kjent til semifinalen i Champions League i sommerens sluttspill, men der ble det 0-3 tap mot Atletico Madrid. Imponerte også i begge åttedelsfinalene mot Tottenham i februar.

Manchester United blir ganske stor favoritt på midtukekupongen, men støter på et veldig godt tysk lag onsdag kveld. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

9. Borussia Dortmund - Zenit St. Petersburg

Borussia Dortmund ble regelrett utspilt i første gruppespillkamp borte mot Lazio sist uke og tapte 1-3. Hjemme i Dortmund tok laget sin tredje strake seier i Bundesliga i helgen med 3-0 mot Schalke 04. Er også uten baklengs på de tre hjemmekampene, men borte er bare en av to vunnet.

Zenit St. Petersburg presterte å tape 1-2 hjemme for Club Brügge i sin åpningskamp og tapte også 1-2 hjemme for Rubin i seriespillet lørdag. Mistet dermed serieledelsen til Spartak Moskva. Må nok ha poeng i Dortmund for å kunne være med i denne gruppa.

Men Borussia Dortmund er meget sterke på hjemmebane og er samtidig pisket til å vinne etter tapet mot Lazio i første runde. H.

10. Juventus - Barcelona

Onsdagens godbit i gruppespillet. Juventus gjorde jobben borte mot Dynamo Kiev i åpningskampen forrige tirsdag og vant 2-0. Det kladder mer i hjemlig Serie A, der tre av de fem første seriekampene har endt med poengdeling. Veldig skuffende med kun 1-1 hjemme mot Verona søndag. Matthis de Ligt og Giorgio Chiellini er fortsatt ute med skade. Cristiano Ronaldo har ikke vært med i de siste kampene grunnet positiv coronatest, men kan likevel bli klar onsdag.

Barcelona med komfortabel 5-1 seier hjemme mot Ferencvaros i sin åpningskamp. I La Liga ble det 1-3 tap hjemme for Real Madrid lørdag, i det som var en jevnspilt kamp. Gerard Pique ble utvist mot Ferencvaros og soner følgelig karantene onsdag kveld. Midtstopperkollega Samuel Umtiti er fortsatt skadet. Phillipe Coutinho er også ute med skade.

Et svekket Barcelona får det nok tøft borte mot solide Juventus. HU.

11. Sevilla - Rennes

Sterkt bortepoeng for Sevilla mot Chelsea i åpningsrunden forrige onsdag. I La Liga innledet laget med sju poeng på de tre første. Men deretter er det blitt to strake 0-1 tap. Forrige lørdag borte mot Granada og denne lørdagen meget overraskende med 0-1 hjemme mot bortesvake Eibar. Kanskje denne kampen stjal fokus? Sergio Escudero og Oussama er eneste spillere ute med skade.

Rennes var best i det meste i sin åpningskamp hjemme mot russiske Krasnodar, men måtte nøye seg med kun ett poeng etter sen utligning fra Krasnodar. Innledet Ligue 1 med flotte 4-3-0 på de sju første seriekampene, men røk overraskende på sesongens første tap fredag kveld med 1-2 tap hjemme mot Angers.

Sevilla blir store favoritter onsdag kveld og vi lar forrige sesongs Europa League-mestre stå ugardert på midtukekupongen. H.

12. Club Brügge - Lazio

Kanonstart for Club Brügge i gruppespillet med en meget overraskende 2-1 seier borte mot Zenit St. Petersburg forrige tirsdag. Har vært med i gruppespillet i Champions League begge de to foregående sesongene og endt på 3. plass i sin gruppe ved begge tilfellene. 1-2 tap borte for Oh Leuven i hjemlig serie lørdag og det skyldes nok fokus på gruppespillet i Champions League. Hjemmelaget kan stille med sitt beste mannskap.

Lazio med en knallsterk hjemmekamp mot Borussia Dortmund i sin åpninskamp i gruppespillet og fullt fortjent 3-1 seier. Det er faktisk første gang siden 2007/08-sesongen at Lazio er med i gruppespillet i Champions League. Ujevn innledning i Serie A med 2-1-2 på de fem første seriekampene. Senad Lulic and Andreas Pereira er eneste spillere ute med skade.

Lazio bør unngå tap her, men Club Brügge er kapable til å ta poeng. UB.

96-rekker:

1. Raufoss - Lillestrøm UB

2. Sandnes Ulf - Strømmen H

3. Sogndal - Jerv H

4. Tromsø - HamKam HU

5. Øygarden - Kongsvinger H

6. Ranheim - Stjørdals-Blink H

7. FK Krasnodar - Chelsea UB

8. Manchester United - RB Leipzig HUB

9. Borussia Dortmund - Zenit St. Petersburg H

10. Juventus - Barcelona HU

11. Sevilla - Rennes H

12. Club Brugge - Lazio UB

432-rekker:

1. Raufoss - Lillestrøm UB

2. Sandnes Ulf - Strømmen H

3. Sogndal - Jerv H

4. Tromsø - HamKam HU

5. Øygarden - Kongsvinger HUB

6. Ranheim - Stjørdals-Blink H

7. FK Krasnodar - Chelsea HUB

8. Manchester United - RB Leipzig HUB

9. Borussia Dortmund - Zenit St. Petersburg H

10. Juventus - Barcelona HU

11. Sevilla - Rennes H

12. Club Brugge - Lazio UB