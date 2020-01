Henrik Kristoffersen skal til topps i Adelboden

Henrik Kristoffersen har blitt nummer to etter Marcel Hirscher i storslalåm i Adelboden de to siste sesongene. Lørdag skal han ta steget til topps.

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Etter at FA-cupens 3. runde dominerte i England forrige helg, er det klart for Premier League igjen denne helgen. Og det er i tillegg full runde i både Championship, League One og League Two. I Serie A spilles det to kamper lørdag, og i Frankrike starter Ligue 1 opp igjen denne helgen etter juleferien. Det er også mye vintersport. I Adelboden er det verdenscup storslalåm for menn og i Dresden er det langrennsprint for både kvinner og menn. i håndball-EM innleder den største gullfavoritten Danmark sitt EM med kamp mot Island.

Storslalåm menn - Henrik Kristoffersen vinner - 2,20 (spillestopp kl 10.25)

For tredje gang på en uke lanserer vi vinnerspill på Henrik Kristoffersen. Først i slalåm i Zagreb forrige søndag, men der endte Henrike helt nede på 19. plass. Vi prøvde på ny i onsdagens slalåmrenn i Madonna di Campiglio. Henrik var som ventet mye bedre i det rennet, men ble "kun" nummer to, slått av sveitseren Daniel Yule med fattige 15 hundredeler.

Lørdag er storslalåm i sveitsiske Adelboden. Henrik Kristoffersen har nå blitt verdens beste storslalåmkjører etter at Marcel Hirshcer ga seg. Henrik ble som kjent verdensmester i Åre i fjor og han fulgte opp med to seire i verdenscupen på tampen av fjorårssesongen. Innledet denne sesongen med en skuffende 18. plass i Sølden. men ble nummer to i Beaver Creek bak en suveren Tommy Ford. Men i Alta Badia to dager før julaften, var det ingen som kunne straffe Henrik. Det løpet vant han 31 hundredeler foran franskmannen Cyprien Sarrazin.

Henrik Kristoffersen trives meget godt i Adelboden. I 2016 endte han på 3. plass, han endte på 4. plass i 2017. De to foregående sesongene har han endt på 2. plass, begge gangene slått av umulige Marcel Hirscher. Hirscher la som kjent opp etter forrige sesong og Henrik er favoritt til å vinne lørdagens storslalåmrenn i Adelboden.

2,20 er oddsen på at Henrik Kristoffersen tar sin første storslalåmseier i verdenscupen i Adelboden. Det er godkjent odds og spilles.

