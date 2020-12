Helgrønt på Manchester United på midtukekupongen

Et skadeplaget Wolverhampton skal være lett match for godtgående Manchester United og United er en av våre sikre på ukens midtukekupong.

Det er som kjent et meget tett program i England i juleperioden og allerede tirsdag er det flust av kamper på balløya. Det betyr også at ukens midtukekupong avvikles allerede tirsdag. Den består av fem kamper fra Premier League og sju kamper fra Championship. Bonuspotten er på ca 750 000 kr. Innleveringsfristen er tirsdag kl 18.55.

1. Manchester United - Wolverhampton

Manchester United ledet både 1-0 og 2-1 i lørdagens bortekamp mot Leicester, men måtte nøye seg med 2-2 og ett poeng. Det var faktisk Uniteds første poengtap på bortebane denne sesongen. Ligger på 4. plass med 27 poeng og det er fem poeng opp til serieleder Liverpool, men United har en kamp tilgode. Aaron Wan-Bissake er friskmeldt, og dermed er det kun Victor Lindelöf som er usikker for Ole Gunnar Solskjær, som kanskje gir Edinson Cavani sjansen fra start i kveld. Manchester United har faktisk ikke bedre enn 2-2-3 på hjemmebane, men det skal påpekes at de har tatt sju poeng på sine tre siste hjemmekamper.

Wolverhampton kom bakpå 0-1 allerede etter ett minutt i søndagens hjemmekamp mot Tottenham. men Roman Saiss sørget for en meget fortjent utligning for Wolves fem minutter før slutt. Ligger nede på 11. plass med 21 poeng, men det er ikke mer enn seks poeng opp til Manchester United på 4. plass. Ikke bedre enn 3-0-4 på sine sju første bortekamper. Raul Jimenez og Jonny Otto er fortsatt ute med skader. Leander Dendoncker og Willy Boly manglet begge mot Tottenham og rekker heller ikke kveldens kamp.

0-0 og 1-1 i de to siste tilsvarende på Old Trafford, men Wolves har tunge fravær nå og det må være gode vinnersjanser for Manchester United her. H.

2. Brighton - Arsenal

Brighton ledet både 1-0 og 2-1 i søndagens bortekamp mot West Ham, men måtte nøye seg med 2-2 og ett poeng. Det var Brightons sjuende poengdeling denne sesongen (2-7-6). Ligger på 16. plass med 13 poeng og det er kun to poeng ned til Fulham under streken. Har fortsatt tilgode å vinne på hjemmebane (0-4-3). Tariq Lamptey har mistet de to siste kampene for Brighton og blir heller ikke klar i kveld. Adam Lallana må sjekkes nærmere kampstart.

Etter en marerittaktig periode slo Arsenal tilbake med 3-1 seier hjemme mot Chelsea lørdag kveld. Ligger på plassen foran Brighton med sine 17 poeng. Svake 2-1-4 på sju spilte bortekamper. Viktige Thomas Partey er fortsatt ute med skade, det samme gjelder for David Luiz og William og coronaisolerte Gabriel.

Det står 2-1-0 i favør Brighton i tilsvarende kamp de tre foregående sesongene. Likevel er Arsenal ganske klar favoritt. Tøff kamp for Arsenal dette. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

3. Southampton - West Ham

Et fraværsplaget Southampton måtte nøye seg med 0-0 i lørdagens bortekamp mot Fulham. Både Jannik Vestergaard, Danny Ings og Nathan Redmond mistet den kampen med skader og er også uaktuelle til kveldens kamp. Midtbaneterrieren Oriol Romeu er imidlertid tilbake etter endt karantene. Southampton har ellers levert en solid start og ligger på 9. plass med 25 poeng, det er kun tre poeng opp til Leicester på 3. plass. 4-0-3 på hjemmebane, tapene er kommet mot Manchester United, Manchester City og Tottenham.

West Ham med en svak prestasjon hjemme mot Brighton søndag og skal prise seg lykkelig over at de fikk med ett poeng etter at de lå under to ganger. Ligger på 10. plass med 22 poeng og har variable 3-1-3 på sju spilte bortekamper. Michail Antonio har stått over de fem siste kampene, men er friskmeldt til kveldens kamp. Arthur Masuaku er ute med kneskade.

Southampton har levert svakt på hjemmebane de foregående sesongene og faktisk tapt hjemme mot West Ham de to siste sesongene. Vi tror uansett klart mest på hjemmeseier denne gangen. HU.

4. Burnley - Sheffield United

Hjemmelaget innledet sesongen skrekkelig svakt og tok kun to poeng på de sju første seriekampene. Men har hevet seg betydelig og står med 3-2-2 på de sju siste seriekampene. Måtte riktignok tåle 0-1 tap borte mot Leeds søndag, men Sean Dyches gutter er over streken og ligger fjerde sist med 13 poeng. Sju poeng er tatt på de tre siste hjemmekampene. Dwight McNeil og Robbie Brady mistet begge kampen mot Leeds søndag, men skal være tilbake i kveld. Matej Vydra, Jack Cork og Johann Berg Gudmundsson er fortsatt ute med skader

Sheffield United gjorde en strålende comebacksesong i Premier League forrige sesong og endte helt oppe på 9. plass da. Men avsluttet den sesongen svakt med kun 3-2-5 på de ti siste serierundene og hadde nok en sesong der marginene var med laget i mange av kampene. Katastrofal start på årets sesong med kun to poeng hittil på sine 15 første seriekamper og det lukter nedrykk lang vei. Sander Berge er ute med skade, mens John Lundstram soner karantene. Oliver Burke og Oli McBurnie er begge høyst usikre.

1-1 i tilsvarende kamp forrige sesong og sannsynligheten for ny poengdeling må være overhengende. U.

5. West Bromwich - Leeds

Nesten uvirkelig det som skjedde på Anfield søndag. Liverpool ledet riktignok kun 1-0 til pause, men klasseforskjellen virket enorm. Men andre omgang endret litt karakter og åtte minutter før slutt utlignet West Bromwich og kampen endte 1-1. Ergo har nestjumbo West Bromwich fikset 1-1 både mot Manchester City og Liverpool i sine to siste bortekamper. 0-3 tap hjemme mot Aston Villa mellom disse to bortekampene, men da fikk WBA Jake Livermore utvist allerede etter 36 minutter. Står med åtte poeng og har fem poeng opp til sikker plass. Svake 1-2-4 på sju spilte hjemmekamper. Livermore soner karantene også i denne kampen. Hal Robson-Kanu, Kyle Bartley og Conor Townsend er alle fortsatt ute med skader.

Meget viktig 1-0 seier for Leeds hjemme mot Burnley søndag og dermed er Leeds oppe på 20 poeng og 12. plass. Har et høyt toppnivå, men også defensivt sårbare med 30 baklengsmål allerede. Ustabile 3-0-4 på bortebane. Kaptein Liam Cooper mistet tirsdagens kamp. Midtstopperkollega Diego Llorente er meget usikker. Robin Koch er ute med langtidsskade.

Det endte 1-1 i tilsvarende kamp i Championship forrige sesong. Ingen enkel kamp å vurdere dette. UB.

6. Sheffield Wednesday - Middlesbrough

De sju siste kampene på ukens midtukekupong er alle hentet fra Championship.

Sheffield Wednesday er som kjent fratrukket seks poeng og ligger nest sist med sine 13 poeng. Totalt står laget med 4-7-10, men de har fått med seg fire poeng på sine to siste og klarte sterke 1-1 borte mot Blackburn lørdag. 1-0 seier hjemme mot Coventry nest sist, men ikke bedre enn 2-5-3 totalt hjemme på Hillsborough.

Middlesbrough er som vanlig sterke hjemme på Riverside og står med 7-2-1 på sine ti første hjemmekamper denne sesongen. Spilte ikke i helgen, men tok sesongens andre borteseier forrige lørdag da Birmingham ble slått 4-1. Totalt er ikke bortetallene bedre enn 2-4-4. Den sterke poengfangsten på hjemmebane gjør likevel at Middlesbrough er oppe på 8. plass med 33 poeng.

Middlesbroug står faktisk med tre strake 2-1 seire på Hillsborough de tre foregående sesongene. Vi spiller UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

7. Norwich - Queens Park Rangers

Serieleder Norwich stod med fem strake seire før lørdagens toppkamp borte mot Watford. Det endte med 0-1 tap. Står med totalt 43 poeng og har fire poeng ned til Swansea på andreplass. Sterke 6-3-1 hjemme på Carrow Road. Manager Daniel Farke har fortsatt en del skader i sitt mannskap.

Queens Park Rangers med kun tre poeng på sine åtte siste seriekamper (0-3-5) og er på full fart inn i nedrykksstriden. Ligger på 19. plass med 20 poeng og har kun fire poeng ned til Derby under streken. Svært beskjedne 1-4-5 på bortebane til tross for at laget har svært få skader i troppen.

Norwich blir nok midtukekupongens største favoritt og normalt ender dette med hjemmeseier. H.

8. Luton - Bristol City

Sesongens sjette bortetap for Luton lørdag, da det ble 1-3 tap mot høytflyvende Reading. Totalt står laget med 3-2-6 på bortebane. Det går bedre hjemme på Kenilworth Road der laget står med sju poeng på de tre siste og 4-4-2 totalt. Luton ligger på 15. plass med sine 27 poeng og er godt klar av nedrykksstriden i øyeblikket.

Bristol City med seiersmål i sluttminuttene hjemme mot svakt plasserte Wycombe lørdag og 2-1 seier. Ligger på 9. plass med 33 poeng, men har ikke bedre enn 3-1-5 på sine ni siste seriekamper. Ustabile 5-1-4 på bortebane.

Det endte med 3-0 seier til Luton i tilsvarende kamp forrige sesong. Vi tror på ny hjemmeseier og Luton blir en av våre sikre på midtukekupongen. H.

9. Huddersfield - Blackburn

Ny nedtur for Huddersfield på bortebane lørdag. Gikk tidlig i ledelsen 1-0 mot Barnsley, men endte opp med å tape 1-2 etter seiersmål mot på overtid. Svake 2-3-6 på bortebane etter det tapt. Klart bedre på hjemmebane der laget står med 6-1-3. Ligger på 14. plass med 28 poeng. Ingen nye skader eller karantener for Huddersfield.

Blackburn måtte nøye seg med 1-1 hjemme mot nestjumbo Sheffield Wednesday lørdag og ligger på 11. plass med 29 poeng, og har altså ett poeng mer enn Huddersfield. Hadde en fin periode litt tidligere i høst, men står nå med kun en seier på sine seks siste seriekamper (1-2-3). Moderate 3-2-5 på bortebane.

2-1 seier til Huddersfield i tilsvarende kamp forrige sesong. Vi spiller H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

10. Preston - Coventry

Normalt hjemmesterke Preston (3-1-6) med sesongens sjette borteseier da Derby ble slått 1-0 lørdag. Ligger på 13. plass med 29 poeng, men har altså kun vunnet tre av ti hjemmekamper på Deepdale hittil denne sesongen. Men de seirene er kommet i løpet av de fem siste hjemmekampene og de to siste er begge vunnet.

Nyopprykkede Coventry ligger på 19. plass med 23 poeng og har dermed ikke mer enn sju poeng ned til Derby under streken. Måtte nøye seg med 0-0 hjemme mot Stoke lørdag og har ikke bedre enn 1-3-6 på sine ti spilte bortekamper. Seieren kom mot tabelljumbo Wycombe.

Preston har etterhvert fått opp dampen på hjemmebane og blir en av våre sikre på midtukekupongen. H.

11. Wycombe - Cardiff

Nyopprykkede Wycombe hadde ett poeng i lomma i lørdagens bortekamp mot Bristol City, men tre minutter før slutt scoret hjemmelaget seiersmålet. Ligger helt sist med sine 12 poeng, men har ikke mer enn fire poeng opp til Rotherham på sikker plass. Moderate 1-4-5 på hjemmebane.

Cardiff med tre tap på de fire siste, men det skal tillegges at motstanden har vært tøff i de kampene. Har mistet terreng med de tapene og ligger på en litt skuffende 12. plass med 29 poeng. Det er sju poeng opp til Reading på playoff. Godkjente 4-3-3 på bortebane.

Wycombe vinner omtrent ikke på hjemmebane og Cardiff skal kunne unngå tap i denne. UB.

12. Stoke - Nottingham Forest

Det oser ikke mål av Stoke. Kun ett tap på de åtte siste seriekampene (3-4-1) med meget spesielle 4-2 i målforskjell og fire av de åtte siste kampene er endt 0-0. Ligger på 7. plass med 34 poeng og har kun to poeng opp til Reading på den siste playoffplassen. 5-2-3 totalt på hjemmebane.

Nottingham Forest sliter med å komme seg ut av bunnstriden, men er i det minste uten tap på sine tre siste seriekamper (1-2-0). Likevel skuffende med kun 0-0 hjemme mot Birmingham lørdag. Står med totalt 18 poeng og har dermed kun to poeng ned til Derby under streken. Meget beskjedne 1-2-7 på ti spilte bortekamper.

2-3 og 2-0 i de to siste tilsvarende. Vi heller mest mot hjemmeseier denne gang. HU.

96-rekker:

1. Manchester United - Wolverhampton H

2. Brighton - Arsenal HUB

3. Southampton - West Ham HU

4. Burnley - Sheffield Utd U

5. West Bromwich - Leeds UB

6. Sheffield Wednesday - Middlesbrough UB

7. Norwich - Queens PR H

8. Luton - Bristol City H

9. Huddersfield - Blackburn H

10. Preston - Coventry H

11. Wycombe - Cardiff UB

12. Stoke - Nottingham Forest HU

432-rekker:

1. Manchester United - Wolverhampton H

2. Brighton - Arsenal HUB

3. Southampton - West Ham HU

4. Burnley - Sheffield Utd U

5. West Bromwich - Leeds UB

6. Sheffield Wednesday - Middlesbrough HUB

7. Norwich - Queens PR H

8. Luton - Bristol City H

9. Huddersfield - Blackburn HUB

10. Preston - Coventry H

11. Wycombe - Cardiff UB

12. Stoke - Nottingham Forest HU