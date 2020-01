Henrik Kristoffersen revansjerer seg kraftig

Henrik Kristoffersen endte helt nede på 19. plass i søndagens slalåmrenn i Zagreb. Onsdag er det tid for revansje i Madonna di Campiglio.

Det er litt av hvert på onsdagens langoddsprogram. I England tar Leicester imot Aston Villa til første semifinale i Ligacupen, mens den spanske supercupen innledes med semifinale mellom Valencia og Real Madrid i Saudi-Arabia. I Madonna di Campiglio er det verdenscup slalåm for menn. Ellers er det tre kvartfinaler i den franske ligacupen. På hockeyfronten er det full runde i norsk 1. divisjon og i Hockeyallsvenskan, mens det spilles tre kamper i NHL natt til torsdag. Det spilles også flere håndballkamper i Eliteserien for kvinner.

Verdenscup slalåm Madonna di Campiglio - Henrik Kristoffersen vinner - 3,50 (spillestopp kl 17.40)

Onsdag kveld er det klart for det tradisjonsrike slalåmrennet i Madonna di Campiglio som normalt avvikles noen dager før jul, men så er ikke tilfelle denne sesongen. Det er sesongens fjerde slalåmrenn, de tre første har hatt ulike vinnere. Henrik Kristoffersen vant åpningsrennet i Levi, mens Alexis Pintauralt vant rennet i Val d'Isere i midten av desember. Da gjorde Henrik en fryktelig feil i 1. omgang, men en en vanvittig andre omgang og kjørte seg opp til 4. plass etter såvidt ha kommet seg med til andre omgang. Og søndag vant altså Clement Noel i Zagreb.

Henrik Kristoffersen hadde en dårlig dag på jobben i det slalåmrennet og lyktes heller ikke denne gang i den kroatiske hovedstaden. Han var ikke i nærheten av å innfri vårt vinnertips og vi skulle nok ikke undervurdert det at han aldri har vunnet i den bakken. Og ikke minst at det er en veldig lettkjørt løype. Henrik trives nok mye bedre i mer krevende løyper. Rennet ble altså vunnet av franske Clement Noel og vi advarte da også for franskmannen på forhånd og mente at han var Kristoffersens største konkurrent.

Verken Kristoffersen eller Noel lyktes i Madonna di Campiglio forrige sesong. Men dette er en bakke Henrik trives i. Han vant her både i 2015/16-sesongen og i 2016/17-sesongen og ble nummer tre i 2017/18-sesongen. Da vant en velkjent herremann ved navn Marcel Hirscher.

Clement Noel er faktisk satt til favoritt i onsdagens slalåmrenn. Den unge franskmannen kjører kun slalåm. 22 år gamle Noel har kun deltatt to ganger i Madonna Di Campiglio. Han kjørte ut i 2. omgang i 2017, og endte helt nede på 25. plass forrige sesong. Han ble toer bak Henrik Kristoffersens i denne sesongens åpningsrenn i finske Levi i november, mens han kjørte ut i sesongens andre slalåmrenn i Val d'Isere i midten av november

Dags for revansje for Henrik onsdag og 3,50 i vinnerodds på Henrik ser veldig sprekt og må testes.

