Helnorsk tippekupong søndag

Vi er fremme ved en ny søndagskupong. Denne helgen er kupongen delt med seks kamper fra hver av de to øverste ligaene her hjemme. På forhånd en favorittpreget kupong, hvor alle topplagene i OBOS-ligaen spiller på hjemmebane mot på papiret svakere motstand. En favorittpreget kupong kan dog slå to veier. Potensiale til veldig store premier er alltid til stede på en slik kupong, om noen av favorittene svikter. Innleveringsfristen er 17:55, og bonuspotten øker. Nå er den på 2,1 millioner kroner.



1. Lillestrøm – Molde

Molde ankommer Åråsen i fin form, og møter et hjemmelag i fritt fall. Molde på tredjeplass, vertene bare målforskjell fra direkte nedrykk. Begge lagene spilte Europaliga kvalik torsdag.

Lillestrøm er i store problemer etter en meget svak vårsesong. Bare tre lag er bak guttene fra Romerike på tabellen, og det er kun målforskjell ned til direkte nedrykk. Lillestrøm må opp i ringene for å redde plassen. Sparkingen av Arne Erlandsen som trener har så langt hatt liten effekt. LSK tapte 1-2 hjemme for LASK Linz i Europaligaen torsdag, og røk ut med stygge 1-6 sammenlagt. LSK har 2-4-1 hjemme på Åråsen, men en svært mager poengfangst på bortebane gjør det samlet veldig svakt. Siste kamp før sommeroppholdet endte i et 1-3-tap for Odd i Skien.

Sheriff Sinyan eneste tvilsomme før kampen.

Molde er i flott form. Laget har spilt seg inn i medaljekampen i Eliteserien, og lukter faktisk på å ta steget inn i gullkampen. 2-2-3 på bortebane så langt, og med litt fremgang her utover høsten er ingenting umulig. Laget sendte Vålerenga hjem fra rosenes by med 1-5 i vårsesongens siste kamp. Torsdag gikk Solskjær sine gutter lett videre i Europaligaen etter 2-0 borte mot Laci (5-0 sammenlagt)

Martin Ellingsen er tvilsom. Braut Håland, som ventes og skal ta turen til Salzburg, er spilleklar til dette oppgjøret. Det er dog, i det vi skriver dette, ikke klart om han faktisk spiller.

Molde er bedre enn Lillestrøm. Vi lukter allikevel en jevn kamp mot et Lillestrøm, med kniven mot strupen. Vi dekker fult ut HUB.

2. Kristiansund – Odd

Odd tar den lange veien fra Skien, opp til Kristiansund i denne kampen. Begge lagene i midtsjiktet på tabellen etter vårsesongen, med lang vei både til medaljekamp og nedrykksstrid.

Kristiansund ligger på åttendeplass etter 16 spilte kamper. Laget har vært greie hjemme på stadion, med 4-2-2. Dette er dog ikke optimalt, og med en noe bedre statistikk hjemme, ville Kristiansund vært nære på å involvere seg i medaljekampen. Laget avsluttet vårsesongen med en meget sterk 3-2-seier borte mot Strømsgodset på Marienlyst i Drammen. Rønningen og Hopmark blir trolig ikke klaret til dette oppgjøret. De rapporteres dog usikre.

Odd ankommer Kristiansund stadion tre poeng etter vertene. Plass 10 på tabellen er langt fra det man forventet og håpet på Skagerak Arena. Hjemme har Odd som vanlig prestert bra, men på bortebane har formen vært katastrofalt svak. Laget har 1-1-5 og bare fem mål scoret på disse sju første på fremmed gress. Det er mørke tall.

Skienslaget har Risa og Berge ute, ellers full tropp. Siste kamp før sommeren endte i en programmessig 3-1-seier hjemme mot Lillestrøm.

To ganske jevne lag slik vi ser det. Odd sin svake form borte gjør at vi heller ørlite i favør Kristiansund.

HU (HUB på 432 rekker spillet)

3. Stabæk – Sarpsborg 08

Sarpsborg tar den korte turen fra Østfold til Bærum og kamp mot Stabæk på Nadderud. Hjemmelaget er tredje sist på tabellen, mens gjestene er på sjetteplass så langt. Det skiller 12 poeng i favør Sarpsborg i øyeblikket.

Stabæk sliter i motbakke. Tredje sist på tabellen og har havnet i den triste nedrykkskampen. Trenerskiftet har så langt hatt liten effekt, og den gamle United-stopperen Henning Berg får en tøff oppgave med å styre Stabæk-skuta til ny kontrakt. 3-3-1 hjemme er fult ut akseptabelt, men bare to av 27 mulige poeng på fremmed gress, gjør det til sammen veldig tynt. Bærumslaget avsluttet vårsesongen svakt, med et 1-2-tap for Start i Kristiansand.

Skogseid og Østvold er tvilsomme før denne kampen.

Sarpsborg 08 Måtte gjennom en tøff kamp i Europaligaen torsdag sist uke. Et 1-2-tap fra første kamp borte mot St, Gallen ble snudd til 1-0 seier, og dermed avansement på bortemålsregelen i Europa. I vår hjemlige serie er Øsfoldklubben på sjetteplass, tre poeng etter medaljeplass. Laget har 2-3-2 på bortebane så langt, og er nok noe sterkere hjemme enn borte. Flott avslutning på vårsesongen, hvor årets komet Ranheim ble sendt hjem med 1-4 i sekken. Tobias Heintz er eneste tvilsomme før kampen.

Vanskelig å si hva kampen i Europa torsdag kostet Sarpsborg. Vi tror allikevel laget unngår tap på Nadderud. Vi prøver UB.



4. Strømsgodset – Bodø/Glimt

Glimt legger ut på langtur til bortekamp mot Strømsgodset på Marienlyst i Drammen. Begge lag i faresonen i sjiktet rett over nedrykk.

Strømsgodset har vært skuffende i vårsesongen, og ikke på noen måte innfridd forventningene. Laget ligger bare tre poeng fra direkte nedrykk. Bjørn Petter Ingebretsen har kommet tilbake på trenerbenken, men foreløpig uten noen store forandringer resultatmessig. Bare en av fire vunnet etter trenerbyttet. 3-2-3 hjemme på Marienlyst er ikke vanlig god Godset form. Avslutningen på vårsesongen endte i 2-3-tap hjemme for Kristiansund.

Francisco Junior soner karantene og keeper Bugge Pettersen er tvilsom med hjernerystelse.

Bodø/Glimt har et poeng mindre enn vertene før denne meget viktige kampen. Taperen ligger faretruende nær nedrykksstreken. Glimt har 1-4-3 borte, og spiller mye uavgjort på fremmed gress. Det var dog sterkt med 2-2 mot serieleder Brann på Aspmyra rett før sommeroppholdet.

Endre Kupen mister resten av sesongen, mens Jacobsen, Lode og Bjørkan er tvilsomme, og spiller trolig ikke.

Vi holder Godset som favoritter, men henger på en uavgjort på det store spillet. H (HU på 432 rekker spillet)

5. Tromsø- Haugesund

Lagene braker sammen på Alfheim stadion i Tromsø. Begge lagene har prestert bra, og jager faktisk medalje i årets Eliteserie.

Tromsø har spilt seg veldig opp. Tap for Rosenborg på Lerkendal før ferien, men tre strake seire før det. Laget ligger faktisk bare tre poeng fra medaljeplass. Hjemme på Alfheim er man som vanlig sterke, og 6-1-1 er riktig fine tall. Hjemmelaget mønstrer full tropp i høstens første seriekamp.

Haugesund har i likhet med hjemmelaget hatt en meget fin vårsesong. Ankommer denne kampen på femteplass, to poeng foran Glimt og bare et fattig poeng fra medalje. Trener Eirik Horneland har virkelig fått sving på sine gutter. Laget har 4-2-2 både borte og hjemme. Med litt bedre flyt hjemme, så hadde Haugesund vært på medaljeplass.

Haugesund har noen småskader, og Gytkjær, Grindheim, Kallevåg, Skjerve og Bråtveit er alle tvilsomme.

To gode lag møtes. Vi holder en knapp på vertene. Det er veldig vanskelig å vinne for bortelaget på Alfheim HU.

6. Vålerenga – Sandefjord

Det akterutseilte bunnlaget Sandefjord ankommer hovedstaden og Intility stadion for møtet med Vålerenga. Vålerenga har også skuffet, dog ikke på linje med gjestene.

Vålerenga har nok en sesong prestert veldig ujevnt. Når skal egentlig laget få en sesong i toppen igjen? Det virker ikke som dette skal komme med det første. Niendeplass etter 16 spilte kamper er nok svakere enn forventet for Osloklubben. 3-3-1 hjemme er greit, men Intility har ikke blitt det fortet folket håpet på. Katastrofeavslutning på vårsesongen i 1-5-tapet borte for Molde på Aker stadion. Her så VIF helt hjelpeløse ute, og de må virkelig prestere bedre i dag, selv mot Sandefjord.

Agyiri, Lekven, Ibrahim og Nation er ute, mens Sam Johnson er usikker før kampen.

Sandefjord holder ganske enkelt ikke Eliteserienivå. Sist på tabellen, og hele åtte poeng ette det nest siste laget. ET lite mirakel må til skal laget fra hvalfangerbyen overleve i årets Eliteserie. 1-1-6 borte og 1-3-12 samlet er nedrykk alle dager i uken. Siste kamp i vårsesongen endte med 2-4 tap i Haugesund. Sander Moen Foss eneste tvilsomme til denne kampen.

Vålerenga vinner nok dette. Sandefjord er meget svake. H

7. Jerv – HamKam

I kamp sju beveger vi oss over i OBOS-ligaen. Ham Kam tar turen fra Hamar og ned til Sørlandet, Grimstad og Levermyr stadion for møtet med Jerv. Hjemmelaget i midtsjiktet på tabellen, gjestene like over den ubehagelige nedrykksstreken.

Jerv har prestert bra og omtrent som vi forventet så langt i sesongen. God avstand ned til nedrykk og fem poeng opp til siste kvalikplass for opprykk. Laget er klart bedre på Levermyr enn på fremmed gress. Hjemme er Jerv ubeseiret så langt med 3-4-0, og med noe bedre borteform, så ville Grimstad-laget vært helt oppe i opprykkskampen. Laget sliter litt med å omsette sjansene i mål, og bare Florø har scoret mindre enn Jerv så langt etter 17 spilte kamper i årets OBOS-liga. 0-0 hjemme mot Sogndal i siste kamp.

HamKam sliter. Det nyopprykkede Hamarlaget ligger utsatt til, bare fire poeng foran direkte nedrykk. Laget er svake på bortebane, og har 1-2-5 så langt etter åtte spilte. Ham Kam må nok kapre noen bortepoeng i tillegg til de man spiller inn hjemme på Briskeby for å kunne signere ny kontrakt utpå høsten. I siste kamp tapte laget hjemme 2-3 for Viking, etter å ha ledet 2-0 lenge.

Vi tror det blir jevnt på Levermyr, og satser på at et av lagene avgjør HB.



8. Sogndal – Levanger

Fosshaugane Campus er arena når Levanger gjester Sogndal i kamp åtte på kupongen. Vertskapet på tredje plass, et poeng etter Viking i kampen om direkte opprykk, mens Levanger ligger helt sist på tabellen.

Sogndal har skilt seg ut sammen med Aalesund, Viking og Mjøndalen på toppen av tabellen. Trolig rykker to av disse fire direkte opp til Eliteserien. Laget har 4-3-1 hjemme og presterer stort sett bra fra uke til uke. Eirik Bakke sine gutter spilte 0-0 mot Jerv i Grimstad sist helg.

Levanger ankommer Fosshaugane sist på OBOS-liga tabellen. Laget har 2-2-5 på utebane, og er faktisk håret bedre borte enn hjemme i Levanger. Laget må virkelig prestere bedre om ikke sesongen skal ende med nedrykk. Høstsesongen har startet med to tap. Først 0-4 i Mjøndalen, så et stygt 1-2-tap hjemme mot Åsane.

Dette skal være kupongens sikreste kamp. H.

9. Tromsdalen – Notodden

Notodden tar den lange turen fra Østlandet, opp til Tromsdalen og TUIL Arena. Begge lag i sjiktet bak kvalikspill (plass 2-6)



Tromsdalen har prestert bra så langt i sesongen. Laget ligger i øyeblikket på sjuende plass, bare et poeng fra kvalik for opprykk. Laget har 5-1-2 på eget gress og er gode hjemme. Trener Gaute Helstrup sine gutter går en spennende høst i møte. I siste kamp gikk man på en stygg smell, da laget tapte 0-1 for svake Florø.

Notodden ligger fire plasser bak vertene på tabellen, dog bare fire poeng bak. Laget har kontakt med Kongsvinger på sjette og siste kvalikplass. På bortebane har Notodden 3-0-5. Poenghøsten ute på tur må nok økes, skal kvalikplass være realistisk. I siste kamp greide Notodden sterke 1-1 hjemme mot serieleder Aalesund.

Veldig åpen kamp. Vi heller ørlite mot hjemmelaget, men dekker fult ut på det store spillet.

HU (HUB på 432 rekker spillet)

10. Ullensaker/Kisa – Florø

Florø reiser den lange veien fra Sogn Og Fjordane, ned til Østlandet og møtet med Ullensaker/Kisa på Jessheim stadion. Florø tredje sist på kvalik plass, hjemmelaget på femte plass så langt.



Ullensaker/Kisa har vært gode i vårsesongen. Laget har dog startet høsten svakt med to uavgjorte kamper mot Nest-Sotra og Sandnes Ulf. Kisa har 3-2-2 på eget gress, og det er hjemmeformen som skiller fra å være med i kampen om direkte opprykk. Trener Vegard Skogheim og hans gutter må finne tilbake til den fine formen i vårsesongen snarest. Om så skjer, kan sesongen bli veldig spennende for Jessheim klubben.



Florø er svake, men fikk en fin opptur i siste kamp. Tromsdalen ble sendt nordover med 0-1 tap, og kanskje kan ting snu for Florø. En katastrofal borteform, må dog snues. Laget har kapret et poeng av 24 mulige på fremmed gress, og bare scoret fire ganger på disse åtte bortekampene. Laget har også samlet scoret desidert minst i OBOS-ligaen med totalt bare 14 mål på 17 spilte kamper.

Vi tror ikke en bedrøvelig bortestatistikk blir bedre for Florø etter denne kampen. H



11. Viking – Nest-Sotra

Nest – Sotra tar turen fra Hordaland til Stavanger og møtet med Viking. Hjemmelaget på direkte opprykk så langt, gjestene med fire lag bak seg på tabellen, dog med noe luft ned til nedrykk.



Den gamle aristokraten Viking er i ferd med å innfri forventningene om direkte retur til Eliteserien. Det er dog jevnt i toppen av årets OBOS-liga, med fire lag som i øyeblikket sloss om to direkte opprykksplasser, og med bare fire poeng mellom disse lagene. Viking lå lenge under 0-2 på Hamar mot Ham Kam sist, men snudde til 3-2 seier. Meget sterkt. Hjemme i Stavanger har vertene 6-0-2 så langt, og er normalt meget vanskelig og hanskes med på eget gress.



Nest-Sotra har bare fire lag bak seg på tabellen, men allikevel seks poeng ned til direkte nedrykk.

Sotra står med 2-3-4 borte og er omtrent jevngode hjemme og på fremmed gress. Laget startet høstsesongen fint med sterke 1-1 borte mot Ullensaker/Kisa, men fulgte ikke opp i siste kamp da Mjøndalen kunne returnere fra Sotra med en 2-1 seier. Sotra sin plass i OBOS-ligaen virker i øyeblikket relativt trygg, men laget trenger poeng fremover for å være helt på den trygge siden når regnskapet skal gjøres opp etter 30 kamper.



Vi klarer ikke å se noe annet enn Viking seier her. Det skal være forskjell på lagene, hvor det skillet 15 poeng på tabellen i favør Viking. H



12. Aalesund – Åsane

Kupongens avsluttende kamp spilles på Color Line stadion i Aalesund. Vertskapet får besøk av Åsane, som tar turen fra Hordaland til kamp mot OBOS-ligaens lederlag. Åsane selv på niende plass på tabellen, med kontakt opp til Kongsvinger på sjette og siste kvalikplass til spill om opprykk til Eliteserien.



Aalesund er som ventet i toppen. Serieleder etter 17 spilte av 30 kamper. Det må dog nevnes at det er jevnt mellom de fire øverste i årets OBOS-liga, og Aalesund kan på ingen måte føle opprykket som sikkert. Hjemme på Color Line er laget sterke og kan vise opp 6-2-1 etter åtte spilte kamper. Høstsesongen startet fint med en programmessig 4-0 hjemme over Sandnes Ulf, mens laget slet på Notodden i siste kamp, og måtte nøye seg med 1-1 i dette oppgjøret.



Åsane ankommer Aalesund i midtsjiktet på tabellen. Laget er bedre hjemme enn borte, og står med 2-2-4 på utebane så langt. Laget har startet høstsesongen på en utmerket måte. Først ble Notodden beseiret 1-0 hjemme, før laget vant 2-1 borte mot Levanger i siste kamp. Den tidligere Brann treneren Mons Ivar Mjelde og hans gutter kan med litt flyt faktisk lukte på kvalikspill etter sesongen.



Vi tror Aalesund befester sin plass på toppen av tabellen. H

